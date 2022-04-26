Разделы

Бизнес Кадры Интернет Веб-сервисы Техника
|

Глава ЦИАН покинул свой пост, сохранив бронь на участие в совете директоров

Гендиректор ЦИАН Максим Мельников, возглавлявший площадку с 2014 г., покидает свой пост. Однако он остается в совете директоров компании. Более того, устав ЦИАН предполагает, что за Мельниковым в течение ближайших пяти сохранится бронь в совете директоров компании, если он будет владеть хотя бы одной акцией.

Новый гендиректор ЦИАН

Новым гендиректором онлайн-маркетплейса в сфере недвижимости ЦИАН стал Дмитрий Григорьев, до сих пор занимавший пост директора по продуктам компании. На этом посту он сменил Максима Мельникова, возглавлявшего ЦИАН с 2014 г.

Как говорится в сообщении ЦИАН, Мельников продолжит быть членом совета директоров компании и будет выполнять функции советника гендиректора. Кроме того, Мельников займет пост исполнительного председателя совета директоров. Основной задачей Мельникова будет разработка долгосрочной стратегии компании, включая экспансию маркетплейса, разработка сквозных платформ, слияния, поглощения и стратегическое партнерств.

Дмитрий Григорьев имеет семилетний опыт работы в маркетплейсах в сфере недвижимости, а до ЦИАН он был техническим директором сервиса по поиску удаленной работы fl.ru. Григорьев выразил уверенность, что «несмотря на беспрецедентные трудности, наша площадка сможет удержать свои текущие рыночные позиции, а также реализовать множество новых возможностей».

Основатели и основные акционеры ЦИАН

ЦИАН был основан в 2001 г. В 2013 г. площадка была приобретена холдингом «Деловой мир онлайн», которая входила в группы «Медиа3». Та, в свою очередь, была частью холдинга «Промсвязькапитал» братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых. Гендиректором «Медиа3» в 2010-2014 гг. был Максим Мельников. Приобретя ЦИАН, холдинг «Деловой мир онлайн» объединил данную площадку с ее конкурентом realry.dmir.ru.

mrlnikov600.jpg
Максим Мельников, возглавлявший ЦИАН с 2014 г., покидает свой пост

Впоследствии «Деловой мир онлайн» вышел из капитала ЦИАН. Основными акционерами ЦИАН сейчас являются группа фондов «Эльбрус Капитал» и инвестиционная компания Goldman Sachs. В конце 2021 г. ЦИАН провел IPO (первичное размещение акций) на Нью-Йоркской фондовой бирже. После размещения доля «Эльбрус Капитал» в компании составила 47%, доля Goldman Sachs – 10,1%. Доля Максима Мельникова в компании составила 6,1%.

«Бронь» Максима Мельникова и «Эльбрус Капитал» в совете директоров ЦИАН

Устав ЦИАН предполагает, что в совет директоров компании должны входить девять человек, из них минимум трое должны быть независимыми директорами. При этом в течение пяти лет с момента проведения IPO Мельников имеет право избирать себя в совет директоров, если на этот момент он будет владеть хотя бы одной акцией компании.

Особые права есть у «Эльбрус Капитал». Пока данная группа фондом имеет не менее, чем 7% акций компании, она имеет право избирать собственного председателя совета директоров. Сейчас им является управляющий партнер фонда Дмитрий Крюков.

4 российских корпоративных почтовых сервиса. Выбор CNews
Импортонезависимость

Пока доля фонда в ЦИАН составляет не менее 30%, фонд может назначать в совет пять директоров, а также заменять их. Если доля фонда составляет от 20% до 30%, то «Эльбрус Капитал» может назначать в совет четырех директоров. При размере доли от 15% до 20%, фонд может назначать в совет трех директоров.

Если доля фонда составляет от 10% до 15%, то он может назначать в совет двух директоров. Наконец, если доля фонда составляет от 5% до 10%, то «Эльбрус Капитал» имеет право лишь на одного представителя в совете директоров.

Устав ЦИАН также предполагает, что если на собрании акционеров будет предложено изменить устав и лишить «Эльбрус Капитал» упомянутых возможностей, то при голосовании по данному вопросу количество голосов, имеющихся у фонда, будет приравнено к количеству голосов, поданных за данную инициативу. Аналогичная «страховка» на случай попытки изменения устава есть и у Максима Мельникова.

Последние изменения в совете директоров ЦИАН

На конец 2021 г. в совете директоров ЦИАН было семь членов. После начала спецоперации на Украине из совета ушло двое иностранцев: Гиллес Бланчард (Gilles Blanchard) и Клои Харфорд (Chloe Harford). Бланчард является председателем совета директоров пакистанского портала в сфере недвижимости Zameen.com и сооснователем французского ресурса в сфере недвижимости Seologer.com. Харфорд входит в советы директоров онлайн-ритейлера Roofstock, онлайн-платформы в сфере недвижимости jetClosing и сельскохозяйственной онлайн-платформы Ovestory.

Олег Галкин, Сбер Банк Беларусь: Финансовый сектор принял на себя основной киберудар
Безопасность

Новым членом совета директоров ЦИАН стал гендиректор рекрутингового портала HeadHunter Михаил Жуков. Основными акционерами HeadHunter также являются «Эльбрус Капитал» и Goldman Sachs. Помимо Жукова, Крюкова и Мельникова, в совет директоров ЦИАН сейчас также входят еще три человека: партнер «Эльбрус Капитал» Дмитрий Антипов, основатель и управляющий директор консалтинговой компании Caigan Capital Дуглас Гарднер (Douglas Gardner), основатель инвестиционного фонда CAV Investments Group и председатель совета директоров разработчика ИТ-экосистемы в сфере недвижимости Proptech Group Симон Бэйкер (Simon Baker).

Игорь Королев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В Польше запретили деятельность «Касперского», «1С» и Wildberries

Российские ИТ-специалисты под ударом. В стране стремительно сокращается число вакансий

Власти заманивают заграничных ИТ-шников в Россию упрощенной процедурой получения вида на жительство

В России хотят вернуть советскую систему распределения студентов после выпуска. Начнут с ИТ-шников

«Роснано» обанкротило гендиректора и совладельца зеленоградского микроэлектронного предприятия

Запад увидел в российских программистах террористов. Им запрещают кодить для объектов критической инфраструктуры

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор электросамоката Acer Electric Scooter ES Series 1: стиль большого города

В чем разница между VR и AR: история технологий другой реальности

Обзор смартфона HONOR X8: бестселлер сезона весна-лето 2022

Показать еще

Наука

Новое объяснение загадки обратной стороны Луны — дело в ударе астероида

Почему Нептун остывал 15 лет подряд, хотя должен нагреваться?

Сложная жизнь могла зародиться на Земле гораздо раньше, чем считалось
Показать еще
Новые цифровые горизонты «Форсайт» Новые цифровые горизонты «Форсайт»