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Банк России включил «ВТБ регистратор» в реестр операторов инвестиционных платформ

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Банк России включил «ВТБ регистратор» в реестр операторов инвестиционных платформ. Этот шаг стал следствием развития электронных сервисов «ВТБ регистратор» в условиях современной российской экономики.

Основные цели создания и внедрения собственной инвестиционной платформы: предоставление эмитентам дополнительных возможностей взаимодействия, организация электронного размещения дополнительных эмиссий акций и площадки для продажи бумаг инвесторам.

Генеральный директор компании «ВТБ регистратор» Константин Петров отметил: «С помощью нового сервиса «ВТБ регистратор» сможет самостоятельно регистрировать дополнительные выпуски акций эмитентов, размещаемые через инвестиционную платформу путем закрытой подписки, что значительно сократит сроки процедуры регистрации и снизит расходы наших клиентов. Важными преимуществами использования нашей платформы являются удобное подключение к «Личному кабинету» участника и получение доступа к сервису, а также автоматическое уведомление акционеров о возможности приобретения акций».

Информация о включении «ВТБ регистратор» в реестр операторов инвестиционных платформ размещена на официальном сайте Банка России.

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