Tele2 установила диспенсеры SIM-карт в московском метро

Tele2, российский оператор мобильной связи, предложил пассажирам Московского метрополитена приобрести SIM-карту оператора прямо в подземке. Компания установит торговые терминалы в вестибюлях и переходах станций метро. Первые диспенсеры SIM-карт появились на «Библиотеке имени Ленина» и «Боровицкой» – всего проект охватит 54 станции Московского метрополитена. Современные возможности партнерского оборудования позволят Tele2 значительно расширить сеть дистрибуции.

В рамках стратегии Tele2 по созданию эффективной розницы оператор установит терминалы для выдачи SIM-карт на станциях Московского метрополитена. Первые устройства уже появились на «Библиотеке имени Ленина» и «Боровицкой». Высокотехнологичное партнерское решение позволяет полностью автоматизировать процесс получения SIM-карты, сократив время обслуживания до двух минут.

Чтобы получить SIM-карту, клиенту достаточно нажать соответствующую кнопку на дисплее терминала, ознакомиться с предложением оператора и забрать карту из ячейки диспенсера. При этом активировать SIM-карту абонент может самостоятельно с помощью мобильного приложения «Мой Tele2» – подсказки интерфейса помогут пройти регистрацию и заключить новый договор.

Функциональность устройства подразумевает интерактивное взаимодействие с пассажирами: жидкокристаллические дисплеи в режиме реального времени транслируют актуальное предложение оператора, а общедоступное меню отвечает на все вопросы, значительно упрощая процесс самообслуживания. Обратиться к терминалу смогут и гости столицы – помимо русского языка, он «владеет» английским и китайским.

В установленных терминалах Tele2 предлагает пассажирам метро тариф «Мой онлайн». Так, за 400 руб. в месяц абонент получает 15 ГБ интернета, безлимитные разговоры внутри сети и 500 минут для звонков на номера других операторов. Пользователям также откроется безлимитный доступ к соцсетям и мессенджерам и ряд бесплатных преимуществ – возможность делиться гигабайтами по всей стране и «SOS-пакет».

Антон Жуковский, коммерческий директор макрорегиона «Москва» Tele2, сказал: «Такое цифровое решение – смелый шаг для улучшения клиентского сервиса. Теперь столичный житель может даже в пути решать практические задачи, например, подключиться к сети Tele2 и опробовать нашу связь. Мы ценим время наших клиентов и упрощаем покупку SIM-карт. С помощью терминалов мы синтезировали привычную розницу и новейшие технологические разработки. При этом данный проект мы считаем экономически оправданным, фиксируя в метро активный рост потребления дата-трафика столичными абонентами. Так, только с начала года число скачанных гигабайтов увеличилось на 30%, при этом в самой подземке пассажира ждет качественная связь Tele2. Напомню, что мы первыми покрыли сетью LTE все станции метро в 2018 г., а в следующем планируем обеспечить скоростным интернетом большинство веток на перегонах между станциями».