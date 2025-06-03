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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 175941
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Финкельштейн Григорий


УПОМИНАНИЯ


03.06.2025 Ударило, где не ждали. Дефицит программистов тормозит цифровизацию промышленности России 1
16.04.2012 Бизнес послезавтра: управляй ERP через Kinect и Facebook 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Финкельштейн Григорий и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24860 1
SAP SE 5331 1
8491 1
Галактика - Корпорация 1478 1
Olympus 467 1
Омникомм - Omnicomm 164 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 822 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 595 1
ЭКОПСИ Консалтинг - Ecopsy 16 1
BBDO Group - BBDO Instinсt 36 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9559 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11416 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4889 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7076 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9429 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7485 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21847 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68221 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12855 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3180 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30597 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16233 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 824 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6877 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1609 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1124 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7831 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4780 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10679 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 818 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10818 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12905 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12996 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24731 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16369 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1391 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 987 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12409 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1101 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5328 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10449 1
Аксессуары 3973 1
Часы наручные - Wrist watches 102 1
SWOT-анализ - Strengths (сильные стороны) - Weaknesses (слабые стороны) - Opportunities (возможности) - Threats (угрозы) 31 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Складские роботы - Automation of warehouse activities 465 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 444 1
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 321 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 784 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2483 1
Social computing - Социальные вычисления 3 1
Microsoft Office 3822 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 929 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1455 1
Microsoft Dynamics CRM 544 1
Microsoft Dynamics 1179 1
Microsoft Kinect 199 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Прянишников Николай 299 1
Филимонов Сергей 46 1
Пантелеев Илья 25 1
Водянов Владимир 35 1
Курочкин Алексей 15 1
Баранников Петр 3 1
Россиев Сергей 1 1
Логунова Галина 1 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4072 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52606 1
Россия - РФ - Российская федерация 149227 1
Греция - Греческая Республика 985 1
Украина - Одесса 188 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5116 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 704 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30200 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10188 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49279 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14145 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24816 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6362 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4247 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2179 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6174 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 590 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16734 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10195 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2571 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5673 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6115 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 948 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 329 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2507 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1358 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3094 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7997 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2816 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52658 1
IDC - International Data Corporation 4921 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3300 1
Microsoft Dynamics AX Forum 27 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363414, в очереди разбора - 753911.
Создано именных указателей - 175941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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