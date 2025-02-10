SUID set user ID upon execution программы, которые запускаются с привилегиями пользователя, обладающего более высоким уровнем прав доступа
SUID и организации, системы, технологии, персоны:
|Google LLC 11815 2
|Anonymous - Хакерская группировка 75 1
|AMD - Advanced Micro Devices 4240 1
|Diasoft - Диасофт 880 1
|Upstream 50 1
|Lookout 34 1
|Red Hat 1314 1
|Qualys 62 1
|Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 187 1
|Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 1
|Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14415 3
|Аудит - аудиторский услуги 2675 1
|ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13581 1
|Ars Technica 422 1
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