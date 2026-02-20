Разделы

Войтенко Олег


СОБЫТИЯ


20.02.2026 РАСВЭРО и «Яндекс» договорились о сотрудничестве по продаже рекламы на цифровых пилларах 1
29.10.2021 Бывший глава Минцифры купил бизнес в области госуправления 2
02.06.2021 Замминистра цифрового развития покинул пост. Он будет работать в Пенсионном фонде 2
10.03.2021 «Главный связист Путина» уволен из Минцифры через два месяца после назначения 1
31.12.2020 Главный связист Путина стал новым замглавы Минцифры 1
24.12.2020 Самые заметные отставки и назначения ИТ-чиновников в 2020 г. Выбор CNews Analytics 1
24.07.2020 Девятым замом министра связи станет выходец из Сбербанка 1
29.06.2020 Из Минкомсвязи уволился куратор «суверенного интернета» и импортозамещения в ИТ 1
30.04.2020 У министра связи отбирают одного заместителя 2
19.03.2020 Министру связи нашли троих новых заместителей 2
17.02.2020 Минкомсвязи избавилось от замминистра — ставленника Носкова 3
02.02.2020 Первым замом нового министра связи стал человек из команды Никифорова 2
28.01.2020 Автора закона «О суверенном интернете» назначили замминистра связи 2
27.01.2020 Мозговым трестом цифровой экономики будет руководить выходец из ФСО 1
18.01.2020 Главой Минцифры может стать профессионал из Петербурга 1
18.11.2019 Сколько заработали новые руководители Минкомсвязи? Рейтинг доходов чиновников 2
15.01.2019 Минкомсвязи задержалось с переездом в «Москва-сити» из-за проблем с видеонаблюдением и «тонкими клиентами» 1
24.12.2018 Важнейшие события 2018 года в ИКТ-отрасли. Голосование 1
12.12.2018 В Минкомсвязи появился замминистра - экс-помощник Владислава Суркова 1
31.08.2018 Экс-замглавы Минкомсвязи возглавил Nokia в России 1
21.08.2018 В старое кресло главы Минкомсвязи сел его экс-заместитель 1
20.08.2018 В Минкомсвязи назначили одного нового замминистра, а один старый уволился 1
07.08.2018 Борца с Telegram назначили отвечать за развитие телекома в России 1
20.07.2018 Новый глава Минкомсвязи назначил по-настоящему собственных замов 2
12.02.2013 «Аэрофлот» столкнулся с неожиданной проблемой из-за американского ПО 1
12.11.2012 «Аэрофлот» не получит миллионов за DDoS-атаку 1
20.06.2007 Юрий Лужков предложил ввести национальный мораторий на ГМО 1

Публикаций - 27, упоминаний - 37

Войтенко Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10434 13
Ростелеком - РТЛабс 183 5
Telegram Group 2671 4
Google LLC 12353 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3163 3
ФОРС - Центр разработки 681 2
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 181 2
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 261 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3322 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 886 2
Sabre Corporation - Sabre Holdings 171 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 668 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 369 1
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 269 1
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 166 1
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 349 1
Телематика Концерн - НТС - Национальные телематические системы 33 1
DigitalOcean 36 1
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 108 1
Минюст РФ - ФСИН РФ ФГУП ЦИТОС - Центр информационно-технического обеспечения и связи - ФСИН РФ ФКУ ГЦИТОиС - Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи - НИИИиПТ - Научно-иследовательский институт информационных технологий ФСИН 28 1
Huawei Technologies 405 1
Ericsson Russia - Эрикссон Россия 112 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1517 1
НТК - Национальные телекоммуникации 66 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Infobox - Национальные коммуникации 56 1
Телематические системы 56 1
Гильдия консультантов 5 1
Nokia Networks Russia - Нокиа Солюшнз Энд Нетворкс 15 1
Шалтай-Болтай - Анонимный интернационал - Хакерская группировка 14 1
ЦИАС - Центр информационных аналитических систем 3 1
МегаФон 10125 1
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 37 1
Yandex - Яндекс 8637 1
Восход ФГБУ НИИ 689 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14683 1
Apple Inc 12768 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 242 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5750 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1718 1
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 45 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8322 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3026 4
Assist - Ассист 215 2
ВТБ - ВТБ24 669 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 879 2
Альфа-Банк 1891 2
Совкомбанк ПАО 292 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 473 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 142 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 581 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 284 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 173 1
ЦБ РФ - СПВБ - Санкт-Петербургская валютная биржа 30 1
Держава АКБ 41 1
Harley-Davidson 29 1
Инкомбанк 8 1
Почта России ПАО 2269 1
ВТБ - Почта Банк 504 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1405 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13068 23
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 351 17
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6353 10
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2829 10
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2974 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4834 6
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1151 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3427 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3578 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 610 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5282 4
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 3
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 836 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2095 3
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 236 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 496 2
Судебная власть - Judicial power 2414 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3156 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1101 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3125 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1461 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 336 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 606 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 745 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 98 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 273 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 307 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 165 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 195 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 164 1
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 81 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 48 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 298 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 77 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 102 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 1
Гильдия консультантов и управляющих общественными финансами 1 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 465 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 788 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57696 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74029 11
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1860 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32141 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13059 7
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3420 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22045 7
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8531 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32043 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4379 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4695 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3594 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5350 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13409 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23338 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 695 1
Минцифры РФ - НСУД ЕИП ФГИС РФ - Единая информационная платформа и Витрины данных Национальной системы управления данными ФГИС - НСУМД - Национальная система управления мастер-данными 128 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8822 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4372 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2458 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2571 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4846 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3356 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28978 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1845 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8227 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12391 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1756 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12323 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7132 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2533 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1730 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5958 1
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 595 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1959 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11616 1
Маркировка - Marking 1240 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1984 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11206 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3929 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5937 5
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 133 3
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 309 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3445 2
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 137 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 347 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 193 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 254 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 660 1
Яндекс.Телефон 31 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 964 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 117 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
Nissan Murano 7 1
Nissan Patrol - внедорожник 4 1
Stellantis - Fiat Chrysler Town & Country - Dodge Caravan 7 1
Chevrolet TrailBlazer 3 1
Google Android 14838 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 398 1
Rakuten Viber 656 1
Microsoft Azure 1472 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1916 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 336 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 695 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 862 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 588 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1246 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 178 1
Носков Константин 239 21
Кисляков Евгений 93 21
Никифоров Николай 1137 17
Паршин Максим 323 14
Соколов Алексей 135 14
Шадаев Максут 1161 14
Иванов Олег 147 14
Волин Алексей 122 13
Мишустин Михаил 756 13
Пак Олег 112 13
Мамонов Михаил 24 12
Медведев Дмитрий 1664 11
Бокова Людмила 82 10
Качанов Олег 120 8
Черненко Андрей 73 7
Калугин Сергей 168 7
Исмаилов Рашид 63 6
Козырев Алексей 326 6
Огуряев Дмитрий 85 5
Путин Владимир 3390 5
Акимов Максим 192 5
Евраев Михаил 264 4
Черкесова Бэлла 21 3
Клишас Андрей 60 3
Слышкин Василий 129 2
Онищенко Владислав 98 2
Приезжева Антонина 20 2
Шайхутдинов Роман 113 2
Приходько Сергей 28 2
Телков Алексей 39 2
Калинин Константин 6 2
Белановский Владимир 10 2
Войтенко Игорь 6 2
Рейман Леонид 1059 2
Лугов Андрей 33 2
Врублевский Павел 103 2
Чернышенко Дмитрий 576 2
Панков Александр 79 2
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 33 1
Чамара Денис 59 1
Россия - РФ - Российская федерация 158725 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46175 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14555 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53607 2
Земля - планета Солнечной системы 10700 2
Армения - Республика 2387 2
Беларусь - Белоруссия 6087 2
Украина 7819 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3251 1
Россия - ЦФО - Орловская область 355 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 833 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Курильские острова - Курильский архипелаг - Кунашир - Итуруп - Парамушир 105 1
Казахстан - Республика 5852 1
Европа 24690 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3268 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18837 1
Европа Восточная 3124 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1372 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1369 1
Россия - ЮФО - Севастополь 584 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1021 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1843 1
Китай - Тайвань 4151 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3003 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 813 1
Турция - Турецкая республика 2509 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1636 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4269 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55166 14
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10514 8
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8560 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8397 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51437 4
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 242 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26079 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32039 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17459 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20458 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8921 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1328 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2991 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15285 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7611 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5336 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7012 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6433 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1830 2
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 978 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 441 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3682 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3050 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6705 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5342 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4777 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3749 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9720 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4427 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 267 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5319 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6797 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровые технологии и проекты - Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов 17 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5917 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1686 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3412 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1962 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 47 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 667 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1094 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11452 5
TAdviser - Центр выбора технологий 435 3
Нецифровая экономика - telegram-канал 42 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 503 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2218 1
Российская газета 279 1
Все о блокчейне и цифровой экономике 6 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 888 1
Bloomberg 1556 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8434 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1664 3
Московский Политех - Московский политехнический университет 88 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 267 1
НИА ФАУ - Национальный институт аккредитации Федеральное автономное учреждение 1 1
Минобороны РФ - ВУ МО РФ - Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации - Военный институт иностранных языков - ВФЭУ - Военный финансово-экономический университет 18 1
Минобороны РФ - ВАС имени Буденного - Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого 20 1
ФИЦТО ФГАНУ - Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования 11 1
ФСО РФ - Академия 7 1
Минэкономразвития РФ - ВАВТ - Всероссийская академия внешней торговли - Высшая коммерческая школа Министерства экономического развития и торговли РФ 24 1
Минфин РФ - НИФИ - Научно-исследовательский финансовый институт 16 1
РАНХиГС - СЗИУ - Северо-Западный институт управления Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 15 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1303 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 727 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 2
День молодёжи - 27 июня 1008 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1261 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 1
CNews AWARDS - награда 557 1
