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Давыдов Владислав
Давыдов Владислав и организации, системы, технологии, персоны:
|Меламед Леонид 150 1
|Буховцев Михаил 9 1
|Зеров Александр 2 1
|Симонов Сергей 7 1
|Рабовский Семен 32 1
|Земфира - российская певица 6 1
|Артемьев Андрей 1 1
|Акулич Марина 4 1
|Быков Иван 3 1
|Барабанщикова Светлана 1 1
|Усачев Иван 1 1
|Кашин Александр 1 1
|Диконенко Виктор 1 1
|Сродных Михаил 70 1
|Исхизова Александра 84 1
|Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 52 1
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