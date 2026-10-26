Индексная книга (каталог) CNews*
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Инфосистемы Джет Jet Detective
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 8, упоминаний - 8
Инфосистемы Джет и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5799 1
|ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 283 1
|Елисеев Владимир 20 3
|Абросимова Екатерина 3 2
|Сизов Алексей 15 2
|Мальнев Алексей 12 1
|Колесников Евгений 17 1
|Сапунов Илья 1 1
|Гришин Алексей 28 1
|Улейко Денис 3 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8692 2
|IDC - International Data Corporation 5001 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4290 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481786, в очереди разбора - 724139.
Создано именных указателей - 203226.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481786, в очереди разбора - 724139.
Создано именных указателей - 203226.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.