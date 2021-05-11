Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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НСТ
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Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 35, упоминаний - 70
НСТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Почта России ПАО 1580 2
|Газпромбанк - ГПБ 693 2
|ТНК-ВР Холдинг 148 2
|Кудрявцев Иван 1 1
|Кореш Виктор 71 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Самойленко Максим 65 1
|Гндолян Роберт 3 1
|Гребенщиков Кирилл 1 1
|Abrams J.J. - Абрамса Джей Джей 2 1
|Цыварева Татьяна 3 1
|Семенова Ирина 36 1
|Колпакова Светлана 1 1
|Лящ Михаил 33 1
|Емельченков Сергей 84 1
|Добровольская Евгения 1 1
|Мединыч Ольга 1 1
|Никифоров Владимир 3 1
|Хорс Михаил 1 1
|Ковальчук Михаил 10 1
|Путин Владимир 1831 1
|Сульгин Сергей 40 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
|Мульт Телеканал 2 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 658 1
|ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771225, в очереди разбора - 674907.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771225, в очереди разбора - 674907.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru