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«СКБ Контур» поможет уральским разработчикам создавать новые инфокоммуникационные продукты для бизнеса ​

Об этом заключили соглашение генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных и генеральный директор компании «Искра Технологии» Владислав Давыдов. Стороны договорились о долгосрочном сотрудничестве. Обе компании будут помогать друг другу в совершенствовании собственных бизнес-процессов с помощью современных инфокоммуникационных технологий, обмениваться клиентским опытом, создавать комплексные решения и реализовывать совместные проекты. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур»: «Компания «Искра Технологии» обладает большим набором компетенций в сфере производства инфокоммуникационного оборудования, цифровых платформ и систем автоматизации. Это понятные и близкие «Контуру» области, так что объединение наших усилий по совершенствованию бизнес-процессов, уверен, даст возможность нашим компаниям повысить эффективность своей работы и создаст хороший задел для активного экономического роста».

Владислав Давыдов, генеральный директор «Искра Технологии»: «Искра Технологии» сотрудничает с «СКБ Контур» уже несколько лет. Данное Соглашение расширяет возможности партнерского взаимодействия и открывает новые горизонты для совместной разработки и внедрения эффективных технологичных решений для развития бизнеса клиентов обеих компаний.

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