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SUID set user ID upon execution программы, которые запускаются с привилегиями пользователя, обладающего более высоким уровнем прав доступа



10.02.2025 Хроники «чипокалипсиса»: опять нашлись способы обойти защиту от Spectre 1
31.07.2024 «Диасофт» выпустил пакет безопасности для Digital Q.DataBase 1
09.03.2022 В Linux и Android годами живет опаснейшая ошибка, которая позволяет перезаписать любой файл и получить права админа 1
26.01.2022 Очевидная ошибка программиста, которую никто не замечал 12 лет, позволяет кому угодно легко стать админом в ОС Linux, Solaris и BSD 1
24.07.2015 Новые уязвимости в Linux позволяют получить полный доступ к системе 1
17.12.2010 Выпущен новый релиз безопасного дистрибутива Linux от российских разработчиков 1
27.10.2010 Дистрибутивы Linux российских разработчиков оказались не подвержены уязвимостям в glibc 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

SUID и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11815 2
Anonymous - Хакерская группировка 75 1
AMD - Advanced Micro Devices 4240 1
Diasoft - Диасофт 880 1
Upstream 50 1
Lookout 34 1
Red Hat 1314 1
Qualys 62 1
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 187 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 1
Royal Dutch Shell - Шелл 211 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4135 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27634 5
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Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2554 4
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Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7616 1
Кибербезопасность - Local Privilege Escalation - Локальное повышение привилегий - Уязвимость 141 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11413 1
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PoC - Proof of Concept - проверочные испытания 54 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2670 1
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GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 620 1
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SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 373 1
Linux OS 9995 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4489 4
OpenBSD - Свободная многоплатформенная операционная система 56 3
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 297 3
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 522 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 486 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 995 2
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 166 1
Google Android 12 - Android Snow Cone 116 1
Samsung Galaxy S22 - смартфон 25 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 274 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 130 1
Red Hat RPM - Package Manager 160 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 865 1
Red Hat - Linux Fedora 221 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 325 1
Bash-скрипт 59 1
OpenSSH - Open Secure Shell 30 1
Perl - Язык программирования 139 1
GNU C Library Glibc 29 1
Linux - Debian GNU 473 1
UNIX Polkit - PolicyKit библиотека 8 1
LD_PRELOAD 3 1
Google Android 14040 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 390 1
Песляк Александр 5 2
Левин Дмитрий 43 1
Ormandy Tavis - Орманди Тевис 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 144973 2
Германия - Федеративная Республика 12700 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14415 3
Аудит - аудиторский услуги 2675 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13581 1
Ars Technica 422 1
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