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Жуковский Антон



23.01.2025 В мультицентрах «Связь.On» начались продажи SIM-карт Т2 1
26.11.2024 Т2 разворачивает продажу SIM-карт на АЗС «Лукойл» 1
18.06.2024 Салоны связи Tele2 открывают свои двери у станций метро 1
01.09.2021 Путешественники смогут приобрести SIM-карты Tele2 в аэропортах 1
04.06.2021 Tele2 начала продавать SIM-карты на Aliexpress 1
10.02.2021 Tele2 утроила число федеральных партнеров в Москве 1
25.11.2020 Tele2 установила диспенсеры SIM-карт в московском метро 1
02.09.2020 Tele2 запускает кинотариф для любителей фильмов и сериалов 1
15.07.2020 Tele2 запускает тариф с безлимитным YouTube для столичных абонентов 1
07.04.2020 Tele2 запустила бесконтактную доставку SIM-карт в Московском регионе 1
06.04.2020 В «Tele2 Москва» назначен коммерческий директор 2
27.11.2019 Сервисная выручка Tele2 в столичных салонах связи увеличилась в 2,5 раза 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

Жуковский Антон и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2896 11
Meta Platforms - Facebook 4438 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3908 2
Ростелеком 9706 1
МегаФон 8822 1
Yandex - Яндекс 7348 1
Telegram Group 1988 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 240 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 211 1
Совкомбанк Совесть 271 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
Почта России ПАО 2113 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2347 1
Visa International 1949 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 648 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
NanduQ - Qiwi 996 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 336 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 194 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 409 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
Лукойл Интер Кард - Ликард - Лукойл АЗС 20 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 979 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2501 1
ICXC - International Customer eXperience Community - Международная Ассоциация специалистов по управлению клиентским опытом 1 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20612 9
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4759 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50457 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24147 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8462 2
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2079 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27857 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4405 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7578 2
Аксессуары 3881 2
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Installment plan 443 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12541 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8141 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3984 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1003 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4863 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11129 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2956 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14390 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12526 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6950 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12019 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7420 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6771 1
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6395 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12489 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1045 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4699 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9331 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2904 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5299 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4742 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2237 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10501 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13937 1
Наушники - Headphones 4005 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 1
Оповещение и уведомление - Notification 4613 1
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 497 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1416 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 769 2
Rakuten Viber 627 2
WhatsApp Messenger 1083 2
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 316 2
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - мессенджер 36 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1791 2
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 SIM-карты 35 2
Google YouTube - Видеохостинг 2748 1
Google Android 13997 1
Apple iOS 7810 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 303 1
Google Android TV 316 1
ID.Abonent 7 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 SOS-пакет 12 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 827 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 406 1
Правительство Москвы - Портал открытых данных - data.mos.ru 74 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5180 1
Минцифры РФ - Госключ 137 1
Жижикин Игорь 27 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43179 11
Россия - РФ - Российская федерация 144310 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7427 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17034 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17381 1
Россия - ЦФО - Московская область - Жуковский 92 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2668 1
Россия - ДФО - Приморский край - Уссурийск 122 1
Москва - ЗАО - Тропарево-Никулино муниципальный округ 24 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2939 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3094 1
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 237 1
Москва - Новокосино 16 1
Москва - ЮВАО - Люблино 38 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6402 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24096 6
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3656 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 3
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 562 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2582 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6947 2
Паспорт - Паспортные данные 2512 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1063 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2369 2
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1095 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4665 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5831 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7602 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1190 1
Английский язык 6635 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10958 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10945 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51040 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6970 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1689 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 572 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 725 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1231 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2927 1
Логистика - Курьерские услуги - From door to door - От двери до двери 128 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18471 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4877 1
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 489 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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