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Стеблевский Андрей



13.01.2025 DCLogic усиливает лабораторию для тестирования и адаптации технологических решений в промышленной автоматизации, виртуализации и ИТ-инфраструктуре 1
20.12.2024 DCLogic: Рынок ИТ-решений в России вырастет в 2025 году на 30% 1
26.11.2024 DCLogic: цифровизация горнодобывающей отрасли ускоряется за счет внедрения IoT и ИИ 1
29.10.2024 DCLogic предложит рынку решение для интеллектуального мониторинга приложений и инфраструктуры «Цифра 2.0» 1
26.09.2024 DCLogic: программная платформа «Кандата» повысит эффективность работы отечественных предприятий до 15% 1
19.09.2024 DCLogic выводит на рынок новую систему позиционирования и связи для промышленных предприятий «Координата» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Стеблевский Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

DCLogic - ДиСиЛоджик 36 6
Цифра ГК 2426 2
МДТ Цифра 6 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2128 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2462 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1479 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 258 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 535 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 296 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6083 1
OpenStack 488 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2140 1
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1038 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 1
ToF camera - Time-of-flight камера 65 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 859 1
UWB - Ultra-Wide Band - Технология сверхширокополосной связи 90 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10075 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1224 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
DCLogic - INFRABASE 3 1
DCLogic - Кандата 1 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 1
Шелестюк Евгений 15 6
Корякин Павел 4 2
Копнин Михаил 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 6
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 386 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 399 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 251 1
Паспорт - Паспортные данные 2508 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1268 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1080 1
Аудит - аудиторский услуги 2657 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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