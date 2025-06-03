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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 176043
ИКТ 13710
Организации 10683
Ведомства 1462
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Быков Иван


УПОМИНАНИЯ


03.06.2025 Браузер Chrome вводит санкции против всех россиян. Прекращается поддержка важнейших плагинов, без которых сломаются «Госуслуги» 1
18.09.2024 «Контур»: 35% работодателей не оплачивают сертификаты сотрудников 1
05.06.2006 Triple Play в "железе": как остановить падающий ARPU? 1
22.05.2006 "Связь-Экспокомм 2006": не спасает даже ребрендинг 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Быков Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 118 2
Huawei 4027 1
Siemens AG - Siemens Group 2603 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8903 1
Samsung Electronics 10382 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13263 1
МегаФон 9295 1
Cisco Systems 5157 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5704 1
8492 1
Philips 2065 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1078 1
Toshiba Corporation 2937 1
Ростех - Автоматика Концерн 1673 1
Трафиклэнд 20 1
Huawei Technologies 399 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 380 1
Lenovo Motorola 3508 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1524 1
Цифра ГК 2477 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1587 1
HP 3Com 677 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 1
LG Electronics 3639 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 907 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1445 1
Pantech Group - Pantech&Curitel Communications 152 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 807 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
Viasat Group S.p.A. - Viasat Global - Виасат Глобал 89 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1263 1
МТС Урал макрорегион 16 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1307 1
Eastman Kodak - Кодак 496 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 1
Voxtel 75 1
Comverse Technology - Comverse Network Systems 78 1
РЖД - Российские железные дороги 1942 1
Евросеть 1412 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 475 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 33 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 124 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 74 1
Сбер - Сбербанк Байкальский банк 8 1
Беталинк 104 1
ТНГС - Тюменнефтегазсвязь - Тюменьнефтегазсвязь 24 1
СКБ Контур УЦ - Удостоверяющий центр 38 1
Экстролизинг 3 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5067 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12061 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3034 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3365 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5572 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6304 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
WiMAX Forum 68 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24868 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8297 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68236 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3820 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9467 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2145 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21152 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3684 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1270 2
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 820 2
MSAN - Multi-Service Access Node - точка мультисервисного доступа - мультисервисный узел и узел доступа 15 2
ТФОП - телефонная сеть общего пользования - PSTN - Public Switched Telephone Network 175 2
SS7 - Signaling System No. 7 - Common Channel Signaling - набор сигнальных телефонных протоколов - ОКС-7 - общий канал сигнализации № 7 91 2
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1102 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10595 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3817 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3981 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4732 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 240 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11419 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4519 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20772 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11750 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12604 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4908 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26035 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16406 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4188 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6892 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8646 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14039 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2126 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28289 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30602 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8650 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5591 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1398 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24938 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1532 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2259 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2097 1
Nokia Symbian OS 1401 1
Nvidia Quadro GPU 249 1
Avaya IP Office Cloud Platform 84 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1055 1
Intel Centrino - Intel Sonoma 582 1
RealNetworks RealPlayer - RealAudio Player - RealOne Player 201 1
Gilat SkyEdge VSAT 21 1
Gilat SkyAbis 2 1
Huawei BRAS 1 1
МТС Wi-Fi 9 1
Intel Centrino Duo 108 1
Intel Viiv 30 1
BMW Z Series 9 1
Google Chrome - браузер 1595 1
Кашин Александр 1 1
Усачев Иван 1 1
Рабовский Семен 32 1
Барабанщикова Светлана 1 1
Акулич Марина 4 1
Меламед Леонид 150 1
Буховцев Михаил 9 1
Зеров Александр 2 1
Симонов Сергей 7 1
Земфира - российская певица 6 1
Артемьев Андрей 1 1
Давыдов Владислав 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 149251 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14256 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17483 1
Италия - Итальянская Республика 4382 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2569 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52608 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 571 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17868 1
Россия - СФО - Новосибирск 4438 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44254 1
Россия - ЦФО - Орловская область 338 1
Европа 24390 1
Азия - Азиатский регион 5617 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13411 1
Канада 4924 1
Перу - Республика 280 1
Южная Корея - Республика 6734 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 868 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 426 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1611 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 659 1
Россия - ЦФО - Курская область 665 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 829 1
Израиль 2753 1
Европа Восточная 3109 1
Россия - УФО - Тюменская область 1200 1
Земля - планета Солнечной системы 10473 1
Словения - Республика 251 1
Великобритания - Северо-Западная Англия - Манчестер 91 1
Россия - ЦФО - Брянская область 364 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19258 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30207 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49284 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11141 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2266 1
Металлы - Медь - Copper 810 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2345 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24818 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11259 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1851 1
Лоббизм - Lobbying 95 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1829 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52666 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7378 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1947 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 829 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10195 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1604 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 533 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1358 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7998 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6068 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1487 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 431 1
STEM - S-science (наука), T-technology (технология), Е-engineering (инженерия), М-mathematics (математика) 49 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1277 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5898 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5020 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2426 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3052 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2814 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 640 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2777 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1535 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 431 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 266 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2481 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16734 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 410 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6363 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3303 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 52 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 222 1
Связь-Экспокомм 113 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363512, в очереди разбора - 753419.
Создано именных указателей - 176043.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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