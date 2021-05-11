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НСТ
Новые сервисные технологии


11.05.2021 «Ланит» отсудил у «Почты России» 220 миллионов. Стороны слово в слово говорят, что их сотрудничество продуктивно 1
02.07.2020 «Ланит» отсудил у «Почты России» сотни миллионов 1
25.03.2020 «Цифровое телевидение» поддержит своих зрителей во время карантина 1
11.10.2019 Обновление ПО парализовало работу «Почты России» 1
20.09.2018 У президента Maykor проходят обыски 2
23.08.2018 Maykor отчиталась об изменениях в структуре и производственных процессах 2
28.01.2016 «НТВ-Плюс» разделил бизнес с Тиной Канделаки 2
29.12.2015 «Матч ТВ» перекрывает россиянам пиратские спортивные трансляции в интернете 3
09.12.2015 «Новые Системы Телеком» и российское представительство Adtran Bluesocket представили новую услугу по замене Wi-Fi оборудования 1
29.04.2015 «Дом.ru» запускает 2 новых телеканала 2
04.03.2015 Уволен ИТ-директор ФСС, променявший «Систематику» на Maykor 4
26.02.2015 ФТС поставила российскую систему управления токенами вместо американской 4
26.06.2013 «Энвижн» сдал проект «гособлака» в Минкомсвязь 1
06.06.2013 Maykor приобрел компанию GMCS 1
30.04.2013 «Энвижн» заплатит Минкомсвязи 7,1 млн руб. за право спроектировать «гособлако» 1
26.04.2013 «Гособлако»: мега-проект Минкомсвязи начался с демпинга 1
08.04.2013 Maykor вырос на 87% 1
22.03.2013 «Акадо» отбилась от оборудования Alcatel-Lucent 12
19.03.2013 Maykor обеспечит комплексный сервис для Минэкономразвития РФ 1
31.01.2013 Maykor продолжает агрессивно покупать 1
12.12.2012 Maykor внедрит АПК «Безопасный город» в Волхове 1
06.12.2012 Maykor приобрел сервисного аутсорсера заправок «Лукойла» 1
03.12.2012 «Триколор-ТВ» объявил войну пиратам 2
21.11.2012 Maykor займется поставкой и обслуживанием инфраструктурных решений «Утилекс» 1
31.10.2012 Рост бизнеса – инновационное управление услугами 1
23.10.2012 ИТ-директор X5 Retail создал компанию вместе с Maykor 1
04.07.2012 IBS «породнился» с ИТ-аутсорсером, созданным выходцами из «Компьюлинка» 1
24.04.2012 «ЦРТ сервис» потратит 300 млн руб. на поглощения себе подобных 1
16.04.2012 Maykor: пора взглянуть на ИТ-аутсорсинг по-новому 1
10.04.2012 Сергей Сульгин стал президентом группы компаний Maykor 1
12.03.2012 Марина Горная назначена президентом «Новых сервисных технологий» 6
24.05.2010 Связь-Экспокомм 2010: телеком набирает обороты 1
19.05.2010 «Синтерра» не будет обслуживать клиентов и сети 7
19.05.2010 «Синтерра» и «Новые сервисные технологии» расширяют сотрудничество по аутсорсингу сети 1
16.09.2009 «Газпром» объединяет «НТВ-Плюс» с «Триколор-ТВ» 1

Публикаций - 35, упоминаний - 70

НСТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 4
Ланит ГК 1164 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 4
НСТел - Новые Системы Телеком - NSTel - New Sysmes Telecom 5 3
Компьюлинк ГК - Compulink 215 3
GMCS 227 2
Синтерра - Synterra 573 2
Информзащита 425 2
Maykor - Мэйкор 259 2
Акадо Телеком - Комкор 614 2
ЦРТ Сервис 74 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 155 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 326 1
М2М телематика 165 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 788 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 245 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 425 1
Samsung Electronics 5749 1
SAP SE 3228 1
IBM 3575 1
Cisco Systems 2069 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1002 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Почта России ПАО 1580 2
Газпромбанк - ГПБ 693 2
ТНК-ВР Холдинг 148 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 2
Арбитражный суд города Москвы 340 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 87 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1352 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 2
НИР - Научно-исследовательская работа 115 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5449 1
ISO 26000 Guidance on social responsibility - стандарт социальной ответственности внутри компаний и организаций - Руководство по социальной ответственности 1 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1149 1
Почта России ЕАС ОПС - Единая автоматизированная система отделений почтовой связи 12 2
Microsoft Windows 10 6691 1
Microsoft SQL Server 799 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 482 1
Aladdin JaCarta 147 1
IBM Cognos BI 144 1
Aladdin Knowledge Systems 8 1
Кудрявцев Иван 1 1
Кореш Виктор 71 1
Прозоровский Василий 40 1
Самойленко Максим 65 1
Гндолян Роберт 3 1
Гребенщиков Кирилл 1 1
Abrams J.J. - Абрамса Джей Джей 2 1
Цыварева Татьяна 3 1
Семенова Ирина 36 1
Колпакова Светлана 1 1
Лящ Михаил 33 1
Емельченков Сергей 84 1
Добровольская Евгения 1 1
Мединыч Ольга 1 1
Никифоров Владимир 3 1
Хорс Михаил 1 1
Ковальчук Михаил 10 1
Путин Владимир 1831 1
Сульгин Сергей 40 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 669 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 1
Россия - ПФО - Казань 1526 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 3
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 336 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Пиратство - Авторское право 209 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 837 1
Смешарики - анимационный сериал для детей 21 1
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 19 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
Мульт Телеканал 2 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 658 1
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 96 1
Олимпийские игры - Olympic Games 303 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771225, в очереди разбора - 674907.
Создано именных указателей - 46354.
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