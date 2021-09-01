Путешественники смогут приобрести SIM-карты Tele2 в аэропортах

Tele2, российский оператор мобильной связи, запустил продажи SIM-карт на территории московских аэропортов. Теперь в вендинговых автоматах Mobilebox клиенты могут не только приобрести аксессуары для своего смартфона, но и подключиться к тарифу «Мой онлайн». Карты, купленные в рассрочку, пригодятся клиентам во время командировки или отдыха в столичном регионе.

Пассажиропоток четырех московских аэропортов постепенно восстанавливается. По данным Tele2, дата-активность столичных абонентов в аэропортах «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково» и «Жуковский» за период c июня по август выросла в два раза год к году.

Для комфортного пребывания клиентов в столичном регионе во время отпуска или командировки оператор запустил совместный проект с сетью вендинговых автоматов Mobilebox. Теперь гости столицы могут в одном месте приобрести все самое необходимое для своего смартфона – SIM-карту Московского региона с возможностью саморегистрации, наушники или зарядные устройства.

Терминалы установлены в общих зонах, а также в зонах вылета и прилета международных и внутренних рейсов в трех аэропортах – «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковский». В ближайшее время оператор планирует запустить продажи SIM-карт на территории аэропорта «Внуково». Сделать покупку можно в любое время – к автоматам открыт круглосуточный доступ.

Пассажирам предлагается тарифный план «Мой онлайн», который включает 500 минут разговоров, 15 ГБ интернет-трафика и безлимитный доступ к соцсетям и мессенджерам. При этом SIM-карту можно приобрести за 300 руб. с рассрочкой на первую абонентскую плату. Так, сразу после активации абоненту откроется 350 минут и 10,5 ГБ на три недели. Для продолжения пользования тарифом необходимо пополнить баланс на 100 руб. до конца месяца.

Антон Жуковский, коммерческий директор макрорегиона «Москва» Tele2, сказал: «Общий тренд на роботизацию ретейла находит свое отражение в стратегии развития розницы Tele2 уже не первый год. Клиентам нравится концепция самообслуживания, в ответ на этот запрос мы предлагаем им такие сервисы. Все больше наших клиентов подключаются к сети дистанционно, делая выбор в пользу собственного комфорта. Так, запуск продаж SIM-карт в московских аэропортах минимизирует затраты времени и средств на подключение к сети – связью можно начать пользоваться через 1-2 минуты после покупки карты».

Проект с сетью вендинговых автоматов Mobilebox насчитывает 56 точек продаж в столичном регионе. 41 терминал с возможностью покупки SIM-карт Tele2 установлен на территории аэропортов, еще 15 – в торговых центрах, супермаркетах, отелях и на железнодорожных вокзалах.