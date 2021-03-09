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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Калугин Сергей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 162, упоминаний - 218
Калугин Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никифоров Николай 1126 39
|Медведев Дмитрий 1433 22
|Носков Константин 201 13
|Козырев Алексей 270 13
|Кисляков Евгений 83 10
|Соколов Алексей 121 10
|Исмаилов Рашид 47 10
|Дворкович Аркадий 169 9
|Волин Алексей 113 9
|Пак Олег 90 8
|Евраев Михаил 222 8
|Осеевский Михаил 221 7
|Иванов Олег 124 7
|Войтенко Олег 24 7
|Приходько Сергей 23 6
|Щеголев Игорь 676 6
|Паршин Максим 141 6
|Путин Владимир 1824 5
|Дмитриев Кирилл 93 5
|Иванов Сергей 170 5
|Страшнов Дмитрий 109 5
|Понькин Александр 26 5
|Аузан Александр 9 4
|Ситников Сергей 51 4
|Полубояринов Михаил 12 4
|Акимов Максим 167 4
|Златопольский Антон 18 4
|Мельхорн Кай-Уве 23 4
|Цейтлин Александр 11 4
|Аганбегян Рубен 18 4
|Семенов Вадим 51 4
|Пчелинцев Александр 8 4
|Провоторов Александр 146 3
|Сапунов Алексей 30 3
|Жаров Александр 165 3
|Ткачук Лариса 44 3
|Качанов Олег 58 3
|Ермолаев Артем 340 3
|Черненко Андрей 37 3
|Ковальчук Юрий 30 3
|CNews Analytics 1988 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759057, в очереди разбора - 662749.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759057, в очереди разбора - 662749.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru