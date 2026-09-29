Индексная книга (каталог) CNews*
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MSAN Multi-Service Access Node точка мультисервисного доступа мультисервисный узел и узел доступа
- GPON - Gigabit PON
- NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 16, упоминаний - 17
MSAN и организации, системы, технологии, персоны:
|Солонин Виталий 90 2
|Быков Иван 6 2
|Рейман Леонид 1066 2
|Марченко Игорь 13 1
|Мохов Александр 2 1
|Зеров Александр 2 1
|Масленников Игорь 36 1
|Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 1
|Заболотный Игорь 45 1
|Хохлов Юрий 15 1
|Симонов Сергей 11 1
|Зобнина Маргарита 54 1
|Мирошников Дмитрий 9 1
|Рабовский Семен 33 1
|Измайлов Юрий 19 1
|Рысин Леонид 2 1
|Леонтьев Алексей 11 1
|Бучин Сергей 7 1
|Стыцько Виталий 8 1
|Розенблат Михаил 1 1
|Русакова Светлана 2 1
|Кокорев Сергей 1 1
|Козляев Леонид 1 1
|Килин Александр 1 1
|Колганова Марина 2 1
|Малов Виктор 2 1
|Земфира - российская певица 6 1
|Артемьев Андрей 1 1
|Радкевич Андрей 2 1
|Шапошник Сергей 2 1
|Игонин Сергей 3 1
|Акулич Марина 4 1
|Айдагулов Валерий 3 1
|Мелешков Юрий 1 1
|Барабанщикова Светлана 1 1
|Усачев Иван 1 1
|Gessner Regine - Гесснер Регина 1 1
|Звонкович Виталий 2 1
|Кашин Александр 1 1
|Давыдов Владислав 10 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475618, в очереди разбора - 724720.
Создано именных указателей - 201973.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475618, в очереди разбора - 724720.
Создано именных указателей - 201973.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.