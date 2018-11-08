Калугин Сергей

Сергей Калугин, Минкомсвязь – об особом пути цифровизации для России е вкладывать в компанию с прогнозируемым, долгосрочным и растущим спросом на ее продукт. Наконец реальное, живое дело займет больше светлых умов, потенциально снизит утечку как мозгов, так и капитала.Сергей Калугин: Задача консорциумов на начальном этапе – выработка отраслевых стандартов, координация разработки новых цифровых продуктов, и тестирование предлагаемых технологий и архитектур в