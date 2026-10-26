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Инфосистемы Джет Jet Detective

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


26.10.2026 Новый функционал Jet Detective: обмен данными с ГИС «Антифрод», расчет ИПО 2.0 и контроль операций с цифровым рублем 1
01.06.2022 «Инфосистемы джет» подвела итоги 2021 года 1
03.12.2021 СКБ-банк усилил безопасность каналов ДБО и процессинга банковских карт с помощью Jet Detective 1
13.05.2021 «Инфосистемы джет» подвела итоги 2020 года 1
27.05.2019 Специалисты «Инфосистемы джет» одержали победу среди команд защитников в The Standoff на Positive Hack Days 9 1
19.06.2018 «Инфосистемы джет» отчиталась о росте выручки на 6,5% по итогам 2017 года 1
22.11.2017 Алексей Сизов - Спрос на антифрод-системы повысился более чем вдвое 1
09.02.2017 Компания «Инфосистемы Джет» создала собственное антифрод-решение Jet Detective 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Инфосистемы Джет и организации, системы, технологии, персоны:

Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1460 6
SAP SE 5634 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9591 2
Инфосистемы Джет - Jet Antifraud Team 2 2
F6 - F.A.С.С.T. - Ф6 - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасн 984 1
Pure Storage 55 1
Huawei 4733 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 683 1
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Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 307 2
BNP Paribas Equities - TKB Investment Partners - ТКБ Инвестмент Партнерс - ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс - КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент 13 1
Лукойл ПАО - Лукойл Интер Кард - Ликард - Лукойл АЗС 21 1
Новотранс 8 1
ВТБ - Почта Банк 515 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3018 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 178 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 185 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 1
Русагро Группа Компаний 396 1
Газпром нефть 751 1
Лента - Утконос 180 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 231 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 188 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод - Петелинка - Куриное царство - Пава-Пава - Империя вкуса 141 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 127 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5799 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 283 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36218 7
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6738 5
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод (фрод) - Системы противодействия мошенничеству - SIVT - Sophisticated Invalid Traffic - GIVT - General Invalid Traffic - мошеннический трафик 1077 5
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3276 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6753 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55137 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36985 4
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3609 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12422 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18472 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13222 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8006 3
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 - Always-On Enterprise - Continuous Security - обеспечение непрерывной информационной безопасности бизнес-процессов 2636 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14242 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16855 2
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Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8831 2
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ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9772 2
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 459 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1329 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13072 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13705 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4577 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1401 2
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Кибербезопасность - EPP - Endpoint Protection Platforms - Endpoint Security - Платформы защиты оконечных узлов - Защита конечных точек 286 1
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team - Центр мониторинга и реагирования на инциденты ИБ 67 2
РСА - АИС Страхования - ОСАГО АИС - Автоматизированная информационная система ОСАГО 73 1
Инфосистемы Джет - Jet Toolbar 7 1
Инфосистемы Джет - Jet BI 6 1
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 157 1
Инфосистемы Джет - Jet CyberCamp 17 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 953 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 507 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 951 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1853 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 155 1
Fortinet - FortiSIEM 21 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 311 1
Pure Storage FlashArray 22 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 1
Инфосистемы Джет - Jet Signal 2 1
Инфосистемы Джет - Jet Galatea - интеллектуальная система поддержки принятия решений 5 1
Елисеев Владимир 20 3
Абросимова Екатерина 3 2
Сизов Алексей 15 2
Мальнев Алексей 12 1
Колесников Евгений 17 1
Сапунов Илья 1 1
Гришин Алексей 28 1
Улейко Денис 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 169203 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48257 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8716 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1164 1
Россия - СФО - Кемеровская область 1086 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1393 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1578 1
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6258 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58705 2
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 5994 2
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22152 2
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6710 1
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5185 1
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18490 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9314 1
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Финансовые показатели - Financial indicators 2968 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5593 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3149 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8598 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1423 1
Черкизон - Черкизовский рынок 180 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12480 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 456 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2539 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 677 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 753 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1705 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5571 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6645 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3642 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8692 2
IDC - International Data Corporation 5001 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4290 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 2
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481786, в очереди разбора - 724139.
Создано именных указателей - 203226.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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