Tele2 начала продавать SIM-карты на Aliexpress

Tele2, российский оператор мобильной связи, и «Aliexpress Россия» запустили дистрибуцию SIM-карт для жителей столичного региона. С выходом на глобальную торговую интернет-площадку компания закрепила свое присутствие в онлайн-каталогах четырех крупнейших маркетплейсов России.

Tele2 взяла вектор на расширение присутствия в цифровых каналах продаж еще во время пандемии. Сегодня приобрести SIM-карту можно не только в интернет-магазине оператора, но и на партнерских онлайн-площадках – крупнейших российских маркетплейсах. Так, Aliexpress стал четвертой крупной торговой платформой сегмента электронной коммерции, на которой реализуются тарифные планы оператора. Ежемесячная аудитория маркетплейса составляет более 29 млн пользователей.

Для приобретения SIM-карты на сайте или в приложении Aliexpress необходимо зайти в категорию «Мобильные телефоны и аксессуары», выбрать подкатегорию «Запчасти для мобильных телефонов» и перейти в раздел «SIM-карты и инструменты». Также можно найти товар, введя соответствующий запрос в поисковую строку сервиса.

Клиентам Московского региона доступны SIM-карты с наиболее востребованным тарифным планом – «Мой онлайн», в который входит 500 минут разговоров, 15 ГБ интернет-трафика и безлимитный доступ к мессенджерам. На сайте маркетплейса его можно приобрести за 300 руб. с рассрочкой на первую абонентскую плату. Так, после покупки клиенту будет доступно 350 минут и 10,5 ГБ на три недели. Чтобы продолжить пользоваться тарифом, нужно пополнить баланс на 100 руб. до конца месяца.

Aliexpress предлагает широкий выбор способов оплаты заказов, включая популярные международные системы Visa и Mastercard, карты российской платежной системы «Мир», Qiwi, а также Google Pay и «Юmoney». Бесплатная доставка заказа осуществляется курьерской службой до двери. Активировать полученную SIM-карту клиент может самостоятельно с помощью мобильного приложения «Мой Tele2».

Антон Жуковский, коммерческий директор макрорегиона «Москва» Tele2, сказал: «Новый тип потребительского поведения, сформированный последствиями пандемии, повлиял на модель дистрибуции сотовых операторов. За прошедшие полгода Tele2 существенно усилила присутствие в цифровых каналах продаж, сфокусировавшись на простоте и удобстве подключения через глобальные торговые платформы. Компания выстроила партнерские отношения с ключевыми игроками рынка электронной коммерции в России. Наши продукты представлены на сайтах крупнейших маркетплейсов, обеспечивающих качественные подключения новых абонентов. Мы понимаем, что приобретение SIM-карты не является целевым действием на таких площадках. Однако возможность выбора оператора при покупке мобильных устройств, умных гаджетов и смежных товаров, безусловно, упростила жизнь новым клиентам. И это полностью соответствует нашему позиционированию на рынке как лучшей сервисной компании в телекоме».