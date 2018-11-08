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Калугин Сергей

СОБЫТИЯ


08.11.2018 Куда уходят из Минкомсвязи? Экс-заместители министра занялись «умными городами» и беспилотным транспортом

Сергей Калугин возглавит «Город.РФ» Бывший заместитель министра связи Сергей Калугин возглавит новую организацию - «Город.РФ». Данная структура станет институтом развития, который создает ВЭБ для продвижения умных городов. О предстоящем назначении Калугина CNews

20.03.2018 Сергей Калугин, Минкомсвязь – об особом пути цифровизации для России

е вкладывать в компанию с прогнозируемым, долгосрочным и растущим спросом на ее продукт. Наконец реальное, живое дело займет больше светлых умов, потенциально снизит утечку как мозгов, так и капитала.Сергей Калугин: Задача консорциумов на начальном этапе – выработка отраслевых стандартов, координация разработки новых цифровых продуктов, и тестирование предлагаемых технологий и архитектур в

30.03.2015 Совет директоров «Ростелекома» продлил полномочия Сергея Калугина на посту президента компании

екома» принял решение продлить полномочия Сергея Калугина на посту президента компании на три года. Сергей Калугин родился 2 ноября 1966 г. в Москве. В 1991 г. окончил экономический факультет М
13.01.2015 Президент «Ростелекома» Сергей Калугин дополнительно приобрел акции компании на 760 млн руб.

Президент «Ростелекома» Сергей Калугин приобрел пакет обыкновенных и привилегированных акций компании в размере 4 028
27.03.2013 В "Ростелекоме" новый президент. Старого уволили с премией 230 млн рублей

директоров «Ростелекома» утвердил смену президента компании: вместо Александра Провоторова им стал Сергей Калугин. Ранее министр связи Николай Никифоров сообщил, что кандидатура Калугина утвер
27.03.2013 «Ростелеком» возглавит Сергей Калугин

Кандидатура Сергея Калугина на пост президента «Ростелекома» согласована администрацией президента, сообщают «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к акционерам оператора. Также эту информацию из
26.02.2008 «Национальные телекоммуникации» планируют увеличить выручку в 2008 г. на 48,6%

ных данных за 2007 г. увеличить выручку на 48,6% - до $321 млн. Об этом заявил генеральный директор Сергей Калугин. Напомним, что по итогам 2007 г. предварительная выручка составила $215,9 млн,

Публикаций - 169, упоминаний - 190

Калугин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 156
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 26
НТК - Национальные телекоммуникации 67 23
Ростелеком - Связьинвест 1719 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 17
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 112 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 15
МегаФон 10742 12
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Infobox - Национальные коммуникации 57 8
Huawei 4677 8
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 8
WebMedia Group - Веб-Медиа холдинг 14 6
Freshtel - Alternet - Украинские новейшие технологии - Фрештел - ИнтерПроект 77 5
Мостелеком 76 4
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 4
Новые облачные технологии (НОТ) 485 4
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 4
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 4
Ростелеком - РТК-ЦОД - SafeData - ЦХД - Центр Хранения Данных - ЦХД инжиниринг 62 4
Мобител 66 3
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 3
Ростелеком - Связьинвест - Мостелесеть 7 3
SAP SE 5601 3
Восход ФГБУ НИИ 721 3
Microsoft Corporation 25775 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 3
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 3
SAP CIS - САП СНГ 868 3
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 3
Eltex - Предприятие Элтекс 273 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 228 3
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор - Транзас Технологии - Транзас Экспресс - Транзас Вижн - Transas Marine - Transas Mediterranean 168 2
Ericsson Russia - Эрикссон Россия 114 2
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 2
МТС - Комстар ОТС Регионы 166 2
Nokia Networks Russia - Нокиа Солюшнз Энд Нетворкс 15 2
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Санкт-Петербургские таксофоны, СПТ - Национальная таксофонная сеть 24 2
Ростелеком - Башинформсвязь - Промсвязь УЗ - Промсвязь Уфимский завод 20 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 19
Почта России ПАО 2370 11
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 11
ГПБ - Газпромбанк 1273 8
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 7
Газпром ПАО 1493 6
Северсталь ПАО - Severstal 629 6
АБ Россия - Акционерный банк Россия 99 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 5
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 5
АБ Россия - Аброс ИК - инвестиционная компания 15 4
Альфа-Групп 745 4
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 3
Нафта Москва - Инвестиционная компания 12 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 3
ВЭБ.РФ - ВЭБ Капитал 17 3
Инкомбанк 8 3
ААА Управление Капиталом - Газпромбанк - Управление активами 29 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 3
Kinnevik Investment AB 21 3
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 2
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
Газпром нефть 725 2
ВТБ - ВТБ24 671 2
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 43 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 106 1
Развитие Иннополиса 4 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 1
Arrival Group - Arrival Solutions - Arrival Automotive UK - Arrival SPAC - Arrival Special Purpose Acquisition Company - Charge R&D 49 1
Авиапарк ТРЦ 52 1
Газпром ГПМ - Central Partnership - Централ Партнершип 40 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 39 1
Сад-Ком НПФ - Научно-производственная организация 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 58
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 29
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 20
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 13
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 13
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 12
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 10
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 9
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 118 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 2
Минцифры РФ - Общественный совет при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 7 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 87 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 1
Правительство Чукотского автономного округа - Губернатор Чукотского округа 29 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 2
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 2
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Умный город - Национальный консорциум развития и внедрения цифровых технологий в сфере городского управления 1 1
IABM - International Trade Association for Broadcast & Media Technology - Международная ассоциация производителей вещательного оборудования 14 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 40
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 35
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 34
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 33
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 30
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 29
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 24
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 23
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 22
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 21
УУС - Универсальные услуги связи 329 21
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 18
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 17
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 15
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 15
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 14
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 13
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 12
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 12
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 11
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 7
Пропускная способность - Bandwidth 1907 7
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 7
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 7
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 7
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 924 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 6
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 5
ВОЛС - ПВОЛС - подводная волоконно-оптическая линия связи - подводный коммуникационный кабель - подводная радиотелефония - подводная связь 45 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 5
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 5
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 733 5
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 5
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 659 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 14
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 5
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 5
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 141 4
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 153 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Google Android 15244 3
Новые облачные технологии - МойОфис 958 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
Cable Innovator - судно-кабелеукладчик 9 2
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 2
Apple iOS 8583 2
Microsoft Azure 1526 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 2
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 293 2
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 249 2
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 2
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 1
Цельс - TeleMD Botkin.AI 13 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - ЦОД Москва-I - ЦОД Москва-III - ЦОД Москва-IV - ЦОД Москва-V 25 1
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 92 1
ФГИС ЕСНСИ - Единая система нормативной справочной информации 51 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 1
Steepler - Dendy - Денди - игровая приставка 62 1
Ростелеком - Netris CCTV 2 1
ДЭГ - Мобильный избиратель - Механизм дистанционного электронного голосования 31 1
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 28 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 1
Volkswagen Audi A - автомобиль представительского класса 47 1
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 135 1
Ростелеком - Электронный доктор 4 1
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 44 1
Ростелеком - Новая телефония 16 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 70 1
Росстат ЕМИСС - Единая межведомственная информационно-статистическая система 29 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Никифоров Николай 1138 48
Медведев Дмитрий 1665 22
Путин Владимир 3454 17
Ковальчук Юрий 36 16
Провоторов Александр 158 15
Козырев Алексей 328 15
Щеголев Игорь 699 14
Носков Константин 241 13
Семенов Вадим 65 11
Соколов Алексей 137 10
Кисляков Евгений 93 10
Волин Алексей 122 10
Исмаилов Рашид 65 10
Златопольский Антон 21 9
Аганбегян Рубен 18 9
Пак Олег 112 9
Дворкович Аркадий 216 9
Евраев Михаил 266 9
Страшнов Дмитрий 111 9
Пчелинцев Александр 8 8
Милюков Анатолий 18 8
Дмитриев Кирилл 120 8
Полубояринов Михаил 14 7
Малофеев Константин 118 7
Осеевский Михаил 350 7
Иванов Олег 153 7
Войтенко Олег 27 7
Приходько Сергей 28 6
Лесин Михаил 28 6
Ситников Сергей 79 6
Керимов Сулейман 28 6
Понькин Александр 34 6
Пинчук Виктор 44 6
Сергейчук Виталий 12 6
Ковальчуки (братья) 7 6
Паршин Максим 323 6
Мордашов Алексей 64 6
Чеглаков Андрей 63 5
Ковальчук Михаил 24 5
Веремьянина Валентина 19 5
Россия - РФ - Российская федерация 166168 109
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 36
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 18
Швеция - Королевство 3782 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 9
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 8
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 260 8
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 8
Украина 7928 7
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 7
Россия - ДФО - Магаданская область 533 7
Тихий океан - Охотское море 82 5
Россия - ЦФО - Костромская область 477 5
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 362 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 4
Казахстан - Республика 6048 4
Европа 24964 4
Земля - планета Солнечной системы 10865 4
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 4
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 4
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Европа Восточная 3138 3
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Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 3
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Россия - СФО - Новосибирск 4876 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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