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В Едином реестре российского ПО зарегистрирована первая Kubernetes-платформа — Deckhouse

21 декабря 2021 г. в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных было официально зарегистрировано программное обеспечение Deckhouse Kubernetes Platform. Это первое подобное ПО в классе «Системы контейнеризации и контейнеры».

Deckhouse — полнофункциональное решение для запуска готовых Kubernetes-кластеров на базе Open Source-компонентов. Платформа работает на любой инфраструктуре: публичные и приватные облака, bare-metal-серверы. Включает в себя upstream-версию Kubernetes и дополнительные модули для автомасштабирования, мониторинга, балансировки трафика, безопасного доступа и других функций.

Deckhouse разработана компанией «Флант».

Публичный Open Source-релиз платформы состоялся в июле 2021 г., после трех с половиной лет внутренней эксплуатации и постоянных улучшений. Вскоре платформа прошла тестирование CNCF на соответствие статусу Certified Kubernetes.

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