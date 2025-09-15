DCLogic: лишь 16% компаний-заказчиков полностью ориентируются на локальные продукты

Системный интегратор с вендорским подходом DCLogic провел исследование среди заказчиков, посвященное ключевым трендам корпоративной цифровизации. В опросе приняли участие представители ИТ- и бизнес-руководства компаний различных отраслей. Согласно полученным данным, основными драйверами цифровой трансформации в настоящее время являются искусственный интеллект (27,8%) и информационная безопасность (25,3%).

Среди прочих технологических направлений значительную роль играют также автоматизация бизнес-процессов (16,5%) и платформенные ИТ-архитектуры (15,2%). Тогда как гиперперсонализация клиентского опыта, распределенные вычисления и edge-решения продолжают вызывать у опрошенных наибольшие опасения.

Искусственный интеллект — один из наиболее активно развивающихся сегментов. Наибольшее распространение ИИ получил в пилотных проектах и тестировании (30,2%), в поддержке клиентов через чат-боты и ИИ-ассистентов (20,8%), а также в генерации кода и автоматизации разработки (20,8%). Наименьший уровень внедрения ИИ наблюдается в сферах компьютерного зрения и безопасности.

Комментируя проекты импортозамещения, респонденты отметили, что наиболее успешными сферами здесь стали информационная безопасность (19%), облачные платформы и виртуализация (16,7%), а также системы документооборота (16,7%). В то же время наименее развитыми областями все еще остаются ERP-, CRM- и инженерные системы (CAD, CAE, PLM).

После 2022 г. компании существенно пересмотрели свои ИТ-стратегии. Каждая четвертая организация, по данным исследования, усилила внимание к проектам в области информационной безопасности. Наименее вероятным участники считают возвращение иностранных вендоров и наиболее вероятным — усиление влияния ИТ-интеграторов как системных партнеров. 22,9% респондентов активно занимаются заменой иностранного программного обеспечения, а 15,6% участников пока еще сохраняют прежнюю стратегию развития.

Кроме того, 23,8% опрошенных все еще отмечают отсутствие стабильных отечественных аналогов в большинстве сегментов цифровой инфраструктуры. При этом 45% респондентов рассматривают гибридные сценарии с возможным возвращением ряда иностранных вендоров. Еще 25,8% учитывают возможность возвращения иностранных компаний, но строят ИТ-ядро на отечественных решениях. И лишь 16,1% компаний полностью ориентируются на локальные продукты.

По прогнозам респондентов, в ближайшие два-три года ожидается укрепление позиций российских вендоров (21,9%) и рост зависимости от open-source-решений (20,3%). Кроме того, заказчики предполагают консолидацию рынка вокруг крупных экосистем (17,2%) и развитие собственных разработок внутри enterprise-компаний (17,2%).

В связи с этим многие клиенты планируют изменить ИТ-стратегию, еще активнее развивать внутренние ИТ-команды и уделять больше внимания информационной безопасности. При этом лишь немногие компании приостановили развитие ИТ-проектов из-за финансовых ограничений — большинство, напротив, усилили работу с ИТ-интеграторами.

«Проведенное исследование демонстрирует системные изменения в подходах к цифровой трансформации российских компаний, — отметил Евгений Шелестюк, генеральный директор DCLogic. — Фокус сместился в сторону усиления безопасности и прагматичного использования технологий. Это создает прочную основу для формирования устойчивой национальной ИТ-экосистемы».