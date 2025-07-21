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Лукойл Интер Кард Ликард Лукойл АЗС

Лукойл Интер Кард - Ликард - Лукойл АЗС

УПОМИНАНИЯ


21.07.2025 ЛУКОЙЛ запустил бесконтактную оплату топлива через мобильное приложение 1
26.11.2024 Т2 разворачивает продажу SIM-карт на АЗС «Лукойл» 1
14.05.2021 МТС и «Лукойл» объявили о запуске первой в России единой подписки на топливо и цифровые сервисы 1
19.06.2018 «Инфосистемы джет» отчиталась о росте выручки на 6,5% по итогам 2017 года 1
19.04.2018 Сергей Родионов - Цифровая трансформация требует эволюции в трех измерениях 1
13.03.2018 «Инфосистемы Джет» открывает представительство в Узбекистане 1
09.11.2017 «Яндекс.Деньги» помогут заправить автомобиль со смартфона 1
15.07.2016 «Лукойл-Интер-Кард» вместе с «Инфосистемами Джет» автоматизировала процессы обслуживания юридических лиц 2
03.02.2016 «Лукойл-Интер-Кард» перешел на электронный документооборот с 10 тыс. контрагентов 3
29.10.2015 «Ликард» совместно с «Инфосистемами Джет» совершенствует предоставление B2B и B2C-сервисов 2
22.10.2015 «Лукойл-Интер-Кард» оптимизировала обслуживание клиентов «Лукойл» на базе решений Oracle 2
06.11.2013 Конференция CNews «Рынок СХД: основные тренды» 1
26.08.2013 ISG открыла практику построения комплексных бизнес-решений на платформе 1С 1
06.06.2013 Maykor приобрел компанию GMCS 1
14.02.2013 «Лукойл-Интер-Кард» совместно с Инфосистемами Джет» повысил доступность ИТ-сервисов 5
18.12.2012 «Лукойл-Интер-Кард» внедрил единый процессинг по всем видам банковских, топливных карт и карт лояльности 3
21.03.2011 «Таском» подключил к интернету 150 заправок «Лукойл» 2
04.06.2009 «Лукойл-Интер-Кард» мотивирует покупателей с помощью Manzana Loyalty 2
29.03.2006 "Лукойл" и Unitline оборудуют заправочные станции точками Wi-Fi 1
10.03.2006 В "ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" построено хранилище данных 2
25.07.2001 "АйТи" построит систему безналичных расчетов на АЗС "ЛУКойл-Украина" 1

Публикаций - 21, упоминаний - 35

Лукойл Интер Кард и организации, системы, технологии, персоны:

Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1160 6
Oracle Corporation 6779 5
SAP SE 5356 4
IBM - International Business Machines Corp 9487 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8981 3
Broadcom - VMware 2418 2
Huawei 4063 2
8603 2
OpenWay Group - OpenWay Systems - OpenWay Service 57 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3001 2
МегаФон 9443 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13491 2
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 184 2
Oracle Siebel Systems 512 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4266 1
Dell EMC 5055 1
HP Inc. 5726 1
Accenture plc 687 1
Yandex - Яндекс 7928 1
Nvidia Corp 3611 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1168 1
АйТи 1395 1
GreenMDC - Грин ЭмДиСи 40 1
Meta Platforms - Facebook 4484 1
Ростелеком 10050 1
Pure Storage 54 1
Microsoft Corporation 24963 1
VK - Mail.ru Group 3497 1
Fujitsu 2054 1
Hitachi - Хитачи 1472 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1504 1
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 363 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 857 1
Такском - Taxcom 242 1
Qlik - QlikTech 161 1
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 242 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 1
Brocade Communications Systems 242 1
SolarWinds 51 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 493 16
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2566 3
ВТБ - Почта Банк 475 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 261 2
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 110 2
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 2
Газпром нефть 646 2
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 57 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2913 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 349 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 302 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 155 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1890 1
Почта России ПАО 2190 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7791 1
Лукойл Северо-Западнефтепродукт - Лукойл Севернефтепродукт 3 1
Лукойл Украина - Лукойл Лубрикантс Украина 2 1
Связной ГК 1375 1
ГПБ - Газпромбанк 1120 1
НСПК - Национальная система платежных карт 867 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 160 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 1
GFG - Lamoda - Купишуз 176 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 323 1
Лента - Сеть розничной торговли 2185 1
Роснефть НК - нефтяная компания 520 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1090 1
АльфаСтрахование СГ 334 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 490 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 1
Спортмастер - Sportmaster 183 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 499 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 365 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 477 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 344 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 105 1
ВТБ - ВТБ24 667 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1423 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1948 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3017 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1387 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1672 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3464 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2771 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2048 1
Федеральное казначейство России 1831 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 594 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 68 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69562 10
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1610 8
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5447 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9797 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12526 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32513 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11562 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7228 5
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3374 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13084 5
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1202 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5005 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4715 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8704 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54194 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12020 4
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1063 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21357 4
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1577 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10727 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15801 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4139 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1993 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16446 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10893 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5496 3
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1072 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1347 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2685 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11758 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22157 3
Кибербезопасность - PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 334 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4557 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12549 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12697 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1312 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1837 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7020 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29775 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5128 2
OpenWay Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 51 2
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 184 2
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 293 2
Microsoft Dynamics 1181 2
Oracle ESB - Oracle Enterprise Service Bus 25 2
Яндекс.Заправки 31 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 857 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 312 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 899 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 967 1
Pure Storage FlashArray 22 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
Apple Pay 498 1
Яндекс.Навигатор 106 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 482 1
Apple iPhone 6 4863 1
MasterCard Maestro 156 1
Microsoft Dynamics CRM 544 1
МТС Cashback - MTS Cashback 34 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 175 1
НСПК - Мир - банковская карта платежной системы 80 1
SAP Sybase 289 1
SAP Sybase IQ - SAP IQ 27 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 1
Инфосистемы Джет - Jet Signal 2 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Музыка - MTS Music 64 1
Инфосистемы Джет - Jet Detective 7 1
Ростех - Швабе - InCity Навигационный комплекс 23 1
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 273 1
Инфосистемы Джет - Jet Toolbar 7 1
Manzana Loyalty 12 1
Яндекс.Парковки 2 1
МТС Вторая память 22 1
SAP Sybase IWS - Sybase Industry Warehouse Studio 4 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1857 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5562 1
АйТи-Ойл - SmartCity Gas - АЗК Решение автоматизации управления сетями АЗС 11 1
Минцифры РФ - Госключ 166 1
Яшин Николай 3 3
Пузына Руслан 2 2
Кошкина Юлия 13 2
Долгих Виталий 1 1
Козлов Константин 15 1
Лебедев Сергей 51 1
Максудов Юрий 1 1
Глазачев Иван 27 1
Молодых Владимир 29 1
Кузьмич Всеволод 31 1
Сульгин Сергей 46 1
Кузнецов Андрей 76 1
Елисеев Владимир 20 1
Долгих Александр 19 1
Казаков Александр 54 1
Ананьин Алексей 84 1
Педоренко Андрей 42 1
Жуков Максим 13 1
Павлов Олег 22 1
Зиборова Ольга 18 1
Воропаева Екатерина 22 1
Кубасов Сергей 3 1
Харламов Дмитрий 7 1
Исаенко Иван 5 1
Самойлов Андрей 8 1
Семенова Ирина 43 1
Ремень Виктор 8 1
Мочальников Алексей 13 1
Бунто Алексей 5 1
Ковалев Виктор 40 1
Родионов Сергей 7 1
Кукушкин Евгений 15 1
Гнездилов Андрей 17 1
Понкин Андрей 3 1
Загарский Сергей 4 1
Хромов Игорь 5 1
Круглов Илья 2 1
Голод Евгений 1 1
Цветков Василий 5 1
Рюпин Денис 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151249 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44613 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18061 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14316 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52792 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3167 2
Узбекистан - Республика 1811 1
Украина 7705 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1032 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 268 1
Россия - УФО - Свердловская область 1633 1
Европа 24456 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1296 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3065 1
Азия - Азиатский регион 5647 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7841 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2592 1
Россия - ПФО - Саратовская область 772 1
Украина - Киев 1131 1
Украина - Одесса 188 1
Земля - планета Солнечной системы 10505 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3091 1
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 243 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 606 14
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19565 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25101 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49811 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6019 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5651 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6451 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7113 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5420 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53324 2
Аудит - аудиторский услуги 2881 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16909 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1466 2
Черкизон - Черкизовский рынок 162 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1309 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1412 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14418 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11390 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3268 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6167 1
Энергетика - Energy - Energetically 5323 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2524 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1292 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6699 1
Visionary - Визионер - Визионерство 120 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4802 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3682 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2682 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1293 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2842 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2221 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 532 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 556 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4567 1
Физика - Physics - область естествознания 2726 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7541 1
Аренда 2517 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1691 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 343 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1512 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11335 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 317 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 346 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8261 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1041 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3371 1
Автостат 40 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 458 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2078 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 344 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 52 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373960, в очереди разбора - 748612.
Создано именных указателей - 179103.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Онлайн-бухгалтерия

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DRaaS

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