|31.03.2020
|
Mail.ru Group зафиксировала рост числа аудио- и видеозвонков в своих мессенджерах и соцсетях
ли гораздо чаще совершать групповые звонки и отправлять сообщения во «Вконтакте», в «Одноклассниках», в ICQ и в бизнес-мессенджере Myteam. Групповые аудио и видеозвонки появились также в мессенджере «Тамтам». В компании отмечают рост нагрузки на свои сервисы и заявляют о готовности к его продолжению. Во «Вконтакте» число звонков, которые пользователи совершили за сутки, выросло на 20% по ср
|08.04.2019
|
Минкомсвязи переехало из Telegram в его разрешенный клон
Минкомсвязи переехало на TamTam Минкомсвязи перенесло из Telegram в TamTam групповой рабочий чат, через который поддерживают оперативную связь сотрудники министерства и региональные руководители по ИТ и цифровом
|29.12.2017
|
Мессенджер TamTam запустил звонки с компьютера и десктопное приложение
Мессенджер TamTam открыл возможность голосовых и видеозвонков с компьютера. Совершать звонки можно в веб
|11.10.2017
|
Mail.Ru Group запустила десктопную версию мессенджера TamTam
Команда TamTam (входит в компанию Mail.Ru Group) запустила веб-версию мессенджера. Теперь все пользователи TamTam могут общаться с помощью браузера на настольном компьютере или ноутбуке: наприме
|01.08.2017
|
В российском мессенджере TamTam появились публичные чаты
Российский мессенджер TamTam, проект холдинга Mail.Ru Group, выпустил публичные чаты, в которых могут одновременно
|25.05.2017
|
Mail.Ru Group запустила мобильный мессенджер TamTam
Mail.Ru Group запустила мобильное приложение по обмену сообщениями TamTam. Новый сервис позволяет общаться с контактами из записной книги телефона и находить др
