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MSAN Multi-Service Access Node точка мультисервисного доступа мультисервисный узел и узел доступа

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


29.09.2026 «Ростелеком» модернизировал голосовую связь в шести городах Кузбасса 1
19.02.2018 Модернизацией сетей доступа «Ростелекома» займется ZTE 1
28.07.2017 Доверенный поставщик «Ростелекома» выпустил IP-телефонию на «Эльбрусах» 1
16.07.2014 Александр Гольцов - Растет интерес к средствам анализа поведения абонента 1
03.12.2012 Переход МГТС на GPON: домашний номер телефона не изменится 1
07.11.2011 «Стартелеком» модернизировал сеть телефонной связи аэропорта «Шереметьево» 1
31.05.2009 "Связь-Экспокомм 2009": чиновники расшевелили бизнес 1
30.10.2007 «Инфоком» и «Монис» строят сеть нового поколения 1
12.10.2007 Iskratel представил решения широкополосного доступа 1
06.07.2007 Huawei заняла первое место на рынке IP DSLAM 1
28.05.2007 Связь-Экспокомм 2007: цирк уехал, бизнес остался 1
29.11.2006 Iskratel поставит оборудование NGN в Боливию 1
30.10.2006 Iskratel представила продукты для WiMax 1
05.06.2006 Triple Play в "железе": как остановить падающий ARPU? 1
22.05.2006 "Связь-Экспокомм 2006": не спасает даже ребрендинг 1
12.10.2005 “Инфоком 2005” как PR-кампания российских инфокоммуникаций 2

Публикаций - 16, упоминаний - 17

MSAN и организации, системы, технологии, персоны:

Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 134 8
МегаФон 10925 5
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9559 4
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 4
Siemens AG - Siemens Group 2675 3
Ростелеком 11032 3
Huawei 4715 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16101 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1619 3
ZTE Corporation 802 3
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 3
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 826 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 3
Ростелеком - Связьинвест 1719 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1625 2
МТС - Система Телеком 239 2
Информтехника ГК - Информтехника и Связь 82 2
Натекс НТЦ - Натекс интегро - Натекстелеком - Натекс телекомсервис - Натекс нефтегазсвязьпоставка - Натекс спецсвязь - Региональный центр поддержки Натекс Дальний Восток - Натекс спецтелеком - Натекс связьнефтегаз - Натекс-транссвязь - Натекс нетворкс 35 2
Cisco Systems 5380 2
LG Electronics 3745 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5823 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - ComStar United Telesystems 1376 2
Philips 2101 2
Naumen - Наумен 761 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1102 2
Lenovo Motorola 3573 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 2
NVision Group - Энвижн Груп 700 2
Eltex - Предприятие Элтекс 290 2
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 119 2
АЛС и ТЕК - АЛСиТЕК 6 2
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 248 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 102 1
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 341 1
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 54 1
Eastman Kodak - Кодак 510 1
АСВТ 96 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 1
Box inc - box.com - box.net 377 1
РЖД - Российские железные дороги 2106 3
Евросеть 1421 2
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 94 1
Гранит 57 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 39 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 1
Сбер - Сбербанк Байкальский банк 8 1
Dixis - Диксис - Dиксис 371 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 1
Беталинк 105 1
Седьмой Континент 65 1
ТНГС - Тюменнефтегазсвязь - Тюменьнефтегазсвязь 24 1
ВИнКо - Воронежская индустриальная корпорация 2 1
Экстролизинг 3 1
Бизнес-Волна 3 1
Почта России ПАО 2390 1
Газпром ПАО 1498 1
Связной ГК 1401 1
НСПК - Национальная система платежных карт 957 1
МКБ - Московский кредитный банк 660 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 629 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1080 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 515 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 503 1
Ford 437 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 134 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 69 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13854 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6010 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3600 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3088 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3682 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4008 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6676 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5466 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3216 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1930 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4980 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 149 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6523 4
WiMAX Forum 69 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 101 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 59 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 1
Электрокабель 13 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 541 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9852 10
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8738 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26542 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23163 7
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2269 7
Softswitch - Софтсвич - программный коммутатор - VCS - Virtual Cluster Switching - Технологии виртуализации коммутаторов 140 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26303 6
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1787 6
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33888 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29881 6
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи - МСПД - Мультисервисная сеть передачи данных 843 6
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5942 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12336 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10809 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11622 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9690 5
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 770 5
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3921 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54681 5
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2264 5
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 5
Сеть передачи данных - Data transmission network 4060 4
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2938 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4217 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9384 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5022 4
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3086 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36701 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9417 4
xDSL - VDSL - VDSL2 - Very high (speed) data rate Digital Subscriber Line - Сверхвысокоскоростная цифровая абонентская линия 115 4
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1322 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4552 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13802 4
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 4
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 527 3
ТФОП - телефонная сеть общего пользования - PSTN - Public Switched Telephone Network 185 3
xDSL - SHDSL - Symmetric High-Bitrate Digital Subscriber Loop - SDSL - Symmetric Digital Subscriber Line 139 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6120 3
Triple Play - triple-play - высокоскоростной доступ в интернет, кабельное телевидение и телефонная связь по одному кабелю 103 3
Искра Технологии - Iskratel SI 20 4
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 2
Информтехника ГК - МиниКом - Единая мультисервисная платформа профессиональной связи 27 2
Siemens EWSD - Siemens Elektronisches Wahlsystem Digital - Siemens Electronic Digital Switching System 30 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2990 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2127 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5271 2
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 512 1
МегаФон 3G-сеть 23 1
Avaya Interaction Center - AIC 16 1
Intel Centrino - Intel Sonoma 585 1
Nokia Alcatel-Lucent Accelerate 3 1
Nokia Alcatel-Lucent Mobile Messaging 1 1
Nokia Alcatel-Lucent Active Phonebook 1 1
Nokia Alcatel-Lucent MiLife Platform 6 1
Nokia Alcatel-Lucent MAS - Nokia Multimedia Applications Suite - Nokia Artuse MMSC - Nokia Artuse Multimedia Messaging Service Center - Nokia IMS - Nokia IP Multimedia Subsystem 27 1
RealNetworks RealPlayer - RealAudio Player - RealOne Player 203 1
Gilat SkyEdge VSAT 21 1
Gilat SkyAbis 2 1
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Экран-М - советские геостационарные спутники связи прямого телевещания 16 1
Microsoft Office Communications Server - Microsoft Office Communicator 113 1
ИНОТЕХ - Биллинг.РФ - Platex SoftSwitch 1 1
Eltex ECSS Softswitch 14 1
Huawei BRAS 1 1
TETRA - ТЕТРАРУС - ТЕТРАРУС - проект создания российской федеральной сети профессиональной мобильной связи 8 1
МегаФон PRO SIM-портал - WAP-портал 26 1
Nortel Networks Succession 11 1
МТС Wi-Fi - MTS WiFi Free 13 1
Microsoft Windows Mobile 6 250 1
Intel Centrino Duo - Intel Centrino Montevina 128 1
Avaya Voice Portal - Avaya Speech Recognition - Avaya VoiceMail 19 1
Nokia Eseries 39 1
Intel Viiv 30 1
Информационная Индустрия - Валдай 5 1
Apple iAd 50 1
Naumen Telecom 8 1
BMW Z Series 10 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центр управления полётами 5 1
Siemens SURPASS 20 1
Proxim - Tsunami MP - Tsunami MultiPoint - Tsunami QB - Tsunami QuickBridge 11 1
Солонин Виталий 90 2
Быков Иван 6 2
Рейман Леонид 1066 2
Марченко Игорь 13 1
Мохов Александр 2 1
Зеров Александр 2 1
Масленников Игорь 36 1
Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 1
Заболотный Игорь 45 1
Хохлов Юрий 15 1
Симонов Сергей 11 1
Зобнина Маргарита 54 1
Мирошников Дмитрий 9 1
Рабовский Семен 33 1
Измайлов Юрий 19 1
Рысин Леонид 2 1
Леонтьев Алексей 11 1
Бучин Сергей 7 1
Стыцько Виталий 8 1
Розенблат Михаил 1 1
Русакова Светлана 2 1
Кокорев Сергей 1 1
Козляев Леонид 1 1
Килин Александр 1 1
Колганова Марина 2 1
Малов Виктор 2 1
Земфира - российская певица 6 1
Артемьев Андрей 1 1
Радкевич Андрей 2 1
Шапошник Сергей 2 1
Игонин Сергей 3 1
Акулич Марина 4 1
Айдагулов Валерий 3 1
Мелешков Юрий 1 1
Барабанщикова Светлана 1 1
Усачев Иван 1 1
Gessner Regine - Гесснер Регина 1 1
Звонкович Виталий 2 1
Кашин Александр 1 1
Давыдов Владислав 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 168155 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19343 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55039 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48010 4
Европа 25020 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19741 3
Европа Восточная 3140 3
Америка Южная 884 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14856 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2909 3
Земля - планета Солнечной системы 10901 2
Азия - Азиатский регион 5952 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3374 2
Канада 5093 2
Германия - Федеративная Республика 13293 2
Италия - Итальянская Республика 4519 2
Россия - СФО - Новосибирск 4932 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1806 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1335 2
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 391 1
Москва - ЦАО - Краснопресненская набережная - Пресненская набережная 68 1
Великобритания - Северо-Западная Англия - Манчестер 91 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13864 1
Южная Корея - Республика 7098 1
Словения - Республика 255 1
Индия - Bharat 5906 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3671 1
Израиль 2870 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2621 1
Африка - Африканский регион 3648 1
Ближний Восток 3168 1
Франция - Французская Республика 8200 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2102 1
Китай - Тайвань 4285 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 435 1
Россия - ЦФО - Курская область 770 1
Украина 7953 1
Испания - Королевство 3848 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2406 1
Евразия - Евразийский континент 647 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58350 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18362 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21976 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27616 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10974 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34239 3
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1584 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12428 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6099 3
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 802 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54025 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6864 2
Аренда 2719 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1522 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3134 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1657 2
Металлы - Медь - Copper 869 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3220 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2579 2
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 437 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1582 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7929 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5663 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5554 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9152 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2354 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2772 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2160 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11754 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1238 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4818 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 892 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7579 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво и пивные напитки - Beer - слабоалкогольный напиток 310 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 931 1
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