Проект DCLogic позволит масштабировать автоматизацию семи рудников Арктического региона

Системный интегратор с вендорским подходом DCLogic завершил разработку технического проекта и задания для внедрения системы диспетчеризации на основе подземного рудника, принадлежащего крупной российской горнорудной компании. Разработанное решение планируется масштабировать на семь рудников предприятия. Это позволит унифицировать систему управления горными работами и повысить эффективность производства. Об этом CNews сообщили представители DCLogic.

Создание проектной документации, которое велось на протяжении полутора лет, инициировано необходимостью приведения предприятия в соответствие с новыми федеральными нормами промышленной безопасности. Эти правила, регламентирующие ведение горных работ и переработку твердых полезных ископаемых, были утверждены Приказом Ростехнадзора в декабре 2020 г.

Основная задача новой системы – автоматизировать работу подземного рудника. Это даст возможность заказчику оперативно контролировать и эффективно управлять всеми этапами, начиная с добычи и заканчивая доставкой горной массы на поверхность. Наряду с этим перед командой DCLogic была поставлена дополнительная задача — провести всесторонний анализ возможностей реализации проекта с использованием существующих на российском рынке технических и программных решений.

В результате был выбран комплекс собственных разработок DCLogic, включающий систему диспетчеризации «Кандата», которая будет интегрирована с инфраструктурой связи и позиционирования «Координата». Кроме того, особенностью проекта стало сочетание трех основных технологий (UWB – позиционирования, WiFi – связи и BLE – реверс трекинга). Такой подход позволяет не только полностью соответствовать техническим требованиям заказчика, но и предлагает оптимальное по стоимости и функциональности решение, адаптированное к специфике подземных горных работ.

Новая система диспетчеризации также поможет заказчику автоматически формировать сменные задания и сразу передавать их машинистам. Она также следит за состоянием оборудования, фиксирует простои и сообщает о сбоях. Дополнительно система контролирует проходку выработок, учитывает объем и качество добытой руды и помогает планировать взрывные работы.

В результате совместной работы, учитывающей корректировки и уточненные требования заказчика, технический проект и техническое задание были подготовлены в установленные сроки. В настоящее время на основе разработанных документов заказчик планирует внедрение систем диспетчеризации на семи рудниках.

«Мы уверены, что успешная реализация этого проекта откроет возможности для масштабирования наших систем диспетчеризации на другие промышленные объекты заказчика и предприятия отрасли, – отметил Евгений Шелестюк, генеральный директор DClogic. – Сочетание высокой производительности решения с его обоснованной стоимостью делает систему диспетчеризации оптимальным выбором для горнорудных предприятий, решающих задачи цифровизации и повышения эффективности производственных процессов».

