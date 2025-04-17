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Давыдов Владислав



17.04.2025 Владислав Давыдов, «Искра Технологии»: Теперь даже небольшие компании могут построить частную мобильную сеть 1
12.09.2024 Сделано в России: «Ростелеком» и «Искра Технологии» представили серию роутеров с защитой от хакерских атак 1
15.07.2024 В России началось крупномасштабное производство отечественных домашних маршрутизаторов 1
11.07.2024 «СКБ Контур» поможет уральским разработчикам создавать новые инфокоммуникационные продукты для бизнеса ​ 1
24.04.2024 Владислав Давыдов, «Искра Технологии»: Современной электронике нужно качественное ПО 1
29.08.2022 Дроны, роботы и VR: какие инновации востребованы в металлургии 1
22.05.2006 "Связь-Экспокомм 2006": не спасает даже ребрендинг 2

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Давыдов Владислав и организации, системы, технологии, персоны:

Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 116 6
Ростелеком 9860 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13037 2
Toshiba Corporation 2934 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8834 1
Philips 2060 1
Samsung Electronics 10342 1
Ростех - Автоматика Концерн 1656 1
МегаФон 9145 1
SAP SE 5317 1
Cisco Systems 5141 1
Huawei 3992 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1584 1
LG Electronics 3633 1
Accenture plc 684 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5688 1
8382 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 380 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1524 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1076 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1445 1
Lenovo Motorola 3504 1
McKinsey & Company Int 251 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 1
Цифра ГК 2456 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 335 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 1
Viasat Group S.p.A. - Viasat Global - Виасат Глобал 89 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1262 1
МТС Урал макрорегион 16 1
Huawei Technologies 399 1
HP 3Com 677 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 1
Eastman Kodak - Кодак 496 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 1
Pantech Group - Pantech&Curitel Communications 152 1
РЖД - Российские железные дороги 1933 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 252 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 514 1
Русагро Группа Компаний 285 1
Северсталь ПАО - Severstal 489 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 1
Евросеть 1412 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 271 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 470 1
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 121 1
Норникель - Кольская ГМК - Кольская ГМК - Кольская горно-металлургическая компания - Североникель - Печенганикель 22 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 74 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 33 1
Сбер - Сбербанк Байкальский банк 8 1
Беталинк 104 1
ТНГС - Тюменнефтегазсвязь - Тюменьнефтегазсвязь 24 1
Норникель - Норильскникельремонт 4 1
ВТБ Регистратор 9 1
Экстролизинг 3 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 313 1
Транснефть 306 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 322 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 604 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11919 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3318 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5040 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3020 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3091 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5542 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2995 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2944 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6296 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
WiMAX Forum 68 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52030 7
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12773 3
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FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 222 1
Связь-Экспокомм 113 1
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