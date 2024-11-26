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Т2 разворачивает продажу SIM-карт на АЗС «Лукойл»

T2, российский оператор мобильной связи, совместно с «Лукойл» реализовал продажу SIM-карт на автомобильных заправочных станциях в семи макрорегионах страны. Комплекты для подключения к T2 представлены на АЗС эксклюзивно. Для активации покупателю нужно только пройти процедуру саморегистрации в системах «Госключ» или «Госуслуги».

Т2 расширила партнерства в рамках направления FMCG и стала единственным оператором, предлагающим покупку SIM-карт на АЗС «Лукойл». Сотрудничество компании с крупными федеральными сетями позволяет клиентам оперативно подключаться к оператору по пути следования, без необходимости искать салоны связи. Проект охватывает более 1700 заправочных станций в 46 регионах макрорегионов «Москва», «Северо-Запад», «Волга», «Центр», «Юг», «Черноземье» и «Урал».

Для активации SIM-карты новому клиенту Т2 нужно пройти регистрацию самостоятельно через систему «Госключ» или «Госуслуги». Следует загрузить паспортные данные и дождаться проверки – продолжительность подключения не превышает время ожидания в салоне связи. Затем абонент может выбрать удобный тарифный план в приложении T2 или на сайте оператора. При этом сумма, потраченная на покупку SIM, автоматически поступит на баланс пользователя.

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Сеть АЗС «Лукойл» насчитывает около 1 тыс. филиалов. При заправочных станциях работают кофейни, где клиенты могут отдохнуть за чашкой горячего напитка.

Антон Жуковский, директор по работе с федеральными каналами продаж Т2, отметил: «Мы продолжаем развивать розничные каналы продаж и заключать партнерства с крупными федеральными сетями. Сотрудничество с ретейлерами открывает новые возможности для кросс-продаж, что улучшает общий финансовый результат и способствует построению долгосрочных взаимоотношений с клиентами. Мы также стремимся предлагать свои возможности на разнообразных маршрутах клиента, и они не ограничиваются главными улицами города. Наша задача – реализовывать продажи там, где это было бы удобно потенциальному пользователю».

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