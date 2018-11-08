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Калугин Сергей
СОБЫТИЯ
|08.11.2018
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Куда уходят из Минкомсвязи? Экс-заместители министра занялись «умными городами» и беспилотным транспортом
Сергей Калугин возглавит «Город.РФ» Бывший заместитель министра связи Сергей Калугин возглавит новую организацию - «Город.РФ». Данная структура станет институтом развития, который создает ВЭБ для продвижения умных городов. О предстоящем назначении Калугина CNews
|20.03.2018
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Сергей Калугин, Минкомсвязь – об особом пути цифровизации для России
е вкладывать в компанию с прогнозируемым, долгосрочным и растущим спросом на ее продукт. Наконец реальное, живое дело займет больше светлых умов, потенциально снизит утечку как мозгов, так и капитала.Сергей Калугин: Задача консорциумов на начальном этапе – выработка отраслевых стандартов, координация разработки новых цифровых продуктов, и тестирование предлагаемых технологий и архитектур в
|30.03.2015
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Совет директоров «Ростелекома» продлил полномочия Сергея Калугина на посту президента компании
екома» принял решение продлить полномочия Сергея Калугина на посту президента компании на три года. Сергей Калугин родился 2 ноября 1966 г. в Москве. В 1991 г. окончил экономический факультет М
|13.01.2015
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Президент «Ростелекома» Сергей Калугин дополнительно приобрел акции компании на 760 млн руб.
Президент «Ростелекома» Сергей Калугин приобрел пакет обыкновенных и привилегированных акций компании в размере 4 028
|27.03.2013
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В "Ростелекоме" новый президент. Старого уволили с премией 230 млн рублей
директоров «Ростелекома» утвердил смену президента компании: вместо Александра Провоторова им стал Сергей Калугин. Ранее министр связи Николай Никифоров сообщил, что кандидатура Калугина утвер
|27.03.2013
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«Ростелеком» возглавит Сергей Калугин
Кандидатура Сергея Калугина на пост президента «Ростелекома» согласована администрацией президента, сообщают «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к акционерам оператора. Также эту информацию из
|26.02.2008
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«Национальные телекоммуникации» планируют увеличить выручку в 2008 г. на 48,6%
ных данных за 2007 г. увеличить выручку на 48,6% - до $321 млн. Об этом заявил генеральный директор Сергей Калугин. Напомним, что по итогам 2007 г. предварительная выручка составила $215,9 млн,
Калугин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Никифоров Николай 1138 48
|Медведев Дмитрий 1665 22
|Путин Владимир 3454 17
|Ковальчук Юрий 36 16
|Провоторов Александр 158 15
|Козырев Алексей 328 15
|Щеголев Игорь 699 14
|Носков Константин 241 13
|Семенов Вадим 65 11
|Соколов Алексей 137 10
|Кисляков Евгений 93 10
|Волин Алексей 122 10
|Исмаилов Рашид 65 10
|Златопольский Антон 21 9
|Аганбегян Рубен 18 9
|Пак Олег 112 9
|Дворкович Аркадий 216 9
|Евраев Михаил 266 9
|Страшнов Дмитрий 111 9
|Пчелинцев Александр 8 8
|Милюков Анатолий 18 8
|Дмитриев Кирилл 120 8
|Полубояринов Михаил 14 7
|Малофеев Константин 118 7
|Осеевский Михаил 350 7
|Иванов Олег 153 7
|Войтенко Олег 27 7
|Приходько Сергей 28 6
|Лесин Михаил 28 6
|Ситников Сергей 79 6
|Керимов Сулейман 28 6
|Понькин Александр 34 6
|Пинчук Виктор 44 6
|Сергейчук Виталий 12 6
|Ковальчуки (братья) 7 6
|Паршин Максим 323 6
|Мордашов Алексей 64 6
|Чеглаков Андрей 63 5
|Ковальчук Михаил 24 5
|Веремьянина Валентина 19 5
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