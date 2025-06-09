DCLogic: доля UWB в промышленном позиционировании в течение нескольких лет достигнет 20%

По прогнозам экспертов DCLogic, в течение нескольких лет около 20% российских промышленных предприятий внедрят технологию сверхширокополосной связи (UWB), несмотря на более высокую стоимость оборудования. Однако массовое распространение этой технологии в России пока сдерживается рядом факторов, включая мифы о нормативных ограничениях и консервативный подход большинства промышленных предприятий.

UWB (Ultra-Wide Band) обеспечивает точность позиционирования до 30 см на расстоянии до 400 метров, что делает ее значительно эффективнее Wi-Fi и Bluetooth в сложных промышленных условиях — таких как шахты, нефтеперерабатывающие заводы и логистические терминалы. Тем не менее, по данным DCLogic, менее 5% крупных российских предприятий сегодня используют эту технологию.

Одним из ключевых барьеров остаются ошибочные представления о нормативном регулировании. Многие руководители полагают, что UWB запрещена в России, хотя на самом деле технология полностью легальна и функционирует в разрешенном диапазоне 3,7 – 4,2 ГГц.

Еще одним сдерживающим фактором является стоимость: оборудование UWB обходится в 1,2 – 1,5 раза дороже традиционных решений. Однако, как показывают примеры внедрения, инвестиции окупаются уже через 12–18 месяцев за счет снижения аварийности на 100%, повышения эффективности логистических операций на 25%

«Предприятиям нужны не технологии сами по себе, а готовые решения для конкретных задач, — отметил Андрей Стеблевский, директор по развитию DCLogic. — Сейчас рынок предлагает в основном базовое оборудование, тогда как спрос сосредоточен на отраслевых решениях».

Кроме того, по словам Андрея Стеблевского, UWB демонстрирует десятикратное преимущество в точности (30 см против 5-20 м у Wi-Fi и Bluetooth) и большую дальность действия, что делает ее особенно востребованной на крупных и сложных объектах — подземных рудниках, опасных производствах, нефтяных месторождениях. Низкое энергопотребление и устойчивость к помехам позволяют технологии работать в условиях, где другие беспроводные системы оказываются неэффективными.

Перспективы применения UWB охватывают нефтегазовый сектор, металлургию, энергетику, логистику, строительство и транспорт. В будущем технология может быть адаптирована для агропромышленного комплекса, служб экстренного реагирования и инфраструктуры «умных городов». Наибольший экономический эффект ожидается на средних и крупных предприятиях с численностью персонала от 50 человек и значительным парком техники.