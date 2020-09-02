Tele2 запускает кинотариф для любителей фильмов и сериалов

Tele2 предлагает жителям Москвы и Санкт-Петербурга уникальный для телеком-рынка продукт – кинотариф с включенной подпиской к мультимедийному сервису Wink. Обновленный тарифный план «Везде онлайн» открывает абонентам доступ к более 20 000 фильмов, сериалов и 100 телевизионных каналов от Wink без дополнительной платы, а также предоставляет преимущества для работы онлайн и безлимитные звонки на Tele2 по всей стране.

Tele2 поддерживает стиль жизни своих клиентов и предлагает наиболее комфортные условия для работы и развлечения. С 2 сентября 2020 года оператор обновляет «Везде онлайн»: теперь для жителей Москвы и Санкт-Петербурга тариф включает доступ к онлайн-кинотеатру Wink без дополнительной платы. Обновленный «Везде онлайн» ориентирован на активных пользователей видеоплатформ с высокой потребностью в дата-трафике. Так, кинотариф Tele2 включает оптимальное пакетное предложение и доступ к коллекции фильмов, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента Wink на любой вкус.

Для того, чтобы начать пользоваться возможностями тарифа, абонентам достаточно зарегистрироваться на сайте сервиса Wink с номером Tele2. Онлайн-кинотеатр доступен новым клиентам оператора, а также действующим абонентам при переходе на «Везде онлайн». Смотреть контент можно на любых экранах: на домашних телевизорах (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфонах, планшетах (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), а также ноутбуках и персональных компьютерах (с помощью интернет-портала). Для одновременного просмотра можно подключить до 5 устройств, в том числе и по сети Wi-Fi.

Клиенты оператора также получат 40 ГБ мобильного интернет-трафика, безлимитные звонки на номера Tele2 и 500 минут для звонков на номера других операторов по всей стране. Активные интернет-пользователи смогут свободно общаться в социальных сетях и мессенджерах, не расходуя пакет интернета. Тариф включает безлимитный доступ к Telegram, WhatsApp, Viber, «ТамТам», а также к Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассникам». Узнать подробнее про тариф можно в личном кабинете на сайте или в приложении «Мой Tele2».

Абоненты могут оптимизировать параметры тарифа «Везде онлайн» с помощью ряда сервисов оператора: переносить остатки неиспользуемых минут и гигабайтов на следующий расчетный период, делиться трафиком с клентами Tele2 по всей стране. При отрицательном балансе автоматически включается бесплатный «SOS-пакет», который позволяет пользоваться мессенджером WhatsApp и навигационными приложениями «Яндекса».

Антон Жуковский, коммерческий директор макрорегиона «Москва» Tele2, сказал: «Мы продолжаем играть по другим правилам, обновляя линейки пакетных предложений с учетом потребностей наших клиентов. В период самоизоляции в борьбе за внимание абонентов победили онлайн-кинотеатры. При этом кинотеатр Wink продемонстрировал самую высокую динамику подключений среди абонентов Tele2. Заметив эту тенденцию, мы открыли доступ к видеоконтенту сервиса как для новых, так и для действующих клиентов при переходе на тариф «Везде онлайн». Мы стремимся опережать запросы клиентов и предоставлять уникальное предложение, расширяя возможности досуга пользователей».