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Gardner Douglas Гарднер Дуглас



31.01.2025 ЦИАН раскрыл своих акционеров впервые после переезда в Россию с Сейшельских островов 1
26.04.2022 Глава ЦИАН покинул свой пост, сохранив бронь на участие в совете директоров 1
22.04.2022 Гендиректору HeadHunter доверили следить за ЦИАН 1
17.03.2022 HeadHunter и ЦИАН остались без иностранных директоров 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Gardner Douglas и организации, системы, технологии, персоны:

JetClosing 2 2
Деловой Мир Онлайн 10 1
VK - Mail.ru Group 3456 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Fl.ru - Free-lance.ru 25 1
Naver 20 1
Yandex - Яндекс 7369 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3918 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12642 1
SAP SE 5279 1
PressReader 2 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 334 1
ЦИАН - CIAN 133 3
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 48 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 578 3
Proptech Group 3 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1951 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2727 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 438 2
Roofstock 3 2
Nostrum Oil & Gas 1 1
Kaspi Bank 28 1
Schibsted Media Group - Schibsted ASA 5 1
Bauer Media Group - Heinrich Bauer Verlag KG - Бауэр Медиа ИД 11 1
Naspers - Prosus Ventures 20 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 481 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1158 1
eBay Inc 1620 1
Naspers 83 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 98 1
ПромСвязьКапитал 83 1
Северсталь ПАО - Севергрупп 21 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 721 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1010 1
ICAEW - Institute of Chartered Accountants in England and Wales - Институт дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса 1 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2246 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66241 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12044 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12551 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21179 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2182 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 922 3
Антипов Дмитрий 7 3
Baker Simon - Бейкер Саймон 39 3
Мельников Максим 32 3
Крюков Дмитрий 27 3
Baker Simon - Бэйкер Симон 3 3
Жуков Михаил 39 2
Машков Валентин 3 1
Григорьев Дмитрий 22 1
Худавердян Тимур 5 1
Hammond Matthew - Хаммонд Мэтью 5 1
Seljeseth Terje - Селжесех Терье 1 1
van der Merwe Jaco - ван дер Мерве Джако 5 1
Стребулаев Илья 1 1
Cocker Martin - Кокер Мартин 1 1
Филатова Ольга 5 1
Ананьев Алексей 110 1
Кириенко Владимир 139 1
Франция - Французская Республика 7854 3
Россия - РФ - Российская федерация 144633 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52150 2
Великобритания - Уэльс 117 1
Украина 7617 1
Германия - Федеративная Республика 12690 1
Нидерланды 3520 1
Норвегия - Королевство 1804 1
Дания - Королевство 1297 1
Южная Корея - Республика 6654 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13325 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14202 1
Казахстан - Республика 5536 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 814 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4811 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16327 3
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 947 3
Аудит - аудиторский услуги 2669 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1955 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48098 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4481 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8053 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3162 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 667 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6176 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1547 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4827 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5838 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8686 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337977, в очереди разбора - 771620.
Создано именных указателей - 167327.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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