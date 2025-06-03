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Финкельштейн Григорий
УПОМИНАНИЯ
|03.06.2025
|Ударило, где не ждали. Дефицит программистов тормозит цифровизацию промышленности России 1
|16.04.2012
|Бизнес послезавтра: управляй ERP через Kinect и Facebook 1
Финкельштейн Григорий и организации, системы, технологии, персоны:
|Прянишников Николай 299 1
|Филимонов Сергей 46 1
|Пантелеев Илья 25 1
|Водянов Владимир 35 1
|Курочкин Алексей 15 1
|Баранников Петр 3 1
|Россиев Сергей 1 1
|Логунова Галина 1 1
|Россия - УФО - Екатеринбург 4072 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52606 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149227 1
|Греция - Греческая Республика 985 1
|Украина - Одесса 188 1
|IDC - International Data Corporation 4921 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3300 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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