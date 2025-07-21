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Лукойл Интер Кард Ликард Лукойл АЗС
УПОМИНАНИЯ
Лукойл Интер Кард и организации, системы, технологии, персоны:
|Яшин Николай 3 3
|Пузына Руслан 2 2
|Кошкина Юлия 13 2
|Долгих Виталий 1 1
|Козлов Константин 15 1
|Лебедев Сергей 51 1
|Максудов Юрий 1 1
|Глазачев Иван 27 1
|Молодых Владимир 29 1
|Кузьмич Всеволод 31 1
|Сульгин Сергей 46 1
|Кузнецов Андрей 76 1
|Елисеев Владимир 20 1
|Долгих Александр 19 1
|Казаков Александр 54 1
|Ананьин Алексей 84 1
|Педоренко Андрей 42 1
|Жуков Максим 13 1
|Павлов Олег 22 1
|Зиборова Ольга 18 1
|Воропаева Екатерина 22 1
|Кубасов Сергей 3 1
|Харламов Дмитрий 7 1
|Исаенко Иван 5 1
|Самойлов Андрей 8 1
|Семенова Ирина 43 1
|Ремень Виктор 8 1
|Мочальников Алексей 13 1
|Бунто Алексей 5 1
|Ковалев Виктор 40 1
|Родионов Сергей 7 1
|Кукушкин Евгений 15 1
|Гнездилов Андрей 17 1
|Понкин Андрей 3 1
|Загарский Сергей 4 1
|Хромов Игорь 5 1
|Круглов Илья 2 1
|Голод Евгений 1 1
|Цветков Василий 5 1
|Рюпин Денис 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11335 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 317 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 346 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8261 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1041 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3371 1
|Автостат 40 1
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 458 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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