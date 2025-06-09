Разделы

UWB Ultra-Wide Band ultra wideband ultraband Технология сверхширокополосной связи


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


09.06.2025 DCLogic: доля UWB в промышленном позиционировании в течение нескольких лет достигнет 20%

ких лет около 20% российских промышленных предприятий внедрят технологию сверхширокополосной связи (UWB), несмотря на более высокую стоимость оборудования. Однако массовое распространение этой

02.08.2019 Samsung вернет к жизни старинную технологию, которая «потрясет весь мир»

Новая-старая технология Компании Samsung и Sony займутся развитием технологии сверхширокополосной связи Ultra-wideband (UWB). Работу в этом направлении они начнут в рамках консорциума Fine Ranging («точное измерение расстояния», FiRa) в состав которого они вошли 2 августа 2019 г. UWB была разработана в на
30.03.2006 Bluetooth увеличит скорость

олько лет, за счет применения новой радиотехнологии, известной как ультраширокополосная радиосвязь, UWB. Сейчас Bluetooth функционирует лишь в устройствах, использующих небольшие скорости, таки
23.01.2006 На рынке намечается беспроводная война форматов

новой войны форматов после того, как две организации формально вышли из союза. На встрече на Гаваях UWB Forum и WiMedia Alliance проголосовали за закрытие рабочей группы, которая занималась раз
29.06.2005 Первый широкополосный телевизор выходит в свет

ый сервер — без кабельных соединений между ними. Тем самым открывается возможность размещения телевизора — точнее, лишь его экрана — там, где это удобнее всего для зрителей. Технология UWB компании Freescale позволяет обеспечить многопотоковую передачу видео высокой четкости, а также в формате MPEG-2, на расстояние до 20 м со скоростью до 110 МБ/с. По заверениям разработчиков
26.10.2004 Context: через 4 года UWB начнет вытеснять Bluetooth

уктов Bluetooth удвоятся в следующем году, однако через 3-4 года данную технологию начнет вытеснять UWB (Ultra Wide Band, сверхширокополосный беспроводный доступ). По мнению аналитиков Context,
19.02.2004 Intel представил стратегию развития UWB-платформ

ющей, основанной на стандартах единой платформы для беспроводных сетей на базе сверхширокополосной (UWB) технологии. Появление UWB-оборудования на базе такой платформы создаст условия дл
13.08.2003 Samsung и Staccato будут совместно разрабатывать UWB-технологии

Компании Samsung Electronics и Staccato Communications достигли соглашения о совместном развитии технологии ультраширокополосного доступа (UWB) для рынка беспроводных частных сетей (WPAN) и сотрудничестве в разработке приложений, сообщается в совместном пресс-релизе компаний. В результате данного сотрудничества обе компании смогут
Компании Samsung Electronics и Staccato Communications достигли соглашения о совместном развитии технологии ультраширокополосного доступа (UWB) для рынка беспроводных частных сетей (WPAN) и сотрудничестве в разработке приложений, сообщается в совместном пресс-релизе компаний. В результате данного сотрудничества обе компании смогут
21.03.2003 Диапазон UWB создает помехи 3G-терминалам

Передающее оборудование, работающее в диапазоне ультрашироких частот (UWB) может являтся причиной помех при работе 3G-терминалов, гласят результаты исследования, проведенного Агенством по радиокоммуникациям Великобритании (RA). UWB продвигается постоянно р
17.12.2002 В Японии проведен симпозиум по ультраширокополосной связи

них дел, почт и телекоммуникаций провело на прошлой неделе симпозиум по ультраширокополосной связи (UWB) на тему ее наиболее оптимального применения. Симпозиум собрал 240 инженеров из крупных я
04.11.2002 Развитию UWB-связи может помешать отсутствие стандартов

Разрозненность производителей и отсутствие стандартов на ультраширокополосную связь (UWB) могут серьезно затормозить развитие этого молодого рынка, считает нью-йоркская исследова
03.09.2002 В Великобритании могут запретить использование ноутбуков в самолетах

го запрета может стать наличие в портативных компьютерах различных карт ультраширокополосной связи (UWB). По результатам тестов, проведенных NASA и авиакомпанией United Airline на самолетах Boe
28.06.2002 Первые UWB-продукты появятся в начале 2003 года

Первые системы ультраширокополосной радиосвязи между (UWB) впервые будут представлены на выставке бытовой электроники Consumer Electronic Show в январе 2003 г., а на рынке домашних сетей появятся к концу следующего года, сообщает в своем отчете ко
24.06.2002 Объем продаж UWB-компонентов к 2007 году вырастет до 274 млн. единиц

Объем продаж на мировом рынке компонентов для устройств ультраширокополосной связи (UWB) будет ежегодно расти на 285% и к 2007 году достигнет 274 млн. единиц, заявляет исследовательская фирма Advanced Strategies for Integrated Solutions (AsIs) в своем отчете. Причиной столь бы
18.06.2002 К 2006 году UWB-технологии захватят рынок домашних сетей

Беспроводные домашние сети станут основным сектором рынка для внедрения ультраширокополосной связи (UWB - Ultra Wide Band), считают авторы отчета "UWB будет доминировать в домашних сетях
27.04.2002 Рынок телекоммуникаций: Быстрее, дальше, шире... (Часть 2)

я на выставке CeBIT в Ганновере продемонстрировала технологию ультраширокополосной передачи данных (UWB), с помощью которой аудиопоток (музыка с компакт-диска) передавался на усилитель, отстоящ
25.03.2002 Cellonics продемонстрировала рекордную скорость беспроводной передачи данных c использованием технологии UWB

ере сингапурская компания Cellonics Inc. продемонстрировала технологию беспроводной передачи данных Ultra Wideband (UWB). На своем стенде компания передавала аудиопоток (музыка с компакт-диска)

Публикаций - 107, упоминаний - 160

UWB и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12598 31
Samsung Electronics 10742 15
Apple Inc 12787 14
Microsoft Corporation 25361 12
Sony 6645 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5750 7
TI - Texas Instruments Incorporated 828 7
IBM - International Business Machines Corp 9570 6
HP Inc. 5781 6
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1767 6
Huawei 4306 5
Toshiba Corporation 2959 5
Lenovo Motorola 3532 5
Tile 16 4
NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 151 4
Broadcom Inc - Avago Technologies - LSI Corporation - Agere Systems 105 4
Intel Communications Group 15 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14724 4
Lenovo Group 2376 4
Philips 2078 4
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1535 4
AT&T Inc 1699 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 4
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1395 4
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1144 4
Google LLC 12363 3
Nvidia Corp 3795 3
Dell EMC 5111 3
Cisco Systems 5240 3
LG Electronics 3687 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2115 3
Broadcom Inc - Avago Technologies 571 3
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 419 3
Крок - Croc 1822 3
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 613 3
DCLogic - ДиСиЛоджик 58 3
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 261 3
Netgear 240 2
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 339 2
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1265 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Intel Capital 148 3
Boeing 1021 3
Michelin - Мишлен 34 2
Lockheed Martin 767 2
Tesco 83 2
Prada 56 2
United Colors of Benetton 38 2
Delta Air Lines - авиакомпания 90 2
Русский Стиль 45 2
General Atomics 28 2
Walmart - Wal-Mart Stores 390 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 537 2
Лента - Сеть розничной торговли 2302 2
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 316 2
Merrill Lynch 454 1
Доброфлот 21 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 492 1
Toyota - Lexus 83 1
Corporation Trust Company 2 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 461 1
Белый Ветер 362 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 143 1
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 168 1
Южное КБ имени М.К. Янгеля - Южное НПО - Южное Конструкторское бюро - ОКБ-586 33 1
Honda - Acura 19 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 278 1
Южмаш - Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова - Южмашзавод - Производственное объединение 23 1
Mercedes-Benz Group - Daimler - Maybach 10 1
De Brauw Blackstone Westbroek 1 1
Bharti Enterprises Group 56 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8342 1
Visa International 1977 1
ПСБ - Промсвязьбанк 920 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 264 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 68 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 488 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1912 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 667 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3131 5
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 705 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5355 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1630 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1869 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 211 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 125 1
UK CAA - Civil Aviation Authority - Управление гражданской авиации Великобритании 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13088 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3433 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1912 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 337 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3290 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3434 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 273 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1032 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 420 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 641 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1369 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 524 1
UWB Alliance - WiMedia Alliance - Wireless Multimedia Alliance 8 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6429 7
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 4
USB Promoter Group - Индустриальная группа 9 2
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 86 2
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 17 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 151 1
WiMAX Forum 68 1
COAI - Cellular Operators Association of India - Ассоциация операторов связи Индии 5 1
ISSA - International Social Security Association - МАСО - Международная ассоциация социального обеспечения 2 1
Ассоциация операторов мобильной связи Японии 3 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 789 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 71 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 118 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10547 49
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7728 44
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13086 38
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74201 28
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57873 28
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29006 25
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14412 24
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17252 21
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15041 21
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10385 17
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26234 17
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25798 16
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21866 16
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1288 15
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8419 15
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25618 14
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16711 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22081 11
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12934 11
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6245 11
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9624 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32087 11
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3291 11
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8240 11
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7381 11
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5803 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15008 10
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10281 9
Пропускная способность - Bandwidth 1840 9
Сеть передачи данных - Data transmission network 3934 9
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9526 9
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6721 9
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2083 9
WLAN - Wireless LAN - Wi-LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1067 9
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6655 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13147 8
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2357 8
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9500 8
5G - пятое поколение мобильной связи 2392 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32242 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5147 14
Apple iPhone - серия смартфонов 7423 9
Apple AirTag 30 7
Apple iOS 8341 6
Apple Mac - Apple Macintosh 3067 6
Apple iPhone 11 279 6
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1007 5
Intel Centrino - Intel Sonoma 583 5
Google Android 14855 5
Apple Локатор 84 4
Intel XScale PXA - Intel XScale Bulverde PXA 187 4
Apple MacBook - серия ноутбуков 1018 4
Apple iPhone 12 240 4
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1907 4
Intel Enhanced SpeedStep Deeper Sleep - Intel Geyserville 122 3
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 3
Rover - RoverBook 156 3
Intel Centrino Duo - Intel Centrino Montevina 128 3
Intel HD Audio - Intel High Definition Audio - IHDA Azalia 61 3
Apple iPad 3947 3
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 484 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3464 3
Dell Latitude - Серия ноутбуков 250 3
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1405 3
Apple iPod 1550 3
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 3
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 363 3
Intel Itanium 642 3
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 213 2
Sinclair ZX Spectrum 28 2
Apple MacBook Pro 537 2
Rover - RoverPC 103 2
IBM ThinkVantage 33 2
Philips Luxeon 9 2
Microsoft Windows XP Home 196 2
Intel Centrino Manitoba PXA 11 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway Express Blade - Kraftway Express ISP - Kraftway Express Storage - Kraftway Express Start - Kraftway Express Lite - Kraftway GEG Express 37 2
K-Systems - Irbis Lux 5 2
Nvidia GeForce FX 72 2
FSC - Fujitsu Siemens SCENIC 25 2
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 8
Mentzer Eric - Ментцер Эрик 6 4
Генина Надежда 6 3
Davies John - Дэвис Джон 16 3
Катьянов Юрий 3 2
Hawking Stephen - Хокинг Стивен 34 2
Коротков Андрей 85 2
Кудрявцев Алексей 39 2
Шевченко Андрей 18 2
Pawlowski Stephen - Павловски Стив 7 2
Paulo Gemma - Пауло Джемма 2 2
Leglise Claude - Леглиз Клод 4 2
Fister Michael - Фистер Майкл 4 2
Chase Steve - Чейз Стив 28 2
Стеблевский Андрей 9 2
Tompson Loren - Томсон Лорен 10 2
Sunlin Chou - Чу Сунлин 13 2
Arquilla John - Аркилла Джон 3 2
Дергунова Ольга 120 2
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 578 2
Попов Александр 55 1
Дмитриев Александр 55 1
Хомутинников Александр 7 1
Лысенко Алексей 7 1
Котов Владимир 7 1
Баранова Ольга 7 1
Лебедев Артемий 109 1
Bush George - Буш Джордж 335 1
Ding Ryan - Дин Райан 9 1
Bohn Dieter - Бон Дитер 2 1
Ермошкин Павел 1 1
Иванов Евгений 46 1
Пожидаев Николай 85 1
Weinbach Max - Вайнбах Макс 5 1
Bucci Sam - Буччи Сэм 4 1
van Houten Frans - ван Хаутен Франс 16 1
Панёв Алексей 3 1
Полинов Андрей 1 1
Исаев Камиль 20 1
Антимонов Дмитрий 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 159042 39
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53644 37
Европа 24708 13
Япония 13582 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18431 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46234 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13598 7
Южная Корея - Республика 6891 6
Великобритания - Лондон 2412 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3389 4
США - Калифорния 4785 4
Испания - Каталония - Барселона 750 4
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 411 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4126 3
Земля - планета Солнечной системы 10707 3
Италия - Итальянская Республика 4441 3
Украина 7822 3
США - Вирджиния - Виргиния 279 2
Ирак - Багдад 55 2
Азия - Азиатский регион 5780 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3065 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1876 2
Финляндия - Финляндская Республика 3661 2
Сингапур - Республика 1916 2
Индия - Bharat 5740 2
Канада 5002 2
США - Нью-Йорк 3156 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2545 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1794 2
Франция - Французская Республика 8015 2
Китай - Тайвань 4155 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1078 2
Нидерланды 3652 2
Ирак - Республика 700 2
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 2
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 321 1
Европа Центральная 276 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 770 1
США - Колорадо - Денвер 121 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 919 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5938 17
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20502 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26144 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17499 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55268 7
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 434 7
Энергетика - Energy - Energetically 5546 6
Кремний - Silicium - химический элемент 1695 6
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 994 6
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1543 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8926 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51530 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32106 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6411 5
Закон Мура - Moore's law 210 5
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1019 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6309 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5345 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5988 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10566 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3282 3
Английский язык 6904 3
Физика - Physics - область естествознания 2846 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2082 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1733 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4408 3
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2332 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7388 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2991 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4785 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9747 3
Экономический эффект 1221 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2258 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15323 2
Ядерное оружие - ядерные боеприпасы - атомное оружие 195 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2599 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 935 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3690 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2929 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8219 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 668 4
The Register - The Register Hardware 1735 3
Мобильные системы 117 2
Telecom.paper 194 2
USA Today 152 2
allNetDevices 160 2
The Verge - Издание 602 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6041 2
NYT - The New York Times 1091 2
Engadget - Блог о технологиях 425 2
MacRumors 144 2
Компьютерра 45 1
9to5Mac 70 1
Electronista 166 1
Silicon 490 1
Vnunet 224 1
NE Asia Online 313 1
Computer Weekly 376 1
Total Telecom 613 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 330 1
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
RCR News 107 1
The Times 75 1
Nikkei Electronics 82 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Times 645 1
Nikkei BP - Nikkei Business Publications - Nikkei Business Daily 91 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2726 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11456 1
Ведомости 1313 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1095 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 542 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2227 1
Liliputing 72 1
SlashGear 134 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 11
IDC - International Data Corporation 4950 6
In-Stat/MDR 70 4
In-Stat 115 2
Gartner - Гартнер 3624 2
Synergy Research Group 47 1
Informa - Ovum - Omdia 143 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 797 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Gartner - Dataquest 353 1
Allied Business Intelligence 16 1
Gartner - CEB Inc - Corporate Executive Board - TowerGroup 14 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1072 1
ABI Research 235 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3777 1
IBM Research 108 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 298 4
University of Manchester - Манчестерский университет 77 2
NMSU - New Mexico State University - Университет Нью-Мексико - Astrophysical Research Consortium - Apache Point Observatory - Обсерватория Апачи-Пойтнт в Нью-Мексико 15 2
Lexington Institute - Лексингтонский научно-исследовательский институт 7 2
РАН - Российская академия наук 2043 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 170 1
University of California - Калифорнийский университет 100 1
Yokohama National University - Йокогамский государственный университет - Университет Иокогамы 4 1
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 36 1
Sapienza University of Rome - Sapienza Università di Roma - Римский университет Ла Сапиенца 21 1
ETRI - Electronics and Telecommunications Research Institute - Южнокорейский научно-исследовательский институт электроники и телекоммуникаций 15 1
SUTD - Singapore University of Technology and Design - Сингапурский университет технологии и дизайна 3 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 1
Intel Developer Forum - IDF 277 11
iF Design Awards 26 2
VLSI Symposium 4 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 176 2
CeBIT 613 2
Skolkovo Cybersecurity Challenge 9 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2600 1
UBBF - Ultra-Broadband Forum - Форум сверхширокополосной связи 2 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 73 1
NXP Semiconductors - Freescale Technology Forum 2 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 938 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
