Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 185307
ИКТ 14390
Организации 11164
Ведомства 1492
Ассоциации 1067
Технологии 3526
Системы 26375
Персоны 79724
География 2980
Статьи 1568
Пресса 1257
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2733
Мероприятия 875

FinTech BaaS Banking as a service Bank-as-a-Service Банк как услуга


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


06.11.2025 Most расширил возможности суперприложения с помощью готовых решений «ЮSoft» 1
12.03.2025 Не просто импортозамещение: топовые банки перезапустили цифровизацию бизнес-процессов 1
26.02.2025 Какого экономического эффекта могут добиться банки с помощью ИИ 1
09.07.2024 Как перейти от цифровой к ИИ-трансформации 1
09.06.2021 ВТБ предоставит услугу рассрочки клиентам платежного сервиса VK Pay 1
31.05.2021 Российский финсектор ушел в строительство экосистем: опыт ВТБ 1
29.03.2021 ВТБ намерен привлечь более 8 млн клиентов в рамках открытой экосистемы 1
29.01.2021 Карманная «экосистема»: платежные сервисы растут и обзаводятся новыми функциями 1
28.12.2020 Российско-белорусский фонд венчурных инвестиций вложил в APIBank 120 млн рублей 1
12.09.2019 Альфа-Банк и X5 Retail Group запустили первый в России блокчейн-сервис управления ликвидностью 1
18.02.2019 Servicehub запустил новую мультибанковскую платформу Goodfin 1
04.08.2017 Банк «Точка» и QIWI будут сотрудничать в сегменте малого бизнеса 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

FinTech и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 1013 2
Coinbase 62 1
Atlassian 135 1
Web3 Tech - Веб3 Технологии - Веб3 Интегратор - Waves Enterprise 30 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 134 1
SimbirSoft - СимбирСофт 103 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 268 1
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 83 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 636 1
Google LLC 12183 1
Kofax 57 1
Varton - Вартон ТПК - Gauss 50 1
GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 19 1
Acorns 2 1
ServiceHub 2 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 738 1
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 83 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 381 1
Content AI - Контент ИИ - Контент ИИ Технологии - Контент Аи Солюшнс Билишим Ве Текноложи Хизметлери Аноним Ширкети - Content AI Solutions Bilisim Ve Teknoloji Hizmetleri Anonim Sirketi 104 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 167 1
Dynamika - Динамика 25 1
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 41 1
Газпром ЦПС 33 1
Senla - Сенла 3 1
ГПБ ЭТП - VESNA 6 1
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 38 1
Примо РПА 16 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4460 1
VK - Mail.ru Group 3517 1
8886 1
APIBank - ЦБП - Цифровые банковские платформы 21 1
Ростелеком 10257 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5229 1
Amazon Inc - Amazon.com 3112 1
Alibaba Group 449 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14021 1
Accenture plc 691 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
IBM - International Business Machines Corp 9547 1
Oracle Corporation 6852 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2976 7
ГПБ - Газпромбанк 1157 3
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 221 2
Синара ГК - Sinara Group 114 2
Синара Банк - ДелоБанк 64 2
Фора Банк 72 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1775 2
Альфа-Банк 1854 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 946 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8029 2
Visa International 1969 2
ПСБ - Промсвязьбанк 897 2
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 153 1
Инфинитум - Специализированный депозитарий 50 1
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 58 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 81 1
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 41 1
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 49 1
ВТБ Регистратор 10 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 82 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 90 1
Цифра брокер - ФФИН Банк - Цифра банк 8 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1116 1
Связной ГК 1384 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 474 1
NanduQ - Qiwi 1002 1
Почта России ПАО 2226 1
Газпром ПАО 1404 1
ВТБ - Почта Банк 502 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 395 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 552 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1141 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 496 1
Лента - Сеть розничной торговли 2246 1
Газпром нефть 667 1
Ак Барс Банк 274 1
Digital Horizon - Диджитал Горизонт 10 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 245 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 544 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5180 3
РВК Инфрафонд - Infra Fund 18 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 458 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 174 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12730 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4813 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3360 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3504 1
Федеральное казначейство России 1869 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5819 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72237 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56502 7
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4574 5
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5312 5
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 658 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4851 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22729 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12891 4
Open Banking - Открытый банкинг - Open Bank System - Открытые банковские платформы - Концепция создания системы информационно-прозрачного банковского обслуживания 37 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2755 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22808 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25866 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2802 3
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 433 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17414 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1955 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7494 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2398 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3979 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12914 2
Data monetization - Монетизация данных 1806 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5592 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8089 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31257 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9278 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1332 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21718 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33630 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4434 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5386 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31721 2
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 683 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13525 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4040 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3400 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1541 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1124 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1326 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1811 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 211 2
Магнит - Magnit Pay 7 2
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 339 1
VK Pay - платежная система ВКонтакте 53 1
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 358 1
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 390 1
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 102 1
LetyShops - Летишопс - кэшбэк-сервис 3 1
Atlassian - Confluence 146 1
PayPal Venmo 8 1
Скала^р - Скала-СР - программно-аппаратные комплексы 26 1
Oracle RAC - Oracle Real Application Clusters 127 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1478 1
AWG - SkillStaff 36 1
МТС Exolve 102 1
Carbon Soft - EvaTeam 30 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 133 1
СалютДевайсы - GigaChat 329 1
Content AI - ContentCapture 37 1
IBM Datacap 10 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 840 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1351 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 787 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2328 1
Tencent WeChat - мессенджер 158 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1116 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 302 1
Кулик Вадим 190 3
Печатников Анатолий 37 2
Костин Андрей 63 2
Копысов Виталий 64 2
Безбогов Сергей 60 2
Семенников Антон 33 2
Сергеев Сергей 161 1
Панченко Иван 160 1
Албычев Александр 168 1
Федоров Алексей 128 1
Качанов Олег 120 1
Мельникова Алиса 96 1
Леонов Алексей 96 1
Киселёв Алексей 80 1
Меньшов Кирилл 128 1
Иванов Михаил 110 1
Шпак Василий 256 1
Петров Алексей 34 1
Фролов Алексей 24 1
Белов Алексей 26 1
Федотов Михаил 17 1
Шенберг Дмитрий 21 1
Галеев Сергей 36 1
Гулевич Руслан 32 1
Строкова Анастасия 19 1
Демяшкевич Светлана 6 1
Иодковский Станислав 100 1
Дьяконов Борис 12 1
Додон Денис 2 1
Врацкий Андрей 164 1
Сологуб Денис 75 1
Медокс Ярослав 44 1
Попов Максим 24 1
Сажин Олег 12 1
Кибалко Кирилл 42 1
Данилов Игорь 23 1
Деверилин Павел 34 1
Данкевич Евгений 10 1
Харитонов Дмитрий 67 1
Львов Александр 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 155412 8
Индия - Bharat 5658 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53300 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18052 1
Европа 24591 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13538 1
Япония 13507 1
Беларусь - Белоруссия 6006 1
Дания - Королевство 1316 1
Швеция - Королевство 3671 1
Канада 4977 1
Африка - Африканский регион 3558 1
Нидерланды 3619 1
Европа Западная 1489 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50912 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25761 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20183 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17272 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11655 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5225 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54602 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3745 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5467 2
White Label - Формат партнерского сотрудничества 117 2
Экономический эффект 1190 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14930 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7226 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8482 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6622 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10087 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6181 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3752 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1520 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6736 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2729 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2457 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 604 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1654 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 218 1
ЭСП - Экономика совместного потребления - Экономика обмена и доверия - Collaborative consumption - Sharing economy - Шеринг-сервисы - Совместное потребление - Краудинговый капитализм 63 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1143 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1066 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6290 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 757 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4653 1
Финансовый сектор - Кредитование - Микрокредитование - Микрофинансирование - МФО - Микрозаймы - Небанковское кредитование 129 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2573 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4890 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8294 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31550 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2894 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6313 1
Энергетика - Energy - Energetically 5486 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6851 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 85 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 119 1
EY Global Fintech Adoption Index 1 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8341 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 965 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 105 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 53 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 601 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2127 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1194 2
CHiME Challenge - Speech Separation and Recognition Challenge - Международный конкурс 9 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 360 1
CNews FORUM Кейсы 279 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1398049, в очереди разбора - 732471.
Создано именных указателей - 185307.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие умные очистители воздуха в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Показать еще

Наука

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/