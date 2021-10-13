Власти одобрили стратегии цифровой трансформации России 1

Новым замглавы Минцифры стал ветеран министерства 1

В Минцифры назначают нового замминистра и создают три новых департамента 1

Дмитрий Чернышенко провёл заседание президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию 2

Главный связист Путина стал новым замглавы Минцифры 2

Из Минцифры уходит куратор медиа и интернета 1

Государство меняет подход к цифровизации 1

На портале госуслуг появится сервис для жалоб на госуслуги 1

Девятым замом министра связи станет выходец из Сбербанка 1

У министра связи отбирают одного заместителя 1

Министру связи нашли троих новых заместителей 1

Мишустин реанимировал старинную идею Медведева о цифровых замминистрах 1

Первым замом нового министра связи стал человек из команды Никифорова 7

Минкомсвязи переехало из Telegram в его разрешенный клон 1

Тысячи отделений Сбербанка начали собирать слепки лиц и голосов 1