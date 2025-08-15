Разделы

ВТБ Регистратор

УПОМИНАНИЯ


15.08.2025 Lender Invest запустила продукт Pre-IPO: первым эмитентом стала EdTech компания Altairika 1
15.07.2024 В России началось крупномасштабное производство отечественных домашних маршрутизаторов 2
20.05.2022 Сбербанк тихо и срочно распродал свои знаменитые «цифровые» активы 1
29.11.2021 ЦИАН простил своему гендиректору долг, выданный на развитие ипотеки 1
25.03.2021 Российский малый и средний бизнес допустят к онлайн-агрегаторам финансовых услуг, которыми могли пользоваться только физлица 1
01.03.2021 Банк России включил «ВТБ регистратор» в реестр операторов инвестиционных платформ 1
18.02.2019 Servicehub запустил новую мультибанковскую платформу Goodfin 1
15.01.2019 «Почта России» и «ВТБ регистратор» заключили договор на рассылку юридически значимой корреспонденции в электронном виде 3
06.06.2017 «ВТБ Регистратор» переводит учётную систему на ЕПС с помощью «Хомнет консалтинга» 1
24.05.2017 «Портал Собраний» для электронного голосования включен в реестр российского ПО 1

Публикаций - 10, упоминаний - 13

ВТБ Регистратор и организации, системы, технологии, персоны:

ServiceHub 2 1
Хомнет Консалтинг - ХК Групп 174 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 362 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4350 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 944 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 469 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1024 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 487 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1513 1
Сравни.ру - Sravni Tech 20 1
Dream Industries 10 1
Эвотор - Evotor 202 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 292 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 340 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13747 1
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 122 1
Ростелеком 10118 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2940 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1745 3
Инфинитум - Специализированный депозитарий 48 3
Почта России ПАО 2214 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
ЦИАН - CIAN 157 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1962 1
Mimons Investments 5 1
Сбер - Еаптека 36 1
Сбер - СберЛогистика 67 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 260 1
ГПБ - Газпромбанк 1145 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7904 1
NanduQ - Qiwi 1001 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 222 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 175 1
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 102 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 1
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 1
Ситимобил - Служба такси 162 1
eApteka.ru - eАптека 4 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5110 5
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1464 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12541 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 502 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 601 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3478 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 365 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1033 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3068 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 104 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55288 4
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2677 4
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 843 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12703 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16712 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70756 2
FinTech - BaaS - Banking as a service - Bank-as-a-Service - Банк как услуга 11 1
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 111 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11938 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13181 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4446 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9138 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16539 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22410 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2623 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5626 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1795 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 889 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3027 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33042 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 930 1
Оповещение и уведомление - Notification 5187 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5719 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12714 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 532 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2160 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12797 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16788 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1388 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11060 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21574 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3266 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6559 1
Стандартизация - Standardization 2207 1
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 733 1
Wi-Fi 7 - IEEE 802.11be - IEEE 802.11ax 211 1
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1095 1
Apple iOS 8123 1
Google Android 14491 1
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 277 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 188 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 1
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 88 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 126 1
Сбер - СберПрайм 55 1
Сбер - Сбердиск 14 1
Хомнет НФО 29 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1176 1
Сбер - Сбербанк Вместе 11 1
Петров Константин 2 2
Галактионова Инесса 93 1
Мельников Максим 36 1
Греф Герман 457 1
Аксаков Анатолий 158 1
Ведяхин Александр 154 1
Хасис Лев 105 1
Рафаловский Даниил 1 1
Романенко Андрей 92 1
Дроздова Галина 1 1
Круглов Константин 28 1
Чумаченко Алиса 9 1
Портных Татьяна 2 1
Давыдов Владислав 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 153182 9
Кипр - Республика 576 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13482 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53000 1
Украина 7735 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4188 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50314 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53953 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6533 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6430 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8409 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17075 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7714 2
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 406 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6132 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25413 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11532 2
Бухгалтерия - ОСБУ - Отраслевые стандарты бухгалтерского учета 42 1
ЕПС - Единый план счетов 185 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 760 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5375 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9749 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2034 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2636 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8112 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7166 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6241 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5296 1
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 411 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3552 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5186 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 683 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 268 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7805 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1192 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3113 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2881 1
Федеральный закон 211-ФЗ - О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий 7 1
Финансовый сектор - Кредитование - Микрокредитование - Микрофинансирование - МФО - Микрозаймы - Небанковское кредитование 126 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 615 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2415 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3740 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5151 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 255 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4841 1
Аренда 2543 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 82 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1052 1
