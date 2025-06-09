Получите все материалы CNews по ключевому слову
UWB Ultra-Wide Band ultra wideband ultraband Технология сверхширокополосной связи
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|09.06.2025
|
DCLogic: доля UWB в промышленном позиционировании в течение нескольких лет достигнет 20%
ких лет около 20% российских промышленных предприятий внедрят технологию сверхширокополосной связи (UWB), несмотря на более высокую стоимость оборудования. Однако массовое распространение этой
|02.08.2019
|
Samsung вернет к жизни старинную технологию, которая «потрясет весь мир»
Новая-старая технология Компании Samsung и Sony займутся развитием технологии сверхширокополосной связи Ultra-wideband (UWB). Работу в этом направлении они начнут в рамках консорциума Fine Ranging («точное измерение расстояния», FiRa) в состав которого они вошли 2 августа 2019 г. UWB была разработана в на
|30.03.2006
|
Bluetooth увеличит скорость
олько лет, за счет применения новой радиотехнологии, известной как ультраширокополосная радиосвязь, UWB. Сейчас Bluetooth функционирует лишь в устройствах, использующих небольшие скорости, таки
|23.01.2006
|
На рынке намечается беспроводная война форматов
новой войны форматов после того, как две организации формально вышли из союза. На встрече на Гаваях UWB Forum и WiMedia Alliance проголосовали за закрытие рабочей группы, которая занималась раз
|29.06.2005
|
Первый широкополосный телевизор выходит в свет
ый сервер — без кабельных соединений между ними. Тем самым открывается возможность размещения телевизора — точнее, лишь его экрана — там, где это удобнее всего для зрителей. Технология UWB компании Freescale позволяет обеспечить многопотоковую передачу видео высокой четкости, а также в формате MPEG-2, на расстояние до 20 м со скоростью до 110 МБ/с. По заверениям разработчиков
|26.10.2004
|
Context: через 4 года UWB начнет вытеснять Bluetooth
уктов Bluetooth удвоятся в следующем году, однако через 3-4 года данную технологию начнет вытеснять UWB (Ultra Wide Band, сверхширокополосный беспроводный доступ). По мнению аналитиков Context,
|19.02.2004
|
Intel представил стратегию развития UWB-платформ
ющей, основанной на стандартах единой платформы для беспроводных сетей на базе сверхширокополосной (UWB) технологии. Появление UWB-оборудования на базе такой платформы создаст условия дл
|13.08.2003
|
Samsung и Staccato будут совместно разрабатывать UWB-технологии
Компании Samsung Electronics и Staccato Communications достигли соглашения о совместном развитии технологии ультраширокополосного доступа (UWB) для рынка беспроводных частных сетей (WPAN) и сотрудничестве в разработке приложений, сообщается в совместном пресс-релизе компаний. В результате данного сотрудничества обе компании смогут
|13.08.2003
|
Samsung и Staccato будут совместно разрабатывать UWB-технологии
Компании Samsung Electronics и Staccato Communications достигли соглашения о совместном развитии технологии ультраширокополосного доступа (UWB) для рынка беспроводных частных сетей (WPAN) и сотрудничестве в разработке приложений, сообщается в совместном пресс-релизе компаний. В результате данного сотрудничества обе компании смогут
|21.03.2003
|
Диапазон UWB создает помехи 3G-терминалам
Передающее оборудование, работающее в диапазоне ультрашироких частот (UWB) может являтся причиной помех при работе 3G-терминалов, гласят результаты исследования, проведенного Агенством по радиокоммуникациям Великобритании (RA). UWB продвигается постоянно р
|17.12.2002
|
В Японии проведен симпозиум по ультраширокополосной связи
них дел, почт и телекоммуникаций провело на прошлой неделе симпозиум по ультраширокополосной связи (UWB) на тему ее наиболее оптимального применения. Симпозиум собрал 240 инженеров из крупных я
|04.11.2002
|
Развитию UWB-связи может помешать отсутствие стандартов
Разрозненность производителей и отсутствие стандартов на ультраширокополосную связь (UWB) могут серьезно затормозить развитие этого молодого рынка, считает нью-йоркская исследова
|03.09.2002
|
В Великобритании могут запретить использование ноутбуков в самолетах
го запрета может стать наличие в портативных компьютерах различных карт ультраширокополосной связи (UWB). По результатам тестов, проведенных NASA и авиакомпанией United Airline на самолетах Boe
|28.06.2002
|
Первые UWB-продукты появятся в начале 2003 года
Первые системы ультраширокополосной радиосвязи между (UWB) впервые будут представлены на выставке бытовой электроники Consumer Electronic Show в январе 2003 г., а на рынке домашних сетей появятся к концу следующего года, сообщает в своем отчете ко
|24.06.2002
|
Объем продаж UWB-компонентов к 2007 году вырастет до 274 млн. единиц
Объем продаж на мировом рынке компонентов для устройств ультраширокополосной связи (UWB) будет ежегодно расти на 285% и к 2007 году достигнет 274 млн. единиц, заявляет исследовательская фирма Advanced Strategies for Integrated Solutions (AsIs) в своем отчете. Причиной столь бы
|18.06.2002
|
К 2006 году UWB-технологии захватят рынок домашних сетей
Беспроводные домашние сети станут основным сектором рынка для внедрения ультраширокополосной связи (UWB - Ultra Wide Band), считают авторы отчета "UWB будет доминировать в домашних сетях
|27.04.2002
|
Рынок телекоммуникаций: Быстрее, дальше, шире... (Часть 2)
я на выставке CeBIT в Ганновере продемонстрировала технологию ультраширокополосной передачи данных (UWB), с помощью которой аудиопоток (музыка с компакт-диска) передавался на усилитель, отстоящ
|25.03.2002
|
Cellonics продемонстрировала рекордную скорость беспроводной передачи данных c использованием технологии UWB
ере сингапурская компания Cellonics Inc. продемонстрировала технологию беспроводной передачи данных Ultra Wideband (UWB). На своем стенде компания передавала аудиопоток (музыка с компакт-диска)
UWB и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422564, в очереди разбора - 726550.
Создано именных указателей - 191139.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.