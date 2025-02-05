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LD_PRELOAD



05.02.2025 Первый UEFI-буткит под Linux насторожил исследователей 1
26.01.2022 Очевидная ошибка программиста, которую никто не замечал 12 лет, позволяет кому угодно легко стать админом в ОС Linux, Solaris и BSD 1
09.12.2021 ПО для кражи данных кредиток ловко прячется в кодах знаменитого российского веб-сервера Nginx 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

LD_PRELOAD и организации, системы, технологии, персоны:

Sansec 6 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1412 1
Nginx - Энджайникс 167 1
Qualys 62 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27573 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12660 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25430 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6150 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12560 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12056 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1989 1
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 837 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3062 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29773 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2548 1
Trojan RAT - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 101 1
SUID - set user ID upon execution - программы, которые запускаются с привилегиями пользователя, обладающего более высоким уровнем прав доступа 6 1
Linux OS 9983 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 583 1
Linux Sudo 23 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 863 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4475 1
Red Hat - Linux Fedora 221 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 297 1
UNIX Polkit - PolicyKit библиотека 8 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 325 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 995 1
OpenBSD - Свободная многоплатформенная операционная система 56 1
Linux - Debian GNU 472 1
Павлов Никита 75 1
Сысоев Игорь 38 1
de Groot Willem - де Грот Виллем 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144787 1
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14208 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17074 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13560 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14390 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338921, в очереди разбора - 770375.
Создано именных указателей - 167877.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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