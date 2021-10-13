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Пак Олег


13.10.2021 Вице-премьер Чернышенко: электронный документооборот – инструмент снижения рисков и затрат бизнеса 1
08.09.2021 Четвертый за шесть лет глава ушел из структуры Минцифры, координирующей ИТ в госорганах 1
28.06.2021 Власти одобрили стратегии цифровой трансформации России 1
21.06.2021 Новым замглавы Минцифры стал ветеран министерства 1
18.06.2021 Запуск суперплатформы «Гостех» затянется до конца 2023 года 1
16.04.2021 Для Минцифры нашли замминистра по микроэлектронике. Его выдернут из Правительства 1
10.03.2021 «Главный связист Путина» уволен из Минцифры через два месяца после назначения 1
09.03.2021 В Минцифры назначают нового замминистра и создают три новых департамента 1
26.02.2021 Дмитрий Чернышенко провёл заседание президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию 2
11.02.2021 Власти не дали Федслужбе судебных приставов потратить 126 млн руб. на услуги «Ростелекома» 1
31.12.2020 Главный связист Путина стал новым замглавы Минцифры 2
24.12.2020 Самые заметные отставки и назначения ИТ-чиновников в 2020 г. Выбор CNews Analytics 2
10.11.2020 Президент фонда «Центр стратегических разработок» возглавил рабочую группу по цифровому госуправлению 1
16.10.2020 Ветеран Минцифры назначен главным конструктором ГАС «Выборы» 1
07.10.2020 Из Минцифры уходит куратор медиа и интернета 1
29.09.2020 Государство меняет подход к цифровизации 1
24.08.2020 У властей впервые за 5 лет проснулся интерес к электронному документообороту. Грядут большие перемены 2
27.07.2020 На портале госуслуг появится сервис для жалоб на госуслуги 1
24.07.2020 Девятым замом министра связи станет выходец из Сбербанка 1
15.07.2020 Двухгодичные спринты: почему существующая система госзакупок мешает развитию государственных ИТ 1
29.06.2020 Из Минкомсвязи уволился куратор «суверенного интернета» и импортозамещения в ИТ 1
30.04.2020 У министра связи отбирают одного заместителя 1
19.03.2020 Министру связи нашли троих новых заместителей 1
28.02.2020 Управлять «Цифровой экономикой» назначены три новых топ-чиновника 2
17.02.2020 Минкомсвязи избавилось от замминистра — ставленника Носкова 1
06.02.2020 Минкомсвязи объяснило, кого возьмут в «цифровые замминистры» 1
04.02.2020 Мишустин реанимировал старинную идею Медведева о цифровых замминистрах 1
02.02.2020 Первым замом нового министра связи стал человек из команды Никифорова 7
28.01.2020 Автора закона «О суверенном интернете» назначили замминистра связи 2
08.04.2019 Минкомсвязи переехало из Telegram в его разрешенный клон 1
14.01.2019 Тысячи отделений Сбербанка начали собирать слепки лиц и голосов 1
11.01.2019 Сбербанк организовал сбор биометрических данных в 20% своих отделений 1
28.12.2018 Минкомсвязи, Казначейство и Ростех сэкономили более 500 млн во время ЧМ 2018 1
12.12.2018 В Минкомсвязи появился замминистра - экс-помощник Владислава Суркова 1
15.10.2018 Новая команда Минкомсвязи взялась за закон об электронном правительстве, с которым не справилась старая 2
07.08.2018 Борца с Telegram назначили отвечать за развитие телекома в России 1
20.07.2018 Новый глава Минкомсвязи назначил по-настоящему собственных замов 1
26.06.2018 Минкомсвязи потребовало увеличить свой бюджет и штат топ-чиновников наперекор Приходько 1
10.04.2018 Взлет России в мировых ИТ-рейтингах сменился застоем и падением. Цифры 1
03.04.2017 Экс-глава «Ростелекома» стал замминистра связи 1

Публикаций - 90, упоминаний - 150

Пак Олег упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 29
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 4
Восход ФГБУ НИИ 365 4
Ростех - Ростехнологии 2230 4
Telegram Group 702 4
Microsoft Corporation 11110 3
VK - Mail.ru Group 2484 3
Google LLC 7158 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 3
DigitalOcean 16 2
РТЛабс 145 2
Крок 1221 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1508 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 2
ФОРС - Центр разработки 180 1
АйТи 752 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 1
НТК - Национальные телекоммуникации 61 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 374 1
Шалтай-Болтай - Хакерская группировка 6 1
Columbus - Колумбус 125 1
B2B-Center - Центр развития экономики 136 1
Ланит Интеграция 101 1
Логика Бизнеса 141 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
Docsvision - ДоксВижн 776 1
Yota - Скартел 623 1
Ланит - Норбит - Norbit 203 1
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация 156 1
SAP SE 3216 1
IBM 3546 1
Yandex - Яндекс 4101 1
ЭОС - Электронные офисные системы 987 1
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 19 1
Ланит ГК 1158 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
Почта Банк 289 2
Метелица-Клуб - Метелица Event-Hall 1 1
Amedia TV - Амедиа 30 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
СКБ-банк 86 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Ак Барс Банк 173 1
Совкомбанк ПАО 147 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Альфа-Банк 1126 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 48
Правительство РФ 2206 13
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 10
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 9
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 8
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 5
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 506 4
Президент Российской Федерации 1440 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 3
Администрация Президента РФ 268 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 2
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 256 2
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 2
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству 18 2
Федеральное казначейство России 766 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 2
ФСО РФ - Спецсвязь - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 21 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 34 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 181 1
Фонд РЖС - Фонд содействия развитию жилищного строительства 2 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 51 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 1
Администрация Президента РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 10 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 1
Таганский районный суд города Москвы 44 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 10 1
World Bank Group - Всемирный банк 130 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 30 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 30 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 5
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 2
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 79 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 440 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 61 1
РЭС - Радиоэлектронные средства 33 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
EDA - Electronic design automation - Автоматизация проектирования электронных устройств 26 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов 19 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - системы автоматизации технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 14 1
3G - Стандарт мобильной связи 3742 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2052 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 5
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 3
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 3
Microsoft Azure 1171 2
AWS - Amazon Web Services 568 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 2
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 2
Google Gmail 606 1
ГИС ФКиС - Физическая культура и спорт 5 1
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 1
TamTam - ТамТам - Мессенджер 10 1
Telegram - Мессенджер 80 1
Ростелеком Ключ - комплекс цифровых услуг 8 1
Speedtest by Ookla 32 1
reCaptcha - re:CAPTCHA 11 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 90 1
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 51 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 1
JavaScript - Язык программирования 631 1
Google Android 10751 1
Apple iOS 5742 1
WhatsApp Messenger 654 1
VK - Mail.ru Одноклассники 858 1
Rakuten Viber 429 1
Никифоров Николай 1126 26
Носков Константин 201 20
Кисляков Евгений 83 19
Шадаев Максут 384 16
Соколов Алексей 121 16
Волин Алексей 113 16
Мишустин Михаил 302 15
Войтенко Олег 24 12
Иванов Олег 124 12
Медведев Дмитрий 1434 12
Бокова Людмила 80 11
Паршин Максим 141 11
Мамонов Михаил 24 10
Черненко Андрей 37 9
Качанов Олег 58 9
Калугин Сергей 162 8
Козырев Алексей 270 8
Путин Владимир 1826 7
Евраев Михаил 222 6
Чернышенко Дмитрий 234 6
Огуряев Дмитрий 53 5
Исмаилов Рашид 47 4
Понькин Александр 26 3
Телков Алексей 21 3
Акимов Максим 167 3
Клишас Андрей 44 3
Сурков Владислав 59 2
Заренин Андрей 10 2
Онищенко Владислав 41 2
Лугов Андрей 32 2
Дворкович Аркадий 169 2
Приходько Сергей 23 2
Храмцовская Наталья 38 2
Беров Иван 40 2
Черкесова Бэлла 8 2
Свердлов Денис 163 2
Панков Александр 61 2
Шойтов Александр 7 2
Шайхутдинов Роман 107 2
Калинин Константин 4 2
Россия - Российская федерация - РФ 57483 61
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 7
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Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 3
Казахстан - Республика 2637 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 1
Европа Западная 615 1
Франция - Французская Республика 2130 1
Россия - Иркутская область 546 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 634 1
Россия - Республика Мордовия 388 1
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 171 1
Россия - Калининград 670 1
Никарагуа - Республика 31 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - Пермь 740 1
Гондурас 8 1
Украина 3374 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1120 1
Россия - СФО - Новосибирск 1971 1
Россия - ПФО - Казань 1519 1
Беларусь - Белоруссия 2093 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 1
Россия - Курская область 339 1
Россия - Владивосток 864 1
Специальный административный район Гонконг 551 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 1
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ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 3
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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