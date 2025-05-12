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UNIX Polkit PolicyKit библиотека



12.05.2025 Знаменитый Linux с мировым именем запретил использовать китайский национальный графический интерфейс 1
18.10.2024 Неуловимый вредонос три года добывал криптовалюты на Linux-серверах 1
06.10.2023 В Linux Ubuntu, Debian и Fedora есть огромная дыра, которая пряталась годами. В миллионах систем можно получить root-доступ, эксплойты уже готовы 1
02.02.2023 «Базальт СПО» выпустила новую версию ОС «Альт Рабочая станция» 1
09.03.2022 В Linux и Android годами живет опаснейшая ошибка, которая позволяет перезаписать любой файл и получить права админа 1
27.01.2022 Компания «Инфосистемы джет» опубликовала рекомендации по устранению уязвимости PwnKit в Unix-like дистрибутивах 1
26.01.2022 Очевидная ошибка программиста, которую никто не замечал 12 лет, позволяет кому угодно легко стать админом в ОС Linux, Solaris и BSD 2
16.12.2008 Вышел ASPLinux Cobalt 1
13.03.2008 Вышла новая версия графической рабочей среды GNOME 1

Публикаций - 9, упоминаний - 10

UNIX Polkit и организации, системы, технологии, персоны:

Qualys 64 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1147 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 110 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 417 1
Google LLC 11932 1
Anonymous - Хакерская группировка 75 1
Yandex - Яндекс 7664 1
Базальт СПО - BaseALT 691 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 412 1
ASPLinux - Application Service Provider Linux 91 1
OKI - ОКИ Системс Рус 171 1
Lookout 35 1
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X Corp - Twitter 2878 1
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28782 6
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root-доступ - рутинг - процесс получения прав суперпользователя 184 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24703 2
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Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1160 1
SUID - set user ID upon execution - программы, которые запускаются с привилегиями пользователя, обладающего более высоким уровнем прав доступа 7 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 863 1
SFTP - Secure FTP – Безопасный протокол передачи файлов 62 1
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 271 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12838 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2997 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5591 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 396 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7781 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4006 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor 2044 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1046 1
Композит - композитный материал - композиционный материал 358 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1867 1
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1509 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5963 1
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Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 925 1
MIT - Kerberos - computer-network authentication protocol - сетевой протокол аутентификации 139 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5314 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10764 1
Microsoft License Subscription - Лицензионная политика 100 1
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Google Android 14221 1
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 396 1
Google Android 12 - Android Snow Cone 118 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 169 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 204 1
Samsung Galaxy S22 - смартфон 25 1
Oracle Java - язык программирования 3130 1
VK - Цифровое Образование - Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - видеосервис обучения и общения российских школьников 65 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 946 1
Google Chrome - браузер 1590 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1368 1
GIMP - GNU Image Manipulation Program - графический редактор 61 1
Huawei Mate - серия смартфонов 367 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 945 1
OpenJDK - Open Java Development Kit 115 1
ASPLinux Cobalt 3 1
Linux Wayland - протокол для организации графического сервера в UNIX-подобных операционных системах 28 1
Мальнев Алексей 11 1
Dormann William - Дорманн Уильям - Dormann Will - Дорман Уилл 6 1
Зайцев Михаил 281 1
Россия - РФ - Российская федерация 148266 2
Германия - Федеративная Республика 12777 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2501 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17408 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11185 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14031 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 919 1
Ars Technica 428 1
The Register - The Register Hardware 1600 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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