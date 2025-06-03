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Витяев Сергей
УПОМИНАНИЯ
|03.06.2025
|Ударило, где не ждали. Дефицит программистов тормозит цифровизацию промышленности России 1
|03.04.2023
|Axenix усиливает работу с предприятиями нефтегазовой отрасли 1
Витяев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Axenix - Industry X 1 1
|Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 177 1
|Upstream 50 1
|Halliburton - Халлибуртон Интернэшнл ГМБХ 24 1
|CNPC - Sinopec Yanshan Petrochemical 9 1
|Газпром нефть шельф - Gazprom Neft Shelf - ранее Севморнефтегаз 7 1
|Лукойл ПАО - Нефтяная компания 491 1
|Роснефть НК - нефтяная компания 519 1
|Казахстан - Республика 5650 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149215 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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