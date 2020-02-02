Первым замом нового министра связи стал человек из команды Никифорова

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Олег Пак стал первым заместителем Максута Шадаева

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о назначении Олега Пака первым заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Соответствующий документ опубликован на сайте Правительства России.

Олег Пак работает на госслужбе длительное время. С 2005 г. по 2012 г. он трудился в Минэкономразвития, в том числе занимая должность замдиректора Департамента госрегулирования в экономике.

В 2012 г. после назначения министром связи Николая Никифорова, Олег Пак стал его заместителем. В сферу его ответственности входила координация расходов на информатизацию. Чуть позже Пак стал статс-секретарем министерства.

Олег Пак, первый заместитель главы Минкомсвязи Максута Шадаева

В 2018 г. после того как министром стал Константин Носков, Пак сохранил свою позицию. Считалось, что это связано с тем, что он отвечал за ИКТ-инфраструктуру проходившего в тот период Чемпионата Мира по футболу.

Как прежние министры связи хотели иметь первых замов

Теперь же, при новом министре связи Максуте Шадаеве, Олег Пак не только вновь сохранил свой пост, но и получил повышение. Отметим, что до сих пор должности первого заместителя министра связи не было, хотя периодически возникали слухи о ее возможном появлении.

Так, в 2012 г. заместителем Николая Никифорова стал бывший гендиректор телекоммуникационной компании «Скартел» (бренд Yota) Денис Свердлов. Он отвечал за широкий фронт работ, включая телекоммуникации и электронное правительство. Ожидалось, что он станет первым заместителем министра, но этого не произошло.

Людмила Бокова, замглавы Минкомсвязи и новый статс-секретарь ведомства

В 2018 г. ожидалось, что первым заместителем Конcтантина Носкова станет Евгений Кисляков, до той поры являвшийся его заместителем в Аналитическом центре при Правительстве (АЦ). Но Кисляков в итоге стал простым заместителем министра.

Какова судьба остальных заместителей министра

От обязанностей статс-секретаря Олег Пак освобожден. Согласно другому распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина, они перешли к Людмиле Боковой, недавно назначенной заместителем министра связи. Ранее Бокова возглавляла Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества, а также временную комиссию Совета Федерации по развитию информационного общества.

Бокова стала первым новым человеком в команде Максута Шадаева. Пока с Шадаевым продолжают работать все прежние восемь замов министра, которые были у Носкова. Помимо Пака это: Евгений Кисляков (отвечает за цифровую экономику), Олег Войтенко (почтовая отрасль), Олег Иванов (телекоммуникации), Алексей Волин (масс-медиа), Максим Паршин (электронное правительство), Михаил Мамонов (электронная торговля) и Алексей Соколов (информационная безопасность).

У Кислякова и Войтенко невысоки шансы остаться в министерстве, так как они оба были прямыми ставленниками экс-министра Носкова. Также министерство может покинуть и Максим Паршин, так как до сих пор он выступал против проектов, выполняемых «РТ-Лабс» - ИТ-«дочкой» «Ростелекома», которую ранее возглавлял Максут Шадаев.

По информации телеграм-канала «Нецифровая экономика», из министерства может уйти и Олег Иванов. На его место рассматривается вице-премьер республики Татарстана и бывший министр связи республики Роман Шайхутдинов.