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Калугин Сергей


09.03.2021 В Минцифры назначают нового замминистра и создают три новых департамента 1
30.04.2020 У министра связи отбирают одного заместителя 1
13.03.2020 Экс-министр связи может перейти в «Почту России» 1
12.12.2018 В Минкомсвязи появился замминистра - экс-помощник Владислава Суркова 1
08.11.2018 Куда уходят из Минкомсвязи? Экс-заместители министра занялись «умными городами» и беспилотным транспортом 5
02.11.2018 Экс-министр связи Николай Никифоров возвращается: Он станет директором «Ростелекома» 1
31.08.2018 Экс-замглавы Минкомсвязи возглавил Nokia в России 1
21.08.2018 В старое кресло главы Минкомсвязи сел его экс-заместитель 1
20.08.2018 В Минкомсвязи назначили одного нового замминистра, а один старый уволился 3
07.08.2018 Борца с Telegram назначили отвечать за развитие телекома в России 1
20.07.2018 Новый глава Минкомсвязи назначил по-настоящему собственных замов 2
20.07.2018 Из Минкомсвязи уволились два замминистра 1
28.06.2018 Из Минкомсвязи уходят заместители министра 1
26.06.2018 Минкомсвязи потребовало увеличить свой бюджет и штат топ-чиновников наперекор Приходько 1
22.06.2018 В «Сколково» спрогнозировали бурный рост проектов в области цифровой медицины 2
20.06.2018 Два замминистра связи стали сельскохозяйственными магнатами 3
17.05.2018 Минкомсвязи против «Ростелекома»: Итоги 6 лет противостояния 3
10.04.2018 «РТ Лабс»: У России есть все шансы стать мировым ИТ-лидером 1
20.03.2018 Сергей Калугин, Минкомсвязь – об особом пути цифровизации для России 1
17.10.2017 В России будет создана концепция первых 50 «умных» городов 2
03.04.2017 Экс-глава «Ростелекома» стал замминистра связи 3
30.03.2017 ВТБ отдаст «Ростелекому» контроль над Tele2 из-за «геополитической напряженности» 1
01.03.2017 Медведев назначил главой «Ростелекома» выходца из ВТБ 2
16.02.2017 Президент «Ростелекома» может стать замминистра связи 3
10.01.2017 «Ростелеком» выбрал Huawei для строительства подводной сети связи «Сахалин — Курильские острова» 1
06.12.2016 Минкомсвязи России Правительство Тульской области и «Ростелеком» договорились о сотрудничестве 1
14.11.2016 «Ростелеком» займется развитием телеком-инфраструктуры и комплексных государственных ИС в Псковской области 1
26.10.2016 Новым министром связи может стать сторонник «суверенного интернета» 2
05.10.2016 «Ростелеком» назначил вице-президента по трансформации 1
03.10.2016 Николаю Никифорову готовят замену: кто будет новым министром связи 3
03.10.2016 «Ростелеком» назначил старшего вице-президента по технической инфраструктуре 1
28.09.2016 «Ростелеком» назначил старшего вице-президента по развитию и управлению бизнесом 1
28.09.2016 Минкомсвязи заключило контракт на поставку «МойОфис Почта» для госструктур 2
27.09.2016 «Ростелеком» пересадит московских чиновников на «Мойофис» 1
27.09.2016 «Ростелеком» модернизирует почтовую систему правительства Москвы 1
05.09.2016 На Камчатку впервые провели нормальный интернет 2
05.09.2016 «Ростелеком» будет развивать телекоммуникационную инфраструктуру Приморского края 1
02.09.2016 «Ростелеком» развернет телекоммуникационную инфраструктуру в Хабаровском крае 1
11.08.2016 У «Ростелекома» в четыре раза упала прибыль 1
20.06.2016 Huawei и «Ростелеком» начали строительство подводной сети Камчатка-Сахалин 1

Публикаций - 162, упоминаний - 218

Калугин Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 152
Ростелеком Связьинвест 695 19
НТК - Национальные телекоммуникации 61 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 14
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 8
Huawei 2730 6
Ростех - Ростехнологии 2230 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 5
Новые облачные технологии (НОТ) 227 4
SafeData - Центр Хранения Данных 51 4
Freshtel 49 4
Microsoft Corporation 11060 3
SAP CIS - САП СНГ 753 3
MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей Московский Internet Exchange 71 3
SAP SE 3211 3
Комстар Регионы 89 2
Казахтелеком 200 2
Eltex - Элтекс 71 2
Ngenix 42 2
Акадо Телеком - Комкор 609 2
НКС - Национальные кабельные сети 76 2
Ericsson Россия - Эрикссон Корпорация 66 2
Nokia Siemens Network Russia 4 2
Siemens Communications 7 2
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 2
Nokia Networks 54 2
Скай Линк - Skylink 500 2
Telegram Group 702 2
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 308 1
Элвис-Плюс 69 1
DigitalOcean 16 1
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
UMC - United Microelectronics Corporation 48 1
Мобител 47 1
RIPE NCC - Network Coordination Centre 19 1
АФК Система ПАО 994 1
Transas - Транзас ГК 54 1
Google LLC 7144 1
Nokia Siemens Networks 166 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 8
Газпромбанк - ГПБ 692 8
Почта России ПАО 1572 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 3
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 2
Интер РАО ПАО 158 2
Северсталь ПАО 204 2
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 9 1
СОГАЗ Страховая Группа 49 1
Arrival Group - Charge R&D 13 1
Газпромбанк Управление активами - ГПБ-УА 4 1
Развитие Иннополиса 3 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
Газпром-Медиа Холдинг 120 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 56 1
Marshall Capital Partners 63 1
Газпром ПАО 520 1
Почта Банк 289 1
Yamaha 37 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 104 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 39
Правительство РФ 2201 21
Россвязь - Федеральное агентство связи 485 16
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 10
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 8
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 8
Президент Российской Федерации 1439 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 5
Администрация Президента РФ 267 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 4
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 65 2
Минцифры РФ - Общественный совет 2 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 2
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 25 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 1
Правительство и губернатор Республики Алтай 13 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
ФАДМ Росмолодежь - Федеральное агентство по делам молодежи 24 1
World Bank Group - Всемирный банк 129 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 24 1
Правительство Чукотского автономного округа 9 1
Госкомитет по телекоммуникациям РФ - Государственный комитет Российской Федерации по телекоммуникациям 1 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 1
Фонд РЖС - Фонд содействия развитию жилищного строительства 2 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
Правительство Хабаровского края 15 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 649 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
Единая Россия - Политическая партия 174 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 9
УУС - Универсальные услуги связи 29 9
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 7
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 439 6
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 6
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 5
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 4
ПВОЛС - подводная волоконно-оптическая линия связи - подводный коммуникационный кабель 22 3
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 3
3G - Стандарт мобильной связи 3723 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
Безопасный город 347 2
VDSL - VDSL2 - Very high (speed) data rate Digital Subscriber Line - Сверхвысокоскоростная цифровая абонентская линия 29 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 2
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 80 2
B2O - Business-to-Operator - Система аналитической отчетности по данным межоператорских расчетов 21 1
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия 28 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
FTTH - Fiber To The Home 96 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 487 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 1
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 1
EaaS - Everything as a Service - XaaS - Anything-as-a-service - Все как сервис 29 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 125 1
Умный свет - Умное освещение - Управляемый системы контроля освещения 16 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
РЭС - Радиоэлектронные средства 33 1
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 4
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
Новые облачные технологии - МойОфис Почта 45 3
Cable Innovator - судно-кабелеукладчик 9 2
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 51 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Apple iOS 5741 2
Google Android 10750 2
АПК БГ - Безопасный город 42 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
Ростелеком ЦОД Москва-I и Москва-II 7 1
SafeData ЦОД 1 1
Dendy - Игровая приставка 15 1
Мобильный избиратель - Механизм дистанционного электронного голосования 14 1
РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 7 1
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 209 1
Ростелеком Электронный доктор 4 1
Ростелеком Новая телефония 14 1
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 1
Microsoft Exchange 680 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 1
Microsoft Outlook 642 1
Microsoft Skype 1467 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 1
WhatsApp Messenger 654 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 1
AWS - Amazon Web Services 568 1
Microsoft Azure 1171 1
Никифоров Николай 1126 39
Медведев Дмитрий 1433 22
Носков Константин 201 13
Козырев Алексей 270 13
Кисляков Евгений 83 10
Соколов Алексей 121 10
Исмаилов Рашид 47 10
Дворкович Аркадий 169 9
Волин Алексей 113 9
Пак Олег 90 8
Евраев Михаил 222 8
Осеевский Михаил 221 7
Иванов Олег 124 7
Войтенко Олег 24 7
Приходько Сергей 23 6
Щеголев Игорь 676 6
Паршин Максим 141 6
Путин Владимир 1824 5
Дмитриев Кирилл 93 5
Иванов Сергей 170 5
Страшнов Дмитрий 109 5
Понькин Александр 26 5
Аузан Александр 9 4
Ситников Сергей 51 4
Полубояринов Михаил 12 4
Акимов Максим 167 4
Златопольский Антон 18 4
Мельхорн Кай-Уве 23 4
Цейтлин Александр 11 4
Аганбегян Рубен 18 4
Семенов Вадим 51 4
Пчелинцев Александр 8 4
Провоторов Александр 146 3
Сапунов Алексей 30 3
Жаров Александр 165 3
Ткачук Лариса 44 3
Качанов Олег 58 3
Ермолаев Артем 340 3
Черненко Андрей 37 3
Ковальчук Юрий 30 3
Россия - Российская федерация - РФ 57309 95
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 28
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 9
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 9
Россия - Магадан 134 6
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 5
Украина 3361 5
Россия - Сахалинская область 432 5
Россия - Магаданская область 228 5
Россия - Костромская область 229 5
Россия - Иннополис 292 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 3
Казахстан - Республика 2627 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 3
Россия - Тульская область 752 3
Беларусь - Белоруссия 2087 3
Россия - ПФО - Казань 1513 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 3
Охотское море 29 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
Армения - Республика 688 2
Россия - Вологодская область 316 2
Индия - Республика 2169 2
Восточная Европа 1676 2
Прибалтика - Балтия 592 2
Россия - ПФО - Самара 1287 2
Россия - СФО - Новосибирск 1965 2
Россия - Владивосток 864 2
Россия - Ненецкий автономный округ 102 2
Турция - Турецкая республика 952 2
Россия - Воронеж 689 2
Россия - Калужская область 571 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 2
Россия - Астраханская область 371 2
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Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

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Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

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Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
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