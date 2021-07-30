Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
WiMAX
Worldwide Interoperability for Microwave Access
На стандарте IEEE 802.16
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 624, упоминаний - 1348
WiMAX упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Свердлов Денис 163 47
|Медведев Дмитрий 1433 24
|Морошкин Александр 106 19
|Щеголев Игорь 676 19
|Рейман Леонид 410 15
|Кусков Денис 150 13
|Путин Владимир 1821 13
|Никифоров Николай 1126 13
|Приданцев Сергей 82 11
|Слизень Виталий 141 11
|Анкилов Константин 49 10
|Брюквин Юрий 196 10
|Юсуфов Виталий 24 10
|Иванов Олег 124 9
|Мардер Наум 100 9
|Усманов Алишер 241 9
|Горбунов Александр 35 8
|Сердюков Анатолий 54 8
|Чемезов Сергей 121 8
|Голомолзин Анатолий 52 7
|Ройтман Евгений 34 7
|Шамолин Михаил 102 7
|Коваль Валерий 38 6
|Дмитриев Кирилл 93 6
|Ивантер Дмитрий 19 6
|Адоньев Сергей 32 6
|Мамут Александр 109 5
|Кореш Виктор 71 5
|Авдолян Альберт 28 5
|Калугин Сергей 162 5
|Четвернин Алексей 651 4
|Изосимов Александр 91 4
|Королев Игорь 41 4
|Евтушенков Владимир 130 4
|Миньковский Михаил 21 4
|Андреева Екатерина 40 4
|Жаров Александр 165 4
|Назарбаев Нурсултан 30 4
|Ахметов Ринат 52 4
|Красовский Александр 25 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758929, в очереди разбора - 662619.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758929, в очереди разбора - 662619.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru