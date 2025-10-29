Получите все материалы CNews по ключевому слову
Кандата — программная платформа для управления технологическими и бизнес-процессами горнодобывающих предприятий, парком техники в подземных выработках шахт и рудников.
СОБЫТИЯ
|29.10.2025
|Проект DCLogic позволит масштабировать автоматизацию семи рудников Арктического региона 1
|26.09.2024
|DCLogic: программная платформа «Кандата» повысит эффективность работы отечественных предприятий до 15% 1
