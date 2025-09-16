Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183040
ИКТ 14224
Организации 11060
Ведомства 1490
Ассоциации 1063
Технологии 3504
Системы 26213
Персоны 78674
География 2947
Статьи 1553
Пресса 1255
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2718
Мероприятия 871

Upstream


УПОМИНАНИЯ


16.09.2025 Обмен данными для ИИ в нефтегазовой отрасли России под угрозой срыва из-за скрытности компаний 1
26.09.2024 Дмитрий Плужников, Arenadata: Мы создаем независимый open source-проект Greengage DB 1
03.09.2024 Обновление в экосистеме Deckhouse: новые возможности совместимости, отказоустойчивость и удобство управления кластерами 1
03.06.2024 «Флант» и ЕМДЕВ объявили о выпуске сертификата совместимости Deckhouse Kubernetes Platform и Incomand 1
02.04.2024 «Флант» и Axiom JDK подтвердили совместимость Deckhouse и отечественных Java-технологий 1
15.01.2024 Kubernetes-платформа Deckhouse совместима с «Форсайт. Мобильная платформа» 1
11.01.2024 «Форсайт. Мобильная платформа» совместима с российской Kubernetes-платформой Deckhouse 1
20.12.2023 Россия заняла 13 место в рейтинге стабильности национального сегмента Интернета 1
22.11.2023 Все строят экосистемы: почему это важно для ИБ? 1
16.11.2023 UserGate приглашает тестировать новые решения класса EDR/NAC и SIEM 1
03.04.2023 Axenix усиливает работу с предприятиями нефтегазовой отрасли 1
21.03.2023 В Deckhouse появился модуль для доставки приложений в Kubernetes 1
06.03.2023 «Северсталь» разрабатывает собственное программное обеспечение для управления доменной печью 1
24.01.2023 Вышла новая версия Arenadata Hadoop с обновлёнными компонентами Hbase, Flink и Zookeeper 1
18.11.2022 Kubernetes-платформа Deckhouse совместима с российским решением для безопасности контейнеров Luntry 1
20.09.2022 Kubernetes-платформа Deckhouse сертифицирована по программе Ready For Astra Linux 1
28.06.2022 «Крок» и «Флант» заключили партнерское соглашение 1
07.02.2022 «Северсталь» повышает производительность агломашин с помощью цифровых инструментов 1
28.12.2021 «Северсталь» перешла на ERP нового поколения – SAP S/4HANA 1
23.12.2021 В Едином реестре российского ПО зарегистрирована первая Kubernetes-платформа — Deckhouse 1
29.04.2021 Как использовать контейнеры, не превращаясь в ИТ-компанию 1
21.01.2021 MMD представила новый 28-дюймовый монитор Philips с разрешением 4K. Цена. Фото 1
17.12.2020 Техносерв Cloud и Data Pro предоставили виртуальную инфраструктуру для Digivas 1
07.12.2020 Проигранный в карты производитель смартфонов заразил 20 млн гаджетов трояном, чтобы подзаработать 1
25.08.2020 Дешевые китайские телефоны по всему миру воруют деньги у своих хозяев 1
29.07.2019 D-Link представила новые беспроводные маршрутизаторы AC1200 для операторов связи 1
02.08.2016 «ОТ-Ойл» автоматизировала контроль фонда скважин на шельфе Вьетнама 1
26.04.2016 «Сибинтек» и «Ростелеком» подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области инновационного развития 1
26.01.2016 SOCAR внедряет решение SAP для управления добычей нефти и газа 1
24.12.2014 ЕС вложил ?1,5 млн. в безопасность открытого ПО 1
14.05.2014 Обнародован список ИТ-компаний - стратегических партнеров АНБ США 1
02.04.2014 Веб-гиганты объединились для поддержки MySQL 1
05.12.2013 «Роса» выпустила Rosa Desktop Fresh R2 1
20.12.2012 «Роса» представила некоммерческую ОС для опытных Linux-пользователей 1
13.11.2012 «Роса» выпустила серверную ОС Rosa Enterprise Linux Server Helium 2012 1
26.12.2011 Выборы президента РФ: как потратят 15 млрд руб. на видеотрансляцию 1
31.08.2011 «ОТ-Ойл» открыла направление консалтинга для компаний ТЭК 1
17.12.2010 Выпущен новый релиз безопасного дистрибутива Linux от российских разработчиков 1
05.10.2010 В «Газпром нефти» завершен проект по построению карты информационных потоков подразделений компании 1
31.03.2010 В «Юганскнефтегазе» обновлена система контроля за работами на скважинах 1

Публикаций - 51, упоминаний - 51

Upstream и организации, системы, технологии, персоны:

Flant - Флант 131 9
Oracle Corporation 6805 5
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 4
Открытые технологии 710 4
АТОЛЛис - ОТ-Ойл 17 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2269 4
Broadcom - VMware 2437 3
Microsoft Corporation 25053 3
Google LLC 12089 3
Meta Platforms - Facebook 4501 3
Lenovo Motorola 3511 3
HP 3Com 677 3
Red Hat 1335 3
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 256 2
Transsion Holdings - Tecno Mobile 256 2
Transsion Holdings 64 2
IBM - International Business Machines Corp 9508 2
Ростелеком 10112 2
Yandex - Яндекс 8113 2
Cisco Systems 5183 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4348 2
D-Link - Д-Линк Трейд 377 2
SAP SE 5386 2
Северсталь Диджитал - Severstal Digital 30 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1446 2
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 168 2
GitHub 928 2
Северсталь Инфоком 86 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 308 2
UNICOM U.S. Robotics - USR - USRobotics 91 2
Synaptics - Conexant Systems 58 2
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 364 2
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 183 2
OnwardMobility 7 1
Samsung Electronics 10491 1
Huawei 4112 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 399 1
HP Inc. 5728 1
DEXP 57 1
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 226 1
Северсталь ЧерМК - Череповецкий металлургический комбинат 40 3
Северсталь ПАО - Severstal 541 3
Северсталь Российская сталь 23 2
Возрождение - Коммерческий банк 348 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Газпром нефть 651 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 406 1
Газпром ПАО 1386 1
Роснефть - РН-Юганскнефтегаз 13 1
Tesla Motors 419 1
Газпром нефть шельф - Gazprom Neft Shelf - ранее Севморнефтегаз 7 1
Роснефть НК - нефтяная компания 525 1
BMW Group 461 1
Volvo Cars 253 1
CNPC - Sinopec Yanshan Petrochemical 9 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 497 1
Зарубежнефть - Вьетсовпетро СП 2 1
Halliburton - Халлибуртон Интернэшнл ГМБХ 24 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4668 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5108 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12534 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4716 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1164 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 482 1
SOCAR - State Oil Company of the Azerbaijan Republic - ГНКАР - Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики - SOCAR Gas Operating Company 7 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1593 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 414 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 250 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 45 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 463 3
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 77 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 718 2
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 25 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 110 1
Die Grunen - Германская партия зеленых 15 1
ASF - Apache Software Foundation 217 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70713 29
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7957 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55254 11
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1072 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30441 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22006 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26636 10
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 191 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31312 9
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1706 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25514 7
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6516 7
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13334 6
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6559 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9537 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3901 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25173 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5207 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10884 5
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3266 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13226 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16708 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25251 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33021 5
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1102 4
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3372 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8376 4
VPN - IPSec - IP Security - Internet Protocol Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange - IKEv1, IKEv2 310 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16782 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6770 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4289 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22403 4
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2543 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14380 4
NoOps-платформа 15 4
Аналоговые технологии 2816 4
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2752 4
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 880 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11932 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11685 3
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 128 10
Linux OS 10637 6
Microsoft Windows 2000 8664 4
Microsoft Windows 16134 4
Google Android 14485 3
Linux KDE Plasma 241 3
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 533 3
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 116 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4971 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1176 3
xHelper - вирус 15 2
Transsion Holdings - Tecno W - серия смартфонов 4 2
Oracle Java - язык программирования 3283 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2102 2
GNU GRUB - GRand Unified Bootloader - Загрузчик операционной системы 7 2
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 240 2
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 538 2
НТЦ ИТ Роса - Rosa ABF - Rosa Automatic Build Farm 5 2
НТЦ ИТ Роса - Фреш - Rosa Fresh 41 2
АТОЛЛис - ОТ-Ойл АТОЛЛ Платформа 9 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 943 2
Росстат ГИС ЦАП - Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных 22 2
UserGate SUMMA 36 2
UserGate SOC - UserGate Security Operations Center - UserGate SIEM - UserGate Security Information and Event Management 11 2
D-Link DWR - D-Link DSL - D-Link DGS - D-Link DIR - Серия маршрутизаторов 84 2
Samsung Galaxy J - Серия смартфонов 55 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 389 1
Google VirusTotal 97 1
Google Play Protect 16 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 482 1
Google YouTube - Видеохостинг 2850 1
U.S. NSA - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 98 1
МТС - МТТ YouMagic Softphone 41 1
SAP UOM - SAP Upstream Operations Management - управление нефтедобывающим производством 1 1
HP 3Com - 3Com Total Control - 3Com Total Control HiPer Access System - 3Com Total ControlR 6 1
Unimax UMX - Серия смартфонов 239 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3026 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1065 1
Mozilla Firefox - браузер 1907 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 610 1
Кожокин Артем 8 3
Мугалев Иван 7 2
Виноградов Евгений 9 2
Минкин Эдуард 2 2
Чернов Иван 34 2
Баталов Александр 25 2
Титов Александр 34 2
Блинов Михаил 73 1
Lirong Liu - Лоранг Лю 6 1
Солдатов Алексей 100 1
Li Xu - Ли Cюй 1 1
Ying Zhu - Ин Чжу 1 1
Zhengqiang Jia - Чжэнцян Цзя 1 1
Qi Pan - Ци Пань 1 1
Массух Илья 235 1
Пономарев Илья 72 1
Мардер Наум 116 1
Юсупов Ринат 8 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 172 1
Иванов Владимир 62 1
Милашевский Игорь 20 1
Орехов Вячеслав 48 1
Воскресенский Борис 2 1
Мылицын Роман 111 1
Евдокимов Дмитрий 28 1
Глазков Борис 48 1
Бабаян Григор 2 1
Песляк Александр 5 1
Солодовников Александр 2 1
Sullivan John - Салливан Джон 3 1
Большаков Александр 5 1
Дунаев Сергей 61 1
Шпилевой Андрей 1 1
Горохов Дмитрий 7 1
Килин Сергей 3 1
Glenna Dean - Гленна Дин 4 1
Витяев Сергей 2 1
Павлов Дмитрий 13 1
Reda Julia - Реда Джулия 6 1
Andersson Max - Андерссон Макс 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 153120 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52998 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17819 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13482 3
Канада 4953 3
Бразилия - Федеративная Республика 2424 3
Румыния 740 3
Германия - Федеративная Республика 12861 3
Европа 24513 3
Индонезия - Республика 991 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1038 2
Мьянма - Республика Союз - Бирма 127 2
Индия - Bharat 5609 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3574 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1064 2
Казахстан - Республика 5730 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4049 1
Африка - Африканский регион 3543 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 342 1
Египет - Арабская Республика 1038 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 243 1
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 89 1
Гана - Республика 71 1
Камерун - Республика 59 1
Украина 7735 1
Южная Корея - Республика 6794 1
Италия - Итальянская Республика 4408 1
Испания - Королевство 3746 1
Израиль 2776 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1119 1
Бельгия - Королевство 1163 1
Венгрия 845 1
Новая Зеландия 727 1
Греция - Греческая Республика 991 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 272 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 496 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1335 1
Грузия 1274 1
Узбекистан - Республика 1830 1
Армения - Республика 2353 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9740 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50302 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31098 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6710 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11287 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1310 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14666 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7197 3
Энергетика - Energy - Energetically 5395 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2549 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11525 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5238 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25408 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3715 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53928 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8407 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8110 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2256 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1715 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1870 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2671 1
Экономический эффект 1160 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3739 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5373 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5176 1
Английский язык 6823 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9389 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1792 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 289 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5910 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1718 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8832 1
Шелковый Путь 22 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6223 1
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 329 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7165 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2869 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2232 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7222 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 612 1
BuzzFeed 15 1
GizmoChina 147 1
Wikipedia - Википедия 551 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 123 1
IDC - International Data Corporation 4931 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8305 2
Gartner - Гартнер 3592 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 1
DESY - Deutsches Elektronen-Synchrotron - Немецкий Электронный Синхротрон - Немецкий исследовательский центр 13 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1384091, в очереди разбора - 731714.
Создано именных указателей - 183040.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему
Показать еще