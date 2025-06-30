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Группа компаний «Нацпроектстрой» ведет внутренние ИТ-проекты в Directum Projects

ГК «Нацпроектстрой» — российский инфраструктурный холдинг. Сейчас бизнес проходит масштабную трансформацию. Одна из целей — переход всех компаний, входящих в группу, на единое программное обеспечение. Чтобы решить эту задачу, холдинг выбрал российскую информационную систему управления проектами (ИСУП) Directum Projects. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Всего в ГК «Нацпроектстрой» рассмотрели восемь вариантов ИСУП: каждое решение оценивали по 92 пунктам требований, сгруппированных по 12 функциональным областям. В пользу Directum Projects сыграли ключевые преимущества системы.

Управление портфелем: вся информация по связанным проектам собрана в одном месте. Это помогает топ-менеджменту верхнеуровнево отслеживать ход работ и возможные проблемы, контролировать бюджеты и сроки.

Ведение детального графика проектов: план отображается в виде Диаграммы Ганта или таблицы. Можно в несколько кликов создать этапы, установить связи между ними, обозначить ключевые вехи, добавить описание работ и вложить необходимые документы.

Ресурсное планирование: в системе можно создавать команды и назначать ресурсы, отслеживать занятость специалистов и оборудования на других проектах. Руководитель проекта видит реальную загрузку и в случае необходимости перераспределяет задачи.

Учет бюджета: финансовые операции фиксируются на Диаграмме Ганта и связываются с этапами работ, формируется график доходов и расходов по проекту. Благодаря этому руководитель видит, как влияют изменения продолжительности этапов на даты платежей.

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Цифровизация

Одновременная работа в системе всей команды проекта: решение потенциально поддерживает подключение 50 тыс. пользователей.

Экосистемность: решение Directum Projects расширило возможности Directum RX — программный продукт уже используется в компании для электронного документооборота.

На данный момент в системе ведется 40 корпоративных ИТ-проектов и программ, и это количество быстро увеличивается. Далее в «Нацпроектстрой» планируют поэтапно подключать к Directum Projects компании Группы для ведения всех ИТ- и организационных проектов.

«Directum Projects помогает нам последовательно выстраивать систему управления проектами в рамках масштабной ИТ-трансформации. Сейчас мы используем базовые функции: реестр проектов, контрольные точки и протоколирование совещаний. Следующий шаг — детальное планирование проектов, управление документами и рисками, учет рабочего времени. Отдельно отмечу, что мы внедряем систему самостоятельно, из "‎коробки"‎. Команда вендора демонстрирует высокий уровень поддержки и вовлеченности. Это помогает нам уверенно двигаться к целевой модели управления», — сказал Дмитрий Антипов, директор проектного офиса цифровой трансформации ГК «Нацпроектстрой».

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