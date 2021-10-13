Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Пак Олег
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 90, упоминаний - 150
Пак Олег упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никифоров Николай 1126 26
|Носков Константин 201 20
|Кисляков Евгений 83 19
|Шадаев Максут 384 16
|Соколов Алексей 121 16
|Волин Алексей 113 16
|Мишустин Михаил 302 15
|Войтенко Олег 24 12
|Иванов Олег 124 12
|Медведев Дмитрий 1434 12
|Бокова Людмила 80 11
|Паршин Максим 141 11
|Мамонов Михаил 24 10
|Черненко Андрей 37 9
|Качанов Олег 58 9
|Калугин Сергей 162 8
|Козырев Алексей 270 8
|Путин Владимир 1826 7
|Евраев Михаил 222 6
|Чернышенко Дмитрий 234 6
|Огуряев Дмитрий 53 5
|Исмаилов Рашид 47 4
|Понькин Александр 26 3
|Телков Алексей 21 3
|Акимов Максим 167 3
|Клишас Андрей 44 3
|Сурков Владислав 59 2
|Заренин Андрей 10 2
|Онищенко Владислав 41 2
|Лугов Андрей 32 2
|Дворкович Аркадий 169 2
|Приходько Сергей 23 2
|Храмцовская Наталья 38 2
|Беров Иван 40 2
|Черкесова Бэлла 8 2
|Свердлов Денис 163 2
|Панков Александр 61 2
|Шойтов Александр 7 2
|Шайхутдинов Роман 107 2
|Калинин Константин 4 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763884, в очереди разбора - 667571.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763884, в очереди разбора - 667571.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru