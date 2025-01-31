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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 167327
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Антипов Дмитрий



31.01.2025 ЦИАН раскрыл своих акционеров впервые после переезда в Россию с Сейшельских островов 1
09.11.2022 «Эр-телеком» стал поставщиком решений на платформе Lanit Document Management 1
26.04.2022 Глава ЦИАН покинул свой пост, сохранив бронь на участие в совете директоров 1
22.04.2022 Гендиректору HeadHunter доверили следить за ЦИАН 1
17.03.2022 HeadHunter и ЦИАН остались без иностранных директоров 1
18.10.2021 Nexign внедрила решение по управлению маркетинговыми кампаниями в Zain Kuwait 1
21.06.2004 ИТ-проект: Как рассчитать ROI 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Антипов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12642 2
JetClosing 2 2
ИКС 320 1
Ростелеком - Связьинвест 1707 1
Oracle Corporation 6697 1
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 343 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 272 1
Yandex - Яндекс 7369 1
SAP SE 5279 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3918 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 334 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 832 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 805 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Fl.ru - Free-lance.ru 25 1
Naver 20 1
PressReader 2 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1262 1
Деловой Мир Онлайн 10 1
Zain Group - Mobile Telecommunications Company K.S.C.P. - Sudanese Mobile Telephone Company - Zain Bahrain - Zain Kuwait - МТС-Vodafone 8 1
VK - Mail.ru Group 3456 1
ЦИАН - CIAN 133 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 578 3
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 48 3
Proptech Group 3 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2727 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 438 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1951 2
Roofstock 3 2
Альфа-Групп 697 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 721 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 481 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1158 1
Naspers - Prosus Ventures 20 1
Naspers 83 1
Kaspi Bank 28 1
Schibsted Media Group - Schibsted ASA 5 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 98 1
Bauer Media Group - Heinrich Bauer Verlag KG - Бауэр Медиа ИД 11 1
Северсталь ПАО - Севергрупп 21 1
eBay Inc 1620 1
ПромСвязьКапитал 83 1
Nostrum Oil & Gas 1 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1010 1
ICAEW - Institute of Chartered Accountants in England and Wales - Институт дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66240 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2246 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21179 2
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 402 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12550 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11075 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4018 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12043 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4686 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6788 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5785 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 814 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12542 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6679 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2182 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50602 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1441 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10213 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 493 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30774 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5052 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 922 3
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 123 1
Мельников Максим 32 3
Baker Simon - Бейкер Саймон 39 3
Крюков Дмитрий 27 3
Gardner Douglas - Гарднер Дуглас 4 3
Baker Simon - Бэйкер Симон 3 3
Жуков Михаил 39 2
ALHamdan Mohammed Hussain - Альхамдан Мухаммед Хусейн 1 1
Канович Дмитрий 5 1
Ананьев Алексей 110 1
Худавердян Тимур 5 1
Кириенко Владимир 139 1
Стребулаев Илья 1 1
Григорьев Дмитрий 22 1
Филатова Ольга 5 1
Машков Валентин 3 1
Cocker Martin - Кокер Мартин 1 1
van der Merwe Jaco - ван дер Мерве Джако 5 1
Seljeseth Terje - Селжесех Терье 1 1
Hammond Matthew - Хаммонд Мэтью 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 144630 4
Франция - Французская Республика 7854 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52150 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43251 1
Ближний Восток 2945 1
Африка - Африканский регион 3481 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13325 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14202 1
Нидерланды 3520 1
Германия - Федеративная Республика 12690 1
Украина 7617 1
Казахстан - Республика 5536 1
Турция - Турецкая республика 2357 1
Южная Корея - Республика 6654 1
Норвегия - Королевство 1804 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 814 1
Великобритания - Уэльс 117 1
Дания - Королевство 1297 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16327 4
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 947 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4811 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48098 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1955 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51151 2
Аудит - аудиторский услуги 2669 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2928 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13539 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2765 1
ГДР - Берлинская стена - Berliner Mauer 13 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5771 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4827 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5838 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8686 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4481 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14372 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6176 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2481 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1547 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3161 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1369 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 667 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5857 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1588 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8053 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8138 1
Gartner - Гартнер 3558 1
Gartner - Market-Visio - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 57 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Создано именных указателей - 167327.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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