ЦИАН заплатит до миллиарда за платформу электронной регистрации сделок с недвижимостью

ЦИАН может заплатить до 1 млрд руб. за компанию SmartDeal, оказывающую услуги по электронной регистрации сделок в Россрестре. «Переменная» составляющая в сумме сделки составляет 478 млн руб. Она зависит от результатов приобретенной компании.

За сколько ЦИАН купил SmartDeal

Онлайн-маркетплейс в сфере недвижимости ЦИАН раскрыл подробности сделки по покупке компании SmartDeal.

Согласно документам компании, за 100% долю в ООО «Практика Успеха» (юридическое лицо SmartDeal) было заплачено 754 млн руб. Из этой суммы отложенное возмещение составляет 640 млн руб., условное возмещение - 114 млн руб.

В то же время в отчете указывается, что сумма условного возмещения - 114 млн руб. - это справедливая оценка на момент заключения сделки в сентябре 2023 г. К концу 2024 г. справедливая стоимость условного возмещения составляла уже 194 млн руб., что было связано с достижением SmartDeal определенных показателей за 2023 г.

Общая стоимость условного возмещения может достичь 478 млн руб. Соответственно, вся сумма сделки может составить 1 млрд руб. В пресс-службе ЦИАН к моменту публикации не ответили на запрос CNews по данному вопросу.

Кому принадлежала SmartDeal

SmartDeal оказывает услуги по электронной регистрации в Росреестре и сопутствующие услуги по различным видам сделок с недвижимостью. Компания вяжется резидентом Инновационного Центра «Сколково». Основной причиной сделки для ЦИАН стала разработка полноценной платформы для проведения электронных сделок и расширение продуктового предложения ЦИАН в этом направлении.

По данным базы «Контур.Фокус», ООО «Практика Успеха» была создана в 2017 г. Изначально компания полностью принадлежала гендиректору Наталье Соловьевой, затем Алексею Макарову (также занял пост гендиректора). С 2021 г. доли в компании были поровну поделены между Макаровым и Валерием Попандопуло.

В настоящее время 99% в ООО «Практика Успеха» принадлежит ООО «Айриэлтор», 1% - ООО «Н1 Технологии» (обе компании - структуры ЦИАН). На конец 2023 г. задолженность ЦИАН перед Макаровым и Попандопуло составляла по 238,6 млн руб. После сделки с ЦИАН Макаров перешел на работу в эту компанию на должность директора по транзакционному бизнесу.

Длительные время получения разрешений на сделку

Партнерское соглашение между ЦИАН и SmartDeal было заключено в 2021 г. Договоренность о покупке SmartDeal со стороны ЦИАН была заключена еще в январе 2022 г. Однако сделка не получила разрешение от регулирующих органов.

В мае 2023 г. стороны заключили новое соглашение о покупке бизнеса. Осенью 2023 г. Правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила данную сделку, после чего она была завершена.

Финансовые показатели ЦИАН и SmartDeal

В отчете за 2023 г. ЦИАН консолидировала результаты работы SmartDeal за период с 19 сентября по 31 декабря 2023 г. Консолидированная выручка ЦИАН составила 11,57 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) - 3 млрд руб., чистая прибыль - 1,69 млрд руб. Если бы показатели SmartDeal были консолидированы за весь 203 г., то выручка ЦИАН составила бы 11,85 млрд руб,. чистая прибыль - 1,8 млрд руб.

За 2024 г. выручка ЦИАН составила 12,98 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - 3,2 млрд руб., чистая прибыль - 2,46 млрд руб. Чистый долг компании имеет отрицательное значение - минус 9,14 млрд руб., рентабельность капитала (ROE) составляет 28,7%.