«Лаборатория Касперского» запускает программу сотрудничества с промышленными исследовательскими лабораториями и университетами

«Лаборатория Касперского» объявляет о старте программы сотрудничества с промышленными лабораториями. В ее рамках образовательные учреждения, исследовательские подразделения промышленных компаний, центры мониторинга безопасности (SOC), группы реагирования на чрезвычайные ситуации (CERT и CSIRT) смогут пользоваться решениями Kaspersky Industrial CyberSecurity и Kaspersky Machine Learning for Anomaly Detection, чтобы совершенствовать качество проводимых исследований и повышать квалификацию своих специалистов.

Промышленные организации сталкиваются с необходимостью защищать автоматизированные системы управления технологическим процессом от различных кибератак. Только в 2019 г. продукты «Лаборатории Касперского» заблокировали вредоносные объекты почти на половине (46%) компьютеров АСУ по всему миру. Научные институты в различных странах занимаются разработкой методов, которые позволили бы снизить риски для промышленных процессов и систем, и требований к процессам кибербезопасности на индустриальных объектах. Тесное сотрудничество вендоров с исследовательскими организациями поможет в совершенствовании уже существующих технологий обнаружения и блокировки новых векторов атак в различных промышленных отраслях, а также в создании новых решений.

Участники программы получат возможность использовать инструменты и опыт «Лаборатории Касперского» для исследовательских и образовательных целей. Технологии, предоставляемые компанией, можно применять для разработки и тестирования методов обеспечения кибербезопасности, анализа атак и их влияния на производственные системы, подготовки образовательных программ и повышения квалификации специалистов в кибербезопасности, а также для составления политик кибербезопасности и стандартов АСУ ТП.

К участию в программе приглашаются организации, которые располагают испытательным стендом для моделирования технологических процессов, имеют собственные образовательные или исследовательские программы по промышленной кибербезопасности, а также соответствующих специалистов.

«Постоянно усложняются не только промышленные процессы, но и киберугрозы. Организации разрабатывают системы очень быстро, и степень их защищенности становится залогом их успешного применения. Новая программа «Лаборатории Касперского» позволяет применять инструменты, необходимые для обнаружения угроз, и многолетний опыт компании для повышения уровня квалификации специалистов в области промышленной кибербезопасности. Она дает возможность обрести знания, которые помогают защищать промышленные организации от сложных и целевых атак», — отметил Антон Шипулин, менеджер по развитию Kaspersky Industrial Cybersecurity.

«Лаборатория Касперского» уже имеет опыт подобного сотрудничества с рядом образовательных и исследовательских организаций, в частности с Московским энергетическим институтом, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, Казанским государственным энергетическим университетом, Южно-Уральским государственным университетом, Чувашским государственным университетом имени И.Н. Ульянова.