Mail.ru Group зафиксировала рост числа аудио- и видеозвонков в своих мессенджерах и соцсетях ли гораздо чаще совершать групповые звонки и отправлять сообщения во «Вконтакте», в «Одноклассниках», в ICQ и в бизнес-мессенджере Myteam. Групповые аудио и видеозвонки появились также в мессенджере «Тамтам». В компании отмечают рост нагрузки на свои сервисы и заявляют о готовности к его продолжению. Во «Вконтакте» число звонков, которые пользователи совершили за сутки, выросло на 20% по ср