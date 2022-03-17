HeadHunter и ЦИАН остались без иностранных директоров

HeadHunter лишился сразу четырех иностранных членов своего совета директоров. Из совета директоров ЦИАН также ушел один из иностранцев. Отток иностранцев наблюдается и в советах директоров Yandex и VK.

HeadHunter лишился четырех иностранных директоров

Рекрутинговый сервис HeadHunter сообщил об уходе члена совета директоров компании Мортена Хейнга (Morten Heuing). Решение об уходе Хейнинг принял из-за «последних геополитических событий».

Хейнинг является президентом подразделения Bauer Media Group – онлайн-платформы сравнения цен. Также он входит в советы директоров датских компаний Saxo.com (онлайн-ритейлер книг) и Nexta.io (онлайн-платформа для издателей), а ранее был топ-менеджером онлайн-аукциона eBay в странах Скандинавии.

Хейнинг входил в три комитета при совете директоров: по аудиту, по вознаграждениям и по корпоративному управлению. После его ухода гендиректор маркетплейса в сфере недвижимости ЦИАН Максим Мельников вошел в комитеты по компенсациям и по номинациям.

HeadHunter лишился сразу четырех иностранных членов своего совета директоров. Отток иностранцев наблюдается и в советах директоров ЦИАН , Yandex и VK

Ранее совет директоров HeadHunter покинули еще трое членов: Мартин Кокер (Martin Cocker), Томас Оттер (Thomas Otter) и Терье Селжесех (Terje Seljeseth). Их решение об уходе из совета также было вызвано «геополитическими событиями». Все трое были членами комитета по аудиту при совете директоров. Также Селжесех был членом комитета по вознаграждениям, Оттер – членом комитета по номинациям и корпоративному управлению.

Кокер является членом Института дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса. Он также входил в советы директоров ряда постсоветских компаний, имеющих листинг на Лондонской фондовой бирже: девелопера «Эталон Групп», TCS Group (банк «Тинькофф») и казахстанской нефтегазовой компании Nostrum Oil & Gas.

Оттер – основатель немецкой компании Otter Advisory, занимающейся консультированием в области ПО для управления кадровым потенциалом и большими предприятиями. Ранее он был топ-менеджером облачного подразделения SAP – SucessFactors. Селжесех – главный аналитик компании Tinius Trust, консультирующей председателя совета директоров норвежской медиа-группы Shibsted Media Group.

Кто остался в совете директоров HeadHunter

После этого совет директоров HeadHunter избрал своим членом Дугласа Гарднера (Douglas Gardner), основателя и управляющего директора консалтинговой компании Caigan Capital. Он также вошел в комитет по аудиту. Гарднер входит в советы директоров ЦИАН, казахстанского банка Kaspi.kz и МТС-банка (принадлежит телекоммуникационному оператору МТС).

До последних событий в совете директоров HeadHunter было восемь членов. Из них четверо являлись иностранцами и все из них сейчас ушли. В совете директоров остаются гендиректор ЦИАН Максим Мельников, бывший вице-президент по кадрам и бывший директор по кадрам «Севергрупп» Ольга Филатова, основатель и старший партнер фонда «Эльбрус Капитал» Дмитрий Крюков и партнер этого же фонда Валентин Машков.

ЦИАН лишился одного иностранного директора

Крюков является председателем совета директоров. Основными акционерами HeadHunter и ЦИАН являются «Эльбрус Капитал» и инвестиционная компания Goldman Sachs. Параллельно ЦИАН сообщил об уходе члена совета директоров Клуе Харфорда (Cloe Harford). Он также решил уйти «из-за последних геополитических событий». Харфорд был членом комитетов совета директоров по аудиту, вознаграждениям и управлению и назначениям.

В совете директоров ЦИАН было семь членов. Председателем совета является Дмитрий Крюков. В совет также входят Максим Мельников, партнер «Эльбрус Капитал» Дмитрий Антипов, Симон Бэйкер (Simon Baker), упоминавшийся выше Дуглас Гарднер и Гиллес Бланчард (Gilles Blanchard).

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Бэйкер – основатель инвестиционного фонда CAV Investment Group и председатель совета директоров компании Proptech Group, разрабатывающей ИТ-экосистему в сфере недвижимости. Бланчард – председатель совета директоров пакистанского портала в сфере недвижимости Zameen.com и сооснователь французского ресурса в сфере недвижимости Seloger.com.

Yandex остался без двух директоров

Yandex также сообщал об уходе двоих членов совета директоров: Эшер Дайсон (Esher Dyson) и Ильи Стребулаева. Причины их ухода не назывались. Дайсон входила в совет директоров Yandex с 2006 г. Она является основателем американского некоммерческого проекта Wellville, демонстрирующего преимущества инвестирования в здоровье. Также Дайсон входит в совет директоров созданной в России онлайн-платформы по распространению электронных версий СМИ PressReader.

Стребулаев – профессор финансов Высшей школы бизнеса Стенфордского университета. Места Стребулаева и Дайсон остаются вакантными, ранее в совете директоров Yandex было восемь человек.

VK лишился пяти иностранных директоров

Из совета директоров VK ушло сразу пять директоров. Из них трое являются представителями инвестиционной компании Prosus, подразделения южно-африканской Naspers: Чарльз Легер Сеарле (Charles Leger Searle), Джако ван дер Мерве (Jaco van der Merwe) и Марк Ремон Сороур (Mark Remon Sorour). Prosus является крупнейшим (по величине экономической доли) акционером VK, Prosus намерен списать свою долю в российской интернет-компании.

Кроме того, из совета директоров VK вышли два независимых директора: старший партнер голландского подразделения Deloitte Жане Буне (Jan Bune) и бывший гендиректор южнокорейской интернет-компании Naver Санге Хуне Киме (Sang Hun Kim). Также компанию покинул финансовый директор Мэтью Хаммонд (Matthew Hammond). В совете директоров VK осталось пять из десяти членов, все они россияне.

Санкции против руководителей российских интернет-компаний

После «последних геополитических событий» в США и Великобритании были приостановлены торги акциями российских компаний. В том числе на Нью-Йоркской фондовой бирже были приостановлены торги акциями ЦИАН, на американской бирже NASDAQ – акциями Yandex и Headhunter, на Лондонской фондовой бирже – акциями VK.

Кроме того, США и Великобритания ввели санкции против гендиректора VK Владимира Кириенко, а Европейский союз и Великобритания – против операционного директора Yandex Тимура Худавердяна. После этого Худовердян решил покинуть пост операционного директора и члена совета директоров компании Yandex (зарегистрирована в Нидерландах). При этом он будет гендиректором российской «дочки» Yandex – ООО «Яндекс». В ЦИАН и HeadHunter подчеркивают, что никаких санкций против них в США, Евросоюзе и Великобритании не вводилось.