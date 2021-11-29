ЦИАН простил своему гендиректору долг, выданный на развитие ипотеки

ЦИАН предоставил своему гендиректору Максиму Мельникову заем на сумму 25 млн руб. с целью получения от Центробанка статуса финансовой платформы. Данный статус необходим ЦИАН для развития ипотечного марктеплейса. Пока его получить не удалось, но долг своему гендиректору ЦИАН решил простить.

Тернистый путь к статусу финансовой платформы

Агрегатор объявлений в сфере недвижимости в ЦИАН хочет получить от Центробанка статус финансовой платформы с целью развития собственного маркетплейса для продвижения ипотечных услуг. Для этого компания заключила ряд сделок со своим гендиректором Максимом Мельниковым.

Эта информация находится в инвестиционном проспекте ЦИАН, размещенном на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC) в рамках проведенного компанией недавно первичного размещения акций на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Поскольку ЦИАН в полной мере не может соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством к финансовым платформой, с этой целью Мельников создал отдельное АО «Финансовая платформа», которое и должно получить соответствующий статус от Центробанка. Оно полностью принадлежит гендиректору ЦИАН.

Как ЦИАН простил своему гендиректор долг

Головная структура ЦИАН, которая проводила IPO под названием Cian, зарегистрирована на Кипре. В августе 2021 г. «дочка» Cian ООО МЛСН предоставила АО «Финансовая платформа» заем на 20 млн руб. под 6,5% годовых. Затем, в октябре 2021 г. другая «дочка» Cian – Mimons Investments – предоставила другой заем на 25 млн руб.

ЦИАН предоставил, а затем простил компании своего гендиректора Максима Мельникова заем на 25 млн руб. с целью получения от Центробанка статуса финансовой платформы

Новый заем структура Мельникова использовала для погашения предыдущего займа, сумма задолженности по которому составляла 16 млн руб. После этого ЦИАН решил простить второй заем (на 25 млн руб.) и не требовать возврата долга.

К нынешнему моменту АО «Финансовая платформа» не получила ожидаемый статус от Центробанка, и, как подчеркивается в инвестиционном проспекте ЦИАН, нет никаких гарантий, что такой статус будет получен. Также в ЦИАН отмечают, что законодательство в сфере финансовых платформ до конца не изучено, а его интерпретация и выполнение могут иметь различные неопределенности.

Выручка ЦИАН от ипотеки

Существующий маркетплейс в сфере ипотеки принес ЦИАН за первое полугодие 2021 г. 119 млн руб. выручки. Скорректированный показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) по данному направлению имеет отрицательное значение – минус 232 млн руб.

Что такое маркетплейс финансовых услуг

Концепцию финансовых платформ (марктеплейсов) выдвинул Центробанк в 2017 г. Предполагается, что маркетплейс обеспечит гражданам возможность приобретать финансовые услуги от различных поставщиков в круглосуточном режиме без географических ограничений. Совершенные сделки должны регистрироваться в специальном реестре регистратора финансовых транзакций, а сами маркетплейсы должны быть зарегистрированы в соответствующем реестре Ценитробанка.

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В продуктовом ассортименте маркетплейсов могут быть банковские вклады, государственные и корпоративные облигации, паи паевых инвестиционных фондов, ОСАГО и ипотечные кредиты. В 2020 г. был принят Закон «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», регулирующий данную сферу.

Согласно закону, маркетплейсы не могут совмещать свою деятельность с деятельностью кредитной организации. Владеть более чем 10% долей в маркетплейсах не могут организации, зарегистрированные в оффшорных юрисдикциях, а также организации, у которых Центробанк отзывал лицензии или которые не соответствуют требованиям к деловой репутации. О своей деятельности оператор финансовой платформы отчитывается перед Центробанком, при этом маркетплейсы имеют право запрашивать информацию через ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации).

Размер собственных средств оператора финансовой платформы должен быть не менее 100 млн руб. В организации должны быть налажены процедуры внутреннего контроля и должна работать система управления рисками. Кроме того, оператор финансовой платформы обязан принимать меры по хранению документов, связанных с осуществлением финансовых сделок, и иметь на праве собственности основной и резервный комплексы программно-аппаратных средств, необходимых для бесперебойного оказания услуг.

Кто сейчас имеет статус маркетплейса финансовых услуг

Сейчас в реестре финансовых платформ, которые ведет Центробанк, четыре организации: «Московская биржа» (предлагает депозиты и полисы ОСАГО), «ВТБ регистратор» (продает внебиржевые облигации), «Специализированный депозитарий «Инфинитум» (продает паевые инвестиционные фонды) и «Финансовый маркетплейс «Сравни.ру» (позволяет выбирать страховые, банковские и другие предложения).