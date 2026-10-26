Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 203226
ИКТ 15783
Организации 11946
Ведомства 1509
Ассоциации 1137
Технологии 3593
Системы 27085
Персоны 88616
География 3165
Статьи 1596
Пресса 1346
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2867
Мероприятия 896

Абросимова Екатерина

СОБЫТИЯ


26.10.2026 Новый функционал Jet Detective: обмен данными с ГИС «Антифрод», расчет ИПО 2.0 и контроль операций с цифровым рублем 1
03.12.2021 СКБ-банк усилил безопасность каналов ДБО и процессинга банковских карт с помощью Jet Detective 1
27.05.2019 Специалисты «Инфосистемы джет» одержали победу среди команд защитников в The Standoff на Positive Hack Days 9 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Абросимова Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1460 2
Fortinet 458 1
Jet Security Team 1 1
Инфосистемы Джет - Jet Antifraud Team 2 1
F6 - F.A.С.С.T. - Ф6 - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасн 984 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 231 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5799 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36218 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6738 2
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод (фрод) - Системы противодействия мошенничеству - SIVT - Sophisticated Invalid Traffic - GIVT - General Invalid Traffic - мошеннический трафик 1077 2
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 754 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 727 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4673 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36985 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6753 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28676 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34126 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7826 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8067 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13705 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2542 1
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 609 1
Кибербезопасность - EPP - Endpoint Protection Platforms - Endpoint Security - Платформы защиты оконечных узлов - Защита конечных точек 286 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4955 1
Virtual office - Виртуальный офис 224 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3276 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1254 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3166 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4242 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8550 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55137 1
Инфосистемы Джет - Jet Detective 8 2
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 155 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1853 1
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team - Центр мониторинга и реагирования на инциденты ИБ 67 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 953 1
Fortinet - FortiSIEM 21 1
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 157 1
Мальнев Алексей 12 1
Сапунов Илья 1 1
Улейко Денис 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 169203 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54319 3
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 677 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22152 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5571 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1256 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6710 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58705 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 627 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3149 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481786, в очереди разбора - 724139.
Создано именных указателей - 203226.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие умные часы с измерением артериального давления: выбор ZOOM

Лучшие кнопочные телефоны в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще