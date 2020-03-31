Разделы

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


31.03.2020 Mail.ru Group зафиксировала рост числа аудио- и видеозвонков в своих мессенджерах и соцсетях

ли гораздо чаще совершать групповые звонки и отправлять сообщения во «Вконтакте», в «Одноклассниках», в ICQ и в бизнес-мессенджере Myteam. Групповые аудио и видеозвонки появились также в мессенджере «Тамтам». В компании отмечают рост нагрузки на свои сервисы и заявляют о готовности к его продолжению. Во «Вконтакте» число звонков, которые пользователи совершили за сутки, выросло на 20% по ср
08.04.2019 Минкомсвязи переехало из Telegram в его разрешенный клон

Минкомсвязи переехало на TamTam Минкомсвязи перенесло из Telegram в TamTam групповой рабочий чат, через который поддерживают оперативную связь сотрудники министерства и региональные руководители по ИТ и цифровом
29.12.2017 Мессенджер TamTam запустил звонки с компьютера и десктопное приложение

Мессенджер TamTam открыл возможность голосовых и видеозвонков с компьютера. Совершать звонки можно в веб
11.10.2017 Mail.Ru Group запустила десктопную версию мессенджера TamTam

Команда TamTam (входит в компанию Mail.Ru Group) запустила веб-версию мессенджера. Теперь все пользователи TamTam могут общаться с помощью браузера на настольном компьютере или ноутбуке: наприме
01.08.2017 В российском мессенджере TamTam появились публичные чаты

Российский мессенджер TamTam, проект холдинга Mail.Ru Group, выпустил публичные чаты, в которых могут одновременно

25.05.2017 Mail.Ru Group запустила мобильный мессенджер TamTam

Mail.Ru Group запустила мобильное приложение по обмену сообщениями TamTam. Новый сервис позволяет общаться с контактами из записной книги телефона и находить др

Публикаций - 62, упоминаний - 69

VK и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4610 34
Telegram Group 2667 32
VK - Mail.ru Group 3538 24
Meta Platforms - Facebook 4557 23
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3161 16
МегаФон 10118 15
Yandex - Яндекс 8623 13
Snapchat 146 11
Apple Inc 12763 10
Google LLC 12351 9
Mirabilis 27 8
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 371 7
AOL Inc - America Online 1878 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14662 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9250 5
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 198 5
X Corp - Twitter 2915 4
Microsoft Corporation 25342 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1545 4
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 544 3
Ростелеком 10428 3
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 88 2
Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 72 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5331 2
Xiaomi 2040 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2608 2
TrueConf - ТруКонф 433 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 973 2
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 327 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 389 2
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 102 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 287 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 238 1
Fly 211 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 355 1
Zello 25 1
Доктор рядом - Doc+ 54 1
DigitalOcean 36 1
Fly - Explay - Эксплей 242 1
Staply - Примавера 7 1
DST Global - Digital Sky Technologies 227 7
Vimeo - Видеохостинг 69 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1401 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8315 4
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 262 3
Apteka.ru - Аптека.ру 11 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 185 2
ГПБ - Газпромбанк 1191 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1090 2
Альфа-Банк 1891 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 948 2
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 296 2
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 142 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 277 2
ЦИАН - CIAN 168 2
AptekaMos.ru - АптекаМос 2 1
eApteka.ru - eАптека 4 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 28 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 36 1
КонсультантПлюс 149 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ЯКласс 68 1
Uber 342 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 253 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 87 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 112 1
ПроДокторов - МедРейтинг 8 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 10 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
Tiu.ru торговая площадка 6 1
Эковолга - Экология Регионов 1 1
ЗУН - Zoon 15 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1535 1
Автолига 1 1
Профессионалы.ру 18 1
Колеса.ру 2 1
РЖД - Российские железные дороги 2020 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1110 1
eBay Inc 1632 1
Почта России ПАО 2269 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13058 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6350 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3578 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2973 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5334 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4834 3
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 53 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3526 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1412 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 272 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5280 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2269 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1151 2
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 275 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 124 1
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии - Палата лордов - Палата общин 73 1
Фонд Росконгресс 23 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 136 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 126 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 94 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 496 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3423 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 338 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3155 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3484 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1487 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2019 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2204 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 919 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 769 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 336 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1280 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 436 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 391 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 758 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 280 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 788 2
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 3 1
Федерация фигурного катания на коньках России 4 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 745 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 124 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8515 56
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11346 32
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22032 18
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8998 16
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8955 12
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9732 12
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8834 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25732 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57606 11
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3352 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28968 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23291 10
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2571 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12312 9
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2440 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27198 9
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5846 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73938 8
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15017 7
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7673 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32100 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32022 6
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1710 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12370 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13337 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25584 5
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2458 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23062 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5199 4
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2715 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9517 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13072 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4804 4
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 473 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26152 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5700 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8218 3
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1446 3
Голосовые сообщения - Voice messages - Голосовое SMS - Voice SMS 332 3
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1242 44
Rakuten Viber 656 40
VK - Mail.ru Одноклассники 1915 34
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 886 21
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 176 17
Google Android 14832 16
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 891 14
Apple iOS 8329 14
Google YouTube - Видеохостинг 2922 13
Microsoft Windows 16446 13
Google Play - Google Store - Google Android Market 3461 11
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 614 9
Linux OS 11037 9
Apple - App Store 3020 9
МегаФон eMotion - Мессенджер 39 8
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 88 8
Apple macOS 2287 8
VK - Mail.ru Мой мир - МойМир@Mail.ru - социальная сеть 174 7
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 106 7
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2107 7
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 963 6
Газпром ГПМХ - Yappy - сервис коротких видео 42 6
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 57 6
Microsoft Teams - MS Teams 630 6
Google - Gmail 991 6
Apple iMessage - Мессенджер 164 6
IMO.IM - кроссплатформенное приложение для мгновенного обмена сообщениями - мессенджер 29 5
VK - Mail.ru Агент - Mail.ru Agent - мессенджер 197 5
Новые облачные технологии - МойОфис 911 5
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 373 5
VK - Mail.Ru Почта 354 5
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 32 5
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 TV 13 4
VK Teams 82 4
VK RuStore - Рустор 534 4
Cloud Atlas - Frisbee - FrisbeeFlow 14 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5932 4
Discord 162 4
Microsoft Outlook 1429 4
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 315 4
Дуров Павел 316 5
Решетин Олег 45 5
Шадаев Максут 1160 4
Вольфсон Влад 59 4
Кочетков Владимир 11 3
Путин Владимир 3390 3
Чернышенко Дмитрий 576 3
Чесаков Георгий 19 2
Кириенко Сергей 149 2
Ющенко Александр 26 2
Зыков Владимир 11 2
Жуковский Антон 13 2
Гагарина Полина 13 2
Кириенко Владимир 144 2
Мантуров Денис 122 1
Либин Сергей 24 1
Кузнецов Андрей 99 1
Фридман Михаил 144 1
Фетисов Александр 32 1
Чинкова Мария 29 1
Павлов Владимир 21 1
Гусков Антон 5 1
Горный Александр 43 1
Комаров Алексей 15 1
Патока Андрей 110 1
Сергеев Михаил 112 1
Мильнер Юрий 136 1
Авен Петр 65 1
Щеглов Петр 76 1
Вахонин Сергей 24 1
Куликов Сергей 34 1
Василевская Светлана 1 1
Чижиков Михаил 21 1
Бурмистров Михаил 41 1
Цирулик Нина 16 1
Зыбина Мария 4 1
Перов Евгений 97 1
Выборный Анатолий 5 1
Гольдштейн Ростислав 2 1
Осеевский Михаил 333 1
Россия - РФ - Российская федерация 158624 48
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46156 16
Израиль 2791 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53603 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18384 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18827 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8236 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13593 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14554 5
Турция - Турецкая республика 2507 5
Украина 7818 5
Таиланд - Королевство 876 5
Черногория 128 4
Казахстан - Республика 5851 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4120 4
Азия - Азиатский регион 5767 4
Дания - Королевство 1319 4
Швеция - Королевство 3721 4
Финляндия - Финляндская Республика 3661 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3606 4
Италия - Итальянская Республика 4440 4
Эстония - Эстонская Республика 758 4
Австрия - Австрийская Республика 1337 4
Латвия - Латвийская Республика 828 4
Литва - Литовская Республика 666 4
Хорватия - Республика 280 4
Катар 174 3
Кувейт 166 3
Ватикан - Государство-город 80 3
Сан-Марино - Республика 39 3
Европа 24688 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1167 3
Сингапур - Республика 1916 3
Германия - Федеративная Республика 12969 3
Китай - Тайвань 4149 3
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 229 2
Южная Корея - Республика 6882 2
Беларусь - Белоруссия 6087 2
Норвегия - Королевство 1834 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1372 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6791 20
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5979 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55128 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26054 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10489 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6967 5
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 651 4
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1163 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51385 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3707 4
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2670 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20440 3
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32008 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3679 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3779 3
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 355 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6268 2
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 271 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7005 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6425 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8553 2
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1724 2
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2148 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 624 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6698 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11792 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7816 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3748 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4427 2
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 563 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 548 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 732 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1290 1
EULA - End-User License Agreement - Лицензионное соглашение с конечным пользователем - Пользовательское соглашение 47 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 780 1
ЭСП - Экономика совместного потребления - Экономика обмена и доверия - Collaborative consumption - Sharing economy - Шеринг-сервисы - Совместное потребление - Краудинговый капитализм 64 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 213 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6346 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2217 5
Ведомости 1301 3
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 2
Известия ИД 722 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 116 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1172 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11452 2
VentureBeat 90 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 306 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 132 1
Рен ТВ - телеканал 80 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 115 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 87 1
Врачи РФ 2 1
Rusbiathlon.ru 1 1
Medsite.ru 1 1
Вести FM - Вести ФМ 13 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 132 1
Москва 24 - Телеканал 9 1
Вечерняя Москва - газета 12 1
Российская газета 279 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 200 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 72 1
Радио России - радиостанция 49 1
Rambler Group - Чемпионат.com - Championat.com 32 1
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 66 1
Woman.ru 3 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Cosmopolitan 25 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 62 1
Россия Культура - телеканал 10 1
Из рук в руки - irr.ru 70 1
АиФ - Аргументы и факты 51 1
Минкультуры РФ - Культура.РФ - Культурный стриминг 13 1
Советский спорт 19 1
РБК Спорт - sportr.bc.ru 8 1
S8 Capital - Sport24 4 1
Wikipedia - Википедия 603 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1325 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 180 3
Sensor Tower 14 1
INFOLine-Аналитика 69 1
IDC - International Data Corporation 4946 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8430 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 256 1
Открытое образование 11 2
VK Skillbox - Скилбокс 130 2
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 104 2
ИРИ - Институт развития интернета АНО 140 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 266 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 2 1
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 73 1
КиберЛенинка - российская научная электронная библиотека на концепции открытой науки 3 1
Инфоурок - Образовательный проект 4 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
РЭШ - Российская электронная школа 27 1
InternetUrok - Интернет урок 3 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 54 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 684 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2593 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1261 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 116 1
