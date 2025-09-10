Разделы

DCLogic модернизировал парк оборудования для российской сети магазинов «у дома»

Системный интегратор с вендорским подходом DCLogic завершил проект по комплексной поставке и внедрению современных терминалов сбора данных (ТСД) и прайс-чекеров для розничной сети магазинов формата «у дома». В период с 2017 по 2025 гг. было поставлено несколько десятков тысяч единиц оборудования в торговые точки по всей территории России. Для сети федерального масштаба впервые была развернута единая платформа администрирования оборудования, а ИТ-специалисты заказчика получили возможность управлять тысячами устройств через централизованный интерфейс. Об этом CNews сообщили представители DCLogic.

Проект был нацелен, в первую очередь, на комплексное обновление технологической инфраструктуры — модернизацию парка оборудования, повышение операционной эффективности бизнес-процессов и улучшение клиентского опыта. Для заказчика было важно заменить морально и физически устаревшие устройства на современные, надежные и ремонтопригодные аналоги, ускорить выполнение таких процессов, как переоценка, инвентаризация и приемка товара, сократить время обслуживания покупателей и ликвидировать очереди, вызванные ручными операциями, а также повысить точность работы с данными за счет большей автоматизации процессов.

Ключевыми требованиями заказчика к оборудованию были повышенная надежность и эргономика, позволяющие устройствам выдерживать интенсивный многосменный режим работы в условиях торгового зала, а также механические воздействия, падения и перепады температур. Помимо этого, необходимо было обеспечить гибкость и адаптивность оборудования, чтобы сохранить совместимость не только с текущей ИТ-инфраструктурой, но и с будущими обновлениями ERP-системы.

Для обеспечения централизованного обновления и настройки системы, а также мониторинга состояния всего парка устройств, требовалось организовать управление через единое окно.

Компания DCLogic подошла к решению задач клиента комплексно, не только поставив оборудование, но и создав полноценную рабочую экосистему. На первом этапе был проведен детальный аудит бизнес-процессов, который позволил проанализировать рабочие операции на уровне непосредственных исполнителей — кассиров и мерчендайзеров. Это помогло выявить проблемные точки в повседневной работе магазинов.

Главный акцент был сделан на подборе оптимального оборудования для различных задач: скоростные 2D-сканеры для кассовых зон, защищенные терминалы сбора данных со степенью защиты IP64 для складских помещений и эргономичные прайс-чекеры для работы мерчендайзеров в торговом зале.

В процессе реализации проекта была обеспечена интеграция оборудования с системой «» и организовано обучение сотрудников на местах. Также была создана круглосуточная служба поддержки, которая за счет быстрого реагирования и налаженной логистики обеспечит оперативную замену оборудования и минимальный простой магазина в кризисной ситуации.

Особое место в реализации проекта занял вопрос безопасности данных: была реализована комплексная система защиты передаваемой информации, соответствующая требованиям законодательства о защите персональных данных, включая положения Федерального закона № 152-ФЗ.

По результатам внедрения новой системы время инвентаризации сократилось на 40%, количество ошибок в ценах уменьшилось на 60%, скорость приемки товара возросла на 30%, а производительность сотрудников увеличилась на 25%. Кроме того, благодаря почти стопроцентной точности данных общая эффективность операционной деятельности существенно повысилась.

Евгений Шелестюк, генеральный директор DCLogic: «Важной составляющей успеха стало понимание того, что нужно не просто предоставить заказчику аппаратные средства, а создать интегрированное решение. Проект отлично показывает, что технологии приносят значительно больший эффект, когда вникаешь в реальные задачи бизнеса. Мы не просто обновили технику, мы помогли тысячам магазинов безболезненно перейти на цифровые рельсы, где главное — это скорость, точность и довольные покупатели».

Ритейлер планирует также привлечь DCLogic для следующего этапа проекта. В ближайших планах — внедрение систем предиктивной аналитики, которые позволят оптимизировать управление товарными остатками и прогнозировать спрос.

Планируется также тиражировать успешный опыт внедрения и расширить географию проекта на другие форматы розничной торговли. Особое внимание будет уделяться интеграции с современными системами самосканирования, а также развитию телеметрических систем для прогнозирования потенциальных сбоев в работе оборудования.

