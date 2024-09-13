Powercom расширила линейку трехфазных промышленных ИБП Vanguard-II-33

Powercom расширила линейку трехфазных промышленных ИБП Vanguard-II-33. Новинки представлены моделями серий VGD-II-К33НС, VGD-II-К33НС-UF, VGD-II-200-600M33HP-50, VGD-II-400-1200M33HP-100.

Данные ИБП относятся к классу промышленных и представляют собой современные системы бесперебойного питания с высоким КПД, интеллектуальным управлением уровнем шума и модульным исполнением основных узлов, что значительно упрощает обслуживание оборудования. Поддержка параллельной работы нескольких ИБП позволяет гибко наращивать мощность всей системы защиты в целом.

Основные отличия нового модельного ряда от старого: значительно расширен функционал ИБП в части управления и мониторинга; улучшены электротехнические характеристики ИБП, в том числе в части перегрузочных способностей и диапазонов входных напряжений; отдельное внимание уделено совместимости ИБП с литиевыми батареями; возможность работы 3 в 1 (модели до 40 кВА); для модульных моделей особенное внимание уделено резервированию всех систем ИБП в том числе модулей управления и контроля, что значительно повышает уровень надежности ИБП, а также интеллектуальному режиму оптимизации КПД; модульные ИБП расширены до 1,2 мВт в едином корпусе, а максимальная мощность системы может достигать 9,6 мВт.

Новые модели являются оптимальным решением для обслуживания крупных ЦОДов, вычислительных комплексов, а также для обеспечения непрерывности бизнес-процессов на промышленных предприятиях, в медицинских, финансовых, торговых и образовательных организациях.

ИБП серии VGD-II-К33НС имеют диапазон мощности от 10 кВА до 40кВА и выпускаются в трех модификациях – стандартной НС, модификации с индексом НСS, и с индексом НСТ, где индекс НС указывает на возможность установки в корпус ИБП комплекта АКБ и его замены. Батареи установлены в специальный отсек, обеспечивающих их лёгкий монтаж/демонтаж. В варианте HCS – отсутствует отсек для внутренних батарей. ИБП работает только с внешними батарейными кабинетами. Вариант HCT – имеет выходной трансформатор для обеспечения гальванической изоляции. Трансформатор установлен в корпус ИБП.

Бестрансформаторные ИБП серии VGD-II-К33НС-UF имеют мощность 60кВА – 200кВА. Управление осуществляется на основе высокопроизводительного цифрового процессора, которые обеспечивает высокую стабильность электропитания и надежность работы. Возможно подключение внешних аккумуляторных батарей и параллельное подключение до 8 устройств, в том числе с общим батарейным массивом.

Архитектура ИБП позволяет масштабировать решения для различных нагрузок, а также при необходимости выполнять подключение по схеме N+Х. Модели серии VGD-II-К33НС-UF компактны и просты в обслуживании и ремонте.

ИБП серий VGD-II-200-600M33HP-50 и VGD-II-400-1200M33HP-100 относятся к модульным ИБП в трехфазной серии Powercom и представляют собой современные трехфазные системы бесперебойного питания с двойным преобразованием энергии.

Модели обеих серий отличается гибкостью конфигураций готовых решений мощностью до 600 кВА и до 1200 кВА соответственно и базируются на одном типе силовых модулей – VGD-II-50PM мощностью 50 кВА и VGD-II-100PM мощностью 100 кВА соответственно.

Модульная конструкция данных ИБП позволяет минимизировать время ремонта и восстановления, а резервирование на уровне модулей, стоек и параллельных систем повышает уровень отказоустойчивости. Готовые решения обладают единичным коэффициентом мощности и КПД до 96%, также в них реализована функция мониторинга и аудита входной сети. Все это способствует снижению совокупной стоимости владения за счет уменьшения тепловых потерь и увеличения плотности мощности на единицу занимаемой площади.

Вместо дискретных компонентов в выпрямителе и инверторе ИБП используются IGBT-транзисторы и их сборка (six-pack), которая обеспечивает чрезвычайно высокую компактность и надежность устройства в сочетании с высоким КПД. Объединение всех компонентов в одной конструкции исключает дисбаланс технических характеристик компонентов, уменьшает число точек отказа и повышает надежность. Несколько вентиляторов обеспечивают поток воздуха по общему каналу. Если один из вентиляторов выйдет из строя, силовой модуль продолжит свою работу без сбоя в штатном режиме.

Во всех трехфазных ИБП Powercom есть функция самотестирования, которая позволяет проводить испытания ИБП без реальной нагрузки. Функция «плавного старта» обеспечивает ступенчатый наброс нагрузки на сеть или ДГУ, что позволяет оптимизировать максимальную мощность генератора и не переплачивать за избыточные мощности. Управление ИБП осуществляется с помощью современного большого сенсорного жидкокристаллического дисплея, имеется возможность управления и мониторинга по локальной сети, по интерфейсам RS-232/485, «сухие» контакты, а также установки внутренней или внешней SNMP-карты и организации полноценного мониторинга.

Все представленные модели доступны под заказ.