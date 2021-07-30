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WiMAX
Worldwide Interoperability for Microwave Access
На стандарте IEEE 802.16


30.07.2021 Роскомнадзор закупает кроссоверы Renault, чтобы шпионить за публичным Wi-Fi 1
16.07.2021 НИИ «Масштаб» получил свидетельство на товарный знак Zenator 1
13.07.2021 Как экс-чиновники Минкомсвязи и топ-менеджеры Yota стали миллионерами 1
16.04.2021 В России банкротят оператора со знаменитым именем Virgin 1
05.04.2021 Власти просят не губить WiMAX в России 6
05.03.2021 Россияне рискуют остаться без беспроводного интернета. Минцифры все отрицает 1
05.03.2021 Основатель Yota вложился в стартап экс-замминистра связи 1
05.02.2021 На постсоветском пространстве закрылся несостоявшийся конкурент сотовых операторов 4
23.12.2019 Власти позволят «Ростелекому» построить новую 4G-сеть только на отечественном «железе» 1
12.12.2019 МТС, «Билайн», «Мегафон» и «Ростелеком» объединяются ради 5G 1
04.12.2019 У сотовых абонентов «Крымтелекома» девять месяцев проблемы со связью 1
14.11.2019 Расследование: Как тайная полицейская сеть мешает «Ростелекому» получить 4G-частоты 16
25.10.2019 Власти зачистили для «Ростелекома» московские 4G-частоты 2
15.10.2019 «Ростелеком» хотят оставить без дармовых частот, которые стоят миллиарды 1
06.09.2019 «Ростелеком» заплатил 250 миллионов за 5G-частоты в Санкт-Петербурге 1
11.07.2019 «Мегафон» выложил 300 миллионов за 5G-частоты в Северной столице 1
15.05.2019 Россияне устали спасать итальянский интернет и продали местного телеком-гиганта 2
15.04.2019 Российские 5G в опасности: Власти выделили им самые маргинальные частоты 2
22.01.2019 Гендиректор Yota внезапно уволился 1
02.01.2019 Власти чуть не выдали частоты новому 4G-оператору в Москве 1
03.10.2018 «Билайн», МТС и Tele2 оказались в шаге от получения частот для 5G 1
17.09.2018 Регулирование телекома: чего мы ждем от нового министра связи. Опрос 2
17.05.2018 Минкомсвязи против «Ростелекома»: Итоги 6 лет противостояния 1
15.05.2018 Недостаток веса: Почему провалились многие проекты Минкомсвязи по регулированию частот 7
03.04.2018 «Мегафон» купил в Москве частоты для 5G 1
22.03.2018 «ЭР-Телеком» и «Энфорта» завершили процесс интеграции 1
22.03.2018 «Ростелеком» и «Мегафон» впервые в Росиии запустили 5G 1
17.01.2018 Власти не дали МТС частот для тестирования 5G 1
29.12.2017 Тестирование сетей 5G в России откладывается: они мешают Роскосмосу и ФСО 1
16.11.2017 Россия потеряла два места в мировом рейтинге развития ИКТ 1
13.11.2017 «Билайн» решил купить первую и единственную зарубежную «дочку» «Ростелекома» 2
04.07.2017 «Дочка» «Билайна» получит компенсацию от распродажи частот на Украине 1
19.12.2016 «Транстелеком»: Мы видим потенциал в новых сервисах и интернете вещей 1
24.11.2016 МВД и Минкомсвязи не пустили в Москву нового 4G-оператора 1
07.10.2016 «Инфинет» представит новейшую разработку «точка-точка» операторского класса 1
06.10.2016 У нового 4G-оператора появился шанс выйти в Москву 3
19.08.2016 Александр Сморгонский назначен директором по развитию бизнеса в МТТ 1
18.08.2016 Компания Александра Мамута поставит в Россию подержанные WiMAX-модемы из Бангладеш 3
14.07.2016 Россиянин отсудил 4G-частоты у украинских властей 3
06.07.2016 Спор министра связи и главы Роскомнадзора попал в публичное поле 1

Публикаций - 624, упоминаний - 1348

WiMAX упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yota - Скартел 623 148
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 107
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 98
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 83
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 778 78
Intel Corporation 4158 77
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 76
Синтерра - Synterra 564 56
Samsung Electronics 5641 46
Huawei 2727 34
АФК Система ПАО 993 33
Nokia Corporation 2424 31
Freshtel 49 29
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 29
Ростелеком Связьинвест 693 28
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1505 28
Lenovo Motorola 999 27
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 26
ASUS - AsusTek Computer Inc 1208 24
Alcatel-Lucent Enterprise 330 23
Cisco Systems 2037 22
Ростех - Ростехнологии 2230 22
Dell EMC 2393 20
Google LLC 7135 20
Apple Inc - Эппл Рус 7685 20
HTC Corporation 1187 20
Скай Линк - Skylink 498 19
Lenovo Group 1636 18
Acer Group 1359 18
Microsoft Corporation 11039 18
Nvidia Corp 2012 17
Ericsson 856 17
Sprint Corporation 154 17
Sony 2327 15
Основа Телеком 55 15
Ситроникс - Sitronics 561 15
Telia Company 348 15
Qualcomm Technologies 1001 14
HP Inc. 2901 14
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 14
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 10
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 10
Почта России ПАО 1570 9
Intel Capital 75 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 8
Евросеть 883 7
Garsdale Services 36 6
Telconet Capital 24 6
Связной ГК 877 6
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 5
Газпром ПАО 519 5
Альфа-Групп 319 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 60 4
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 4
Bessemer Venture Partners 28 3
Крокус Сити Холл - торгово-выставочный и деловой центр 13 3
Cosmos Hotel Group 10 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 3
Альфа-Банк 1123 3
Транснефть 159 2
Russia Partners 23 2
Авангард - Акционерный коммерческий банк 84 2
ETH - Eventis Telecom Holdings 64 2
Arrival Group - Charge R&D 13 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 2
АвтоВАЗ 118 2
Роснефть НК 367 2
ПромСвязьКапитал 61 2
DST Global 165 2
РВК - Российская венчурная компания 476 2
Coca-Cola Company 112 2
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 39 2
Sumitomo Group 11 2
Гранит 11 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 84 2
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 2
MIG - Metromedia International Group 6 2
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Hyundai Motor 144 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 64
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 56
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 48
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 36
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 24
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 9
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 9
Президент Российской Федерации 1439 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 6
Россвязь - Федеральное агентство связи 483 6
Арбитражный суд города Москвы 339 5
Правительство РФ 2200 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 5
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 4
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 4
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 4
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 3
Правительство Москвы 649 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 3
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 3
Верховный суд Российской Федерации 174 3
НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 13 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 2
Администрация Президента РФ 267 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 2
Мосгордума - Московская городская Дума 54 2
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 2
Комиссия по регулированию общественных услуг Армении 4 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 24
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 8
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 3
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 2
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 2
Creative Commons - некоммерческая организация 31 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 33 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 4 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 1
Единая Россия - Политическая партия 174 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 188
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 160
3G - Стандарт мобильной связи 3714 141
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 57
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 56
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2042 48
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 42
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1247 38
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 38
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 32
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 476 31
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 28
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2342 22
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1337 21
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 46 20
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 19
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 18
WCDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 156 17
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 17
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 302 16
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2941 16
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование 79 14
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 823 14
DDR - Double data rate 1066 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 11
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 11
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1100 11
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 10
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 125 10
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 784 10
FTTH - Fiber To The Home 95 9
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 9
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 758 9
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 544 9
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 9
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 103 9
ExpressCard - NewCard - PCCard - интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 85 8
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 262 8
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 86 8
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 8
Google Android 10750 24
Microsoft Windows 10 6622 19
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 17
Nvidia GeForce GTX 2055 17
Intel Core 2 Duo 255 16
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 965 16
Microsoft Skype 1465 16
Linux OS 4249 15
Microsoft Windows 7 1662 12
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 478 11
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 656 9
Intel Celeron - Серия процессоров 252 8
Intel Core - Семейство процессоров 863 8
VK - Mail.ru Atom - браузер 215 8
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 166 8
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 8
Microsoft Windows XP 886 8
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 7
Microsoft Windows Vista Longhorn 765 7
Google YouTube - Видеохостинг 1710 7
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 6
Росгидромет ICON 14 5
Symbian OS 767 5
HTC Sense UI - графическая оболочка 198 5
Apple iOS 5741 5
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 5
Apple macOS X 901 4
Linux MeeGo Core Software Platform 236 4
Apple iPad 3263 4
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 160 4
Apple - App Store 2198 4
ASUS Eee PC - серия нетбуков 111 4
Apple MacBook Air - Ноутбук 460 3
Intel Core i - Cерия процессоров 352 3
Dell Alienware 69 3
HTC Desire - серия смартфонов 101 3
Apple Mac 1455 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu 545 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
Opera - Браузер 630 3
Свердлов Денис 163 47
Медведев Дмитрий 1433 24
Морошкин Александр 106 19
Щеголев Игорь 676 19
Рейман Леонид 410 15
Кусков Денис 150 13
Путин Владимир 1821 13
Никифоров Николай 1126 13
Приданцев Сергей 82 11
Слизень Виталий 141 11
Анкилов Константин 49 10
Брюквин Юрий 196 10
Юсуфов Виталий 24 10
Иванов Олег 124 9
Мардер Наум 100 9
Усманов Алишер 241 9
Горбунов Александр 35 8
Сердюков Анатолий 54 8
Чемезов Сергей 121 8
Голомолзин Анатолий 52 7
Ройтман Евгений 34 7
Шамолин Михаил 102 7
Коваль Валерий 38 6
Дмитриев Кирилл 93 6
Ивантер Дмитрий 19 6
Адоньев Сергей 32 6
Мамут Александр 109 5
Кореш Виктор 71 5
Авдолян Альберт 28 5
Калугин Сергей 162 5
Четвернин Алексей 651 4
Изосимов Александр 91 4
Королев Игорь 41 4
Евтушенков Владимир 130 4
Миньковский Михаил 21 4
Андреева Екатерина 40 4
Жаров Александр 165 4
Назарбаев Нурсултан 30 4
Ахметов Ринат 52 4
Красовский Александр 25 4
Россия - Российская федерация - РФ 57238 300
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 187
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 97
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 73
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 48
Япония 2771 36
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 32
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 32
Россия - Уфа 640 31
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 29
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 28
Россия - Краснодар 1034 27
Россия - Сочи 910 25
Украина 3353 25
Армения - Республика 687 22
Индия - Республика 2165 21
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1287 19
Казахстан - Республика 2622 19
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 515 18
Беларусь - Белоруссия 2084 17
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 17
Азия - Азиатский регион 1512 16
Европа 3736 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 16
Россия - СФО - Новосибирск 1959 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 16
Южная Корея - Республика 1454 15
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 14
Россия - ПФО - Казань 1510 14
Россия - Красноярский край 661 13
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 13
Перу - Республика 96 13
Россия - Волгоград 540 13
Германия - Федеративная Республика 3618 12
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 578 12
Никарагуа - Республика 31 12
Россия - ПФО - Самара 1287 12
Россия - Рязань 353 12
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1049 12
Россия - Сибирь 874 11
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 325 17
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 201 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 7
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 347 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 4
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 237 4
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 4
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 621 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 4
Образование в России 332 4
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 15 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 149 3
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 42 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 3
Резерв универсального обслуживания 37 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1423 3
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 3
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 2
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 14 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 80 2
АПК РФ - Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 9 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 2
Русский язык 976 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 2
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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