Инфосистемы Джет Jet CSIRT Computer Security Incident Response Team Центр мониторинга и реагирования на инциденты ИБ


Jet CSIRT — это коммерческий центр мониторинга и реагирования на инциденты ИБ в России. Команда Jet CSIRT — это 80+ экспертов с сертификатами CISSP, CISA, CISM, CRISC, OSCP, CEH. Сотрудники осуществляют мониторинг инцидентов и реагирование на них, аналитику поверхности атак, управление уязвимостями, защиту узлов и активов, предотвращение утечек данных, проактивный поиск угроз и защиту бренда, а также занимаются киберкриминалистикой.

02.03.2026 Jet CSIRT усилил защиту клиентов с помощью R-Vision SIEM 2
28.10.2025 Хакеры в 2024 г. уничтожили полпроцента российского ВВП 1
30.07.2025 «Инфосистемы Джет» выявила лидеров по утечкам данных за первое полугодие 2025 года 2
24.07.2025 «Инфосистемы Джет» обнаружила фишинговую активность, направленную на мессенджер Max 2
21.07.2025 «Инфосистемы Джет» выявила наиболее подверженные DDoS-атакам отрасли 1
19.05.2025 «Инфосистемы Джет» выяснила, что 2,5 миллиона компаний могут стать жертвами мошенников 1
25.04.2025 «Перспективный мониторинг» и «Кибердом» запустили курс киберучений Ampire на фиджитал-полигоне 1
06.03.2025 «Инфосистемы Джет» предупредила о новой мошеннической схеме обмана покупателей на маркетплейсах 1
31.01.2025 Jet CSIRT расширила возможности анализа кибератак с помощью песочницы PT Sandbox 2
18.12.2024 «Инфосистемы Джет»: 59% компаний упоминаются на DarkNet-форумах и в Telegram-каналах хакерской или мошеннической тематики 1
28.10.2024 Positive Technologies стала членом CERT Организации исламского сотрудничества 1
27.09.2024 «Инфосистемы Джет» зафиксировала увеличение спроса на киберучения в 2024 году на четверть 1
29.08.2024 Хакеры отбросили принятые ограничения и используют в России, здесь же созданное вредоносное ПО 1
05.07.2024 Комплексное обновление Ampire: редизайн платформы, новые форматы и отраслевые шаблоны 1
19.04.2024 Правительственные информсистемы Украины девять лет заражены вирусом, созданным начинающим разработчиком 2
16.11.2023 «Инфосистемы джет»: количество инсайдерских атак в 2023 году увеличилось в 1,5 раза 1
25.10.2023 Positive Technologies: с помощью MaxPatrol SIEM специалисты компании выявили ВПО, затронувшее сотни тысяч пользователей 1
20.04.2023 «Первый бит» спроектировал клиентский кабинет для сервиса информационной безопасности Jet CSIRT 3
23.03.2023 Эксперты ИТ-компании «Инфосистемы джет» опубликовали исследование о киберугрозах 2022 года 2
26.09.2022 Андрей Янкин -

Андрей Янкин, «Инфосистемы Джет»: Киберучения необходимы не только ИБ-службам, но и всем сотрудникам компаний

 1
08.09.2022 «Инфосистемы джет»: количество компьютерных инцидентов за первое полугодие 2022 года возросло в 2,7 раза 1
02.09.2022 Хакеры дважды за год зашифровали данные госучреждения в Чили 1
01.06.2022 «Инфосистемы джет» подвела итоги 2021 года 2
11.02.2022 Тимур Зиннятуллин, Angara Security: Развитие коммерческого SOC — это дорога без конца 1
27.01.2022 Компания «Инфосистемы джет» опубликовала рекомендации по устранению уязвимости PwnKit в Unix-like дистрибутивах 3
22.12.2021 Андрей Янкин -

Что ждет DevSecOps, защиту облаков и киберразведку в ближайшие годы

 2
16.12.2021 «Инфосистемы джет» поможет российским компаниями защититься от критичной уязвимости Log4Shell 1
06.12.2021 ИБ-специалисты Росбанка прошли киберучения на платформе Jet CyberCamp 1
22.09.2021 «Инфосистемы Джет» предложит своим заказчикам сервисы киберполигона и киберучений 1
09.07.2021 В портфеле «Инфосистемы джет» появилась комплексная платформа для киберразведки 2
22.10.2020 РСА и «Инфосистемы джет» обеспечили круглосуточную защиту новой АИС ОСАГО 4
07.10.2020 Андрей Янкин, «Инфосистемы Джет» -

Многие компании не используют даже встроенные инструменты защиты облаков

 3
21.08.2020 «Лаборатория Касперского» запускает программу сотрудничества с промышленными исследовательскими лабораториями и университетами 1
29.04.2020 «Инфосистемы джет» и R-Vision запустили сервис для управления инцидентами ИБ по подписке 3
25.02.2020 «Инфосистемы джет» обеспечат безопасность КИИ «под ключ» 4
21.01.2020 «Инфосистемы Джет» повысила уровень экспертных сервисов Jet CSIRT для промышленных предприятий 3
28.11.2019 Рынок ИБ растет, дефицит специалистов — тоже 1
26.11.2019 Андрей Янкин, «Инфосистемы Джет» -

Проблема бизнеса — не в новых киберугрозах, а в неумении противостоять старым

 1
18.11.2019 Алексей Мальнев, «Инфосистемы Джет»: Безопасность должна приносить бизнесу новую функциональность, а не ограничения 1
27.05.2019 Специалисты «Инфосистемы джет» одержали победу среди команд защитников в The Standoff на Positive Hack Days 9 3

Инфосистемы Джет и организации, системы, технологии, персоны:

Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1229 33
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5337 6
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1560 5
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 177 4
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 834 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1624 3
R-Vision - Р-Вижн 227 2
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 147 2
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - ПМ 45 2
RU-CERT - Центр реагирования на компьютерные инциденты 11 2
Broadcom - VMware 2514 2
Microsoft Corporation 25361 2
Softline - Софтлайн 3356 2
Fortinet 418 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 520 2
Telegram Group 2677 2
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 162 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 507 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 921 1
Trend Micro 632 1
ФОРС - Центр разработки 683 1
Cisco Systems - Splunk 73 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 340 1
F6 - F.A.С.С.T. - Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team - Центр реагирования на инциденты информационной безопасности 65 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - РТК ИБ - РТК Информационная безопасность - РТ-Информационная безопасность - РТ-ИБ - ИБ Реформ 26 1
Cisco Systems - Talos 50 1
Qualys 70 1
Jet Security Team 1 1
Ланит Интеграция 214 1
Тайгер Оптикс - Tiger Optics 13 1
CrowdStrike Holdings 52 1
Gamaredon - Хакерская группировка 5 1
Инфосистемы Джет - Jet Antifraud Team 2 1
Cymulate 3 1
АСВТ 95 1
Anomali 6 1
Stone Wolf - Хакерская группировка 3 1
Lovit - Ловител 11 1
Nutanix 108 1
Pure Storage 54 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8342 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 686 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 455 1
ПИК ГК - Российская девелоперская и строительная компания - ПИК-Комфорт УК - ПИК Инвестпроект - ПИК Проект 74 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 173 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 222 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 214 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 318 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 1
RBS - Royal Bank of Scotland - Королевский банк Шотландии - NatWest - Ulster Bank 69 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 1
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 94 1
Novabev Group - НоваБев Групп - Beluga Group - Белуга Групп - ВинЛаб 46 1
Кибердом 29 1
Неофарм - Столички 9 1
НСПК - Национальная система платежных карт 910 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 879 1
Tesla Motors 439 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 252 11
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 420 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 252 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3433 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5355 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1369 1
МВД Украины - Министерство внутренних дел Украины - ГАИ - Национальная полиция Украины 23 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5788 1
OIC - Organisation of Islamic Cooperation - Организация исламского сотрудничества 4 1
Евросоюз - ENISA - European Network and Information Security Agency - European Union Agency for Cybersecurity - Европейское агентство по сетевой и информационной безопасности 20 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13088 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1185 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4844 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 920 1
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1493 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 130 1
FIRST - Forum of Incident Response and Security Teams - сообщество команд реагирования на компьютерные инциденты 4 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1487 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32242 47
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74201 25
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13708 21
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2821 20
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34194 13
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7081 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57873 11
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4640 10
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2701 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23146 9
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 895 9
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5974 9
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7709 9
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1080 8
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3603 8
Кибербезопасность - CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 329 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23422 7
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3490 7
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1778 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15008 7
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2381 7
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  749 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32087 5
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7764 5
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 367 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12429 5
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3176 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17263 5
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 974 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8246 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13093 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8849 4
Кибербезопасность - Honeypot deployment - "горшочек с медом" - приманка для злоумышленников - CyberTrap - цифровая имитация элементов ИТ-инфраструктуры 257 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11638 4
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 712 4
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1468 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6027 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9837 4
DevOps - Development и Operations 1113 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4834 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5239 12
Инфосистемы Джет - Jet CyberCamp 16 6
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 289 6
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 174 3
Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Angara SOC - Angara Security Оperation Сenter - Центр киберустойчивости 51 2
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 878 2
Fortinet FortiSIEM 20 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 966 2
Инфосистемы Джет - Jet Detective 7 2
Инфосистемы Джет - JCSF - Jet Container Security Framework 4 2
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - Ampire Киберполигон 24 2
Linux OS 11067 2
Microsoft Windows 16467 2
Red Hat - Fedora Project - Linux Fedora 237 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 834 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1790 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 128 1
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 72 1
Positive Technologies - PT Sandbox 107 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 298 1
Kaspersky Security Network - KSN 99 1
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 101 1
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 118 1
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 73 1
Palo Alto Networks - Prisma Cloud - Prisma Access - ранее Twistlock 6 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2113 1
Инфосистемы Джет - Jet Signal 2 1
Sharp NEC Display Solutions - OPS Slot-in PC - Open Pluggable Specification 91 1
PCYSYS PenTera 4 1
R-Vision IRP - R-Vision Incident Response Platform - R-Vision SOAR - R-Vision Security Orchestration, Automation and Response 47 1
Softline - Sl Soft - MD Audit - МД Аудит 26 1
РСА - АИС Страхования - ОСАГО АИС - Автоматизированная информационная система ОСАГО 68 1
Kaspersky MLAD - Kaspersky Machine Learning for Anomaly Detection - KMLAD 10 1
Kaspersky GReAT 68 1
InfoWatch - ARMA Industrial Firewall GFW - InfoWatch ARMA Стена (NGFW) - комплекс решений по защите промышленного интернета 47 1
Linux - Debian GNU 543 1
Microsoft Office Open XML - Microsoft OOXML 125 1
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 194 1
UNIX Polkit - PolicyKit библиотека 10 1
Anomali ThreatStream 2 1
Янкин Андрей 47 8
Мальнев Алексей 11 7
Амиров Руслан 4 3
Абакумов Павел 3 3
Кузнецов Станислав 158 1
Воронин Илья 5 1
Волков Дмитрий 66 1
Гвоздев Дмитрий 139 1
Иванов Михаил 111 1
Круглов Кирилл 11 1
Лукацкий Алексей 132 1
Заикин Андрей 33 1
Елисеев Владимир 20 1
Абросимова Екатерина 2 1
Лавров Владимир 99 1
Шипилов Валерий 2 1
Стеценко Дмитрий 2 1
Стоянов Руслан 37 1
Лебедев Иван 20 1
Волчков Павел 9 1
Сапунов Илья 1 1
Гавриш Игорь 1 1
Liska Allan - Лиска Аллан 3 1
Пушкин Александр 35 1
Шишкова Татьяна 15 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 634 1
Сметанев Игорь 12 1
Кувшинов Денис 24 1
Фисенко Лев 57 1
Лазаричев Александр 1 1
Осипов Сергей 42 1
Зиннятуллин Тимур 10 1
Шипулин Антон 5 1
Шилак Ксения 28 1
Пермяков Руслан 21 1
Морковчин Александр 7 1
Скулкин Олег 66 1
Богданова Анна 4 1
Никуличев Виктор 15 1
Елисеева Ольга 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 159042 27
Европа 24708 3
Польша - Республика 2007 3
Германия - Федеративная Республика 12977 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53644 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4126 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46234 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13598 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14563 2
Украина 7822 2
Узбекистан - Республика 1901 1
Америка Латинская 1894 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1580 1
США - Колумбия - Вашингтон 1460 1
Чили - Республика 487 1
Литва - Литовская Республика 666 1
Филиппины - Республика 582 1
Азия Южная - Южно-Азиатский регион 112 1
Словакия - Словацкая Республика 477 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 321 1
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 323 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 753 1
США - Пенсильвания - Питтсбург 137 1
Литва - Вильнюс 41 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18431 1
Беларусь - Белоруссия 6094 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3065 1
Сингапур - Республика 1916 1
Индия - Bharat 5740 1
Европа Восточная 3124 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3324 1
Польша - Варшава 110 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1369 1
Израиль 2792 1
США - Нью-Йорк 3156 1
Африка - Африканский регион 3583 1
Ближний Восток 3060 1
Бразилия - Федеративная Республика 2462 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3389 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51530 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55268 16
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11828 9
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8260 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20502 6
Киберучения 121 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32106 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6990 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7388 6
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3265 6
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 573 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26144 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6282 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10804 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2340 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2577 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8926 3
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1084 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3419 3
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 936 3
Энергетика - Energy - Energetically 5546 3
Аудит - аудиторский услуги 3142 3
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1568 3
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1217 2
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 393 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5923 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11474 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15323 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2599 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17499 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6309 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2929 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1768 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2978 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2195 2
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1336 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1839 2
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 392 2
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 208 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10555 2
Ведомости 1313 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1173 1
IDC - International Data Corporation 4950 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 2
Gartner - Гартнер 3624 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 63 1
Recorded Future 17 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 158 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 76 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3777 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 687 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 104 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 88 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 113 1
КГЭУ - Казанский государственный энергетический университет 23 1
ЧГУ имени И.Н. Ульянова - Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 13 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 282 1
