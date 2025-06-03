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Витяев Сергей


УПОМИНАНИЯ


03.06.2025 Ударило, где не ждали. Дефицит программистов тормозит цифровизацию промышленности России 1
03.04.2023 Axenix усиливает работу с предприятиями нефтегазовой отрасли 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Витяев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Axenix - Industry X 1 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 177 1
Upstream 50 1
Halliburton - Халлибуртон Интернэшнл ГМБХ 24 1
CNPC - Sinopec Yanshan Petrochemical 9 1
Газпром нефть шельф - Gazprom Neft Shelf - ранее Севморнефтегаз 7 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 491 1
Роснефть НК - нефтяная компания 519 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 555 1
Инжиниринг - Реинжиниринг - Re-Engineering 221 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68213 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1671 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3840 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20757 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3298 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1405 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52951 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4680 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15014 1
Крохалева Ольга 1 1
Шпилевой Андрей 1 1
Казахстан - Республика 5650 1
Россия - РФ - Российская федерация 149215 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7997 1
Энергетика - Energy - Energetically 5236 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49276 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5026 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363414, в очереди разбора - 753911.
Создано именных указателей - 175941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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