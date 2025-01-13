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Шелестюк Евгений



13.01.2025 DCLogic усиливает лабораторию для тестирования и адаптации технологических решений в промышленной автоматизации, виртуализации и ИТ-инфраструктуре 1
23.12.2024 DCLogic: 30% заказчиков выбрали в 2024 году отечественные цифровые решения 1
20.12.2024 DCLogic: Рынок ИТ-решений в России вырастет в 2025 году на 30% 1
29.11.2024 Компания DCLogic вошла в топ-15 поставщиков ИТ-решений в ритейле в 2023 г. по версии CNews 1
26.11.2024 DCLogic: цифровизация горнодобывающей отрасли ускоряется за счет внедрения IoT и ИИ 1
12.11.2024 DCLogic вошла в топ-25 крупнейших поставщиков на рынке цифровизации промышленности России в 2023 году по версии CNews 1
05.11.2024 «DCLogic»: 80% ИТ-специалистов испытывают задержки с конфигурированием виртуальных машин 1
29.10.2024 DCLogic предложит рынку решение для интеллектуального мониторинга приложений и инфраструктуры «Цифра 2.0» 1
26.09.2024 DCLogic: программная платформа «Кандата» повысит эффективность работы отечественных предприятий до 15% 1
19.09.2024 DCLogic выводит на рынок новую систему позиционирования и связи для промышленных предприятий «Координата» 1
03.09.2024 DCLogic представляет новое решение для автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 1
24.07.2024 DCLogic вошла в топ-10 самых эффективных ИТ-компаний страны 2023 года по версии CNews 1
02.02.2023 Известный интегратор продал Сбербанку доллары и оказался в долгах на 150 миллионов и в шаге от банкротства 1
29.11.2022 Инфобез: есть ли комплексное российское решение для крупных компаний? 1
16.11.2022 Компания DCLogic запустила направление по интеграции корпоративных программных продуктов «Мой офис» для российских компаний. 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Шелестюк Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

DCLogic - ДиСиЛоджик 36 15
Цифра ГК 2426 2
Varonis Systems 38 1
Crosstech Solutions Group - Кросстех Солюшнс Групп 24 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
Broadcom - VMware 2359 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Совкомбанк ПАО 256 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 2
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 535 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2128 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4742 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1559 1
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 392 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 1
Macros - Макросы - Макрокоманда - программный алгоритм действий, записанный пользователем 157 1
Электронный документ - Electronic document 1454 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 890 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
DRM - Digital Rights Management - IRM - Information Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 378 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 1
DevOps - Development и Operations 865 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1224 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 1
Новые облачные технологии - МойОфис 778 2
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 275 1
Lua - язык программирования 54 1
Crosstech Smart Assets 7 1
BMC Helix - BMC Helix Remediate - TrueSight Vulnerability Management - BMC Helix Optimize - TrueSight Capacity Optimization - BMC Helix Monitor - TrueSight Operations Management 3 1
Crosstech DSS - Crosstech Docs Security Suite 13 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 211 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 1
ServiceNow IT Asset Management 1 1
Ivanti Neurons 4 1
OpenText - Micro Focus Asset Manager 3 1
DCLogic - INFRABASE 3 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 1
DCLogic - Кандата 1 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Стеблевский Андрей 6 6
Корякин Павел 4 3
Галинский Александр 4 2
Андреев Дмитрий 5 1
Тищенко Денис 2 1
Копнин Михаил 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 2
Список системообразующих предприятий РФ 281 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1176 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 450 1
Аудит - аудиторский услуги 2657 1
Федеральный закон 173-ФЗ - О валютном регулировании и валютном контроле - Валютный контроль - Валютное регулирование 195 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1080 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 251 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ в рознице, ритейле 12 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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