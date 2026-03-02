Jet CSIRT — это коммерческий центр мониторинга и реагирования на инциденты ИБ в России. Команда Jet CSIRT — это 80+ экспертов с сертификатами CISSP, CISA, CISM, CRISC, OSCP, CEH. Сотрудники осуществляют мониторинг инцидентов и реагирование на них, аналитику поверхности атак, управление уязвимостями, защиту узлов и активов, предотвращение утечек данных, проактивный поиск угроз и защиту бренда, а также занимаются киберкриминалистикой.