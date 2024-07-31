«Диасофт» выпустил пакет безопасности для Digital Q.DataBase

Компания «Диасофт» усовершенствовала возможности импортонезависимой СУБД Digital Q.DataBase, реализовав «Пакет безопасности». СУБД и все доработки соответствуют требованиям ФСТЭК к безопасности информации СУБД четвертого уровня доверия. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Современная система управления базами данных (СУБД) должна отвечать требованиям по защите от несанкционированного доступа к информации, иметь встроенный контроль ее целостности. Соответствие этим требованиям является важным критерием при выборе СУБД.

Ключевые обновления Digital Q.DataBase в связи с выпуском «Пакета безопасности»

Расширены средства защиты от несанкционированного доступа к информации за счет проверки SUID/SGID. Специальные биты разрешений дают возможность пользователям запускать программы с правами другого пользователя или группы. Выявление потенциальных точек изменения прав доступа к объектам файловой системы помогает обеспечить безопасность системы.

Доработан механизм своевременного реагирования на нарушения режима безопасности. Теперь события безопасности регистрируются в специальном журнале событий безопасности согласно ГОСТ 59548-2022. Для каждой функции безопасности в СУБД определен перечень событий, необходимых для регистрации в журнале.

Стало проще удаление объектов доступа баз данных. Теперь перезапись измененных участков объектов файловой системы осуществляется случайными битовыми последовательностями без возможности восстановления.

Доработан механизм работы СУБД в отказоустойчивом кластере. Добавлена возможность поочередного обновления СУБД или отдельных компонентов в кластере при сохранении доступности к СУБД. Если обновление не было успешным, обеспечена возможность возврата к предыдущему состоянию без перерыва работы кластера.

Доработана возможность контроля целостности дистрибутива, конфигураций, исполняемых файлов и хранимых процедур – теперь периодичность проверки можно задавать вручную.

Digital Q.DataBase входит в экосистему цифровой трансформации Digital Q и является альтернативой СУБД зарубежных вендоров.