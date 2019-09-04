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USB IF The USB Implementers Forum Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB

СОБЫТИЯ


04.09.2019 Выпущен революционный стандарт USB4. Он в 8 раз быстрее предыдущего 1
05.03.2019 Готовится революционный стандарт USB4 с удвоенной скоростью передачи данных 1
20.06.2018 Microsoft совместно с Apple и Google работают над стандартом для дисплеев Брайля 1
17.08.2016 Стандартный разъем для наушников будет уничтожен на всех устройствах: Intel придумала замену 1
13.08.2014 Разработан новый стандарт USB с симметричным кабелем и разъемом 1
10.04.2013 Скорость USB удвоится до 10 Гбит/с 1
16.12.2011 Чипсеты Intel обзавелись поддержкой USB 3.0 1
11.08.2011 100 ватт через USB 1
13.04.2011 AMD перешла на USB 3.0 1
10.03.2010 Rainbow Security привезёт в Россию системы защиты ПО и контента от Wibu-Systems 1
25.09.2007 Разные мобильники получат единый "зарядник" 1
20.09.2007 USB 3.0: скорость вырастет в 10 раз 1
03.10.2006 Intel представила новый широкополосный беспроводной контроллер 1
19.02.2004 Создан альянс по продвижению платформы Wireless USB 1
25.02.2003 Newcard – новый стандарт от PCMCIA 1
27.02.2002 USB 2.0: фаворит форума IDF 1
29.08.2001 Универсальная последовательная шина Hi-Speed USB 2.0 получит широкое распространение уже в 2002 году 1

Публикаций - 18, упоминаний - 18

USB IF и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 16
Microsoft Corporation 25775 10
Apple Inc 13156 5
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 5
Renesas Electronics - NEC Electronics - Renesas Technology 121 4
HP - Hewlett-Packard 3662 4
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 273 3
TI - Texas Instruments Incorporated 848 3
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 333 3
Samsung Electronics 11065 3
HP Inc. 5883 3
Broadcom - PLX - PLX Technology - NetChip Technology - Oxford Semiconductor 13 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
Fujitsu 2105 2
HID Global - HID Corporation 125 1
TietoEVRY Retail payments and Cards 62 1
Cypress Semiconductor 65 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 1
Broadcom Inc - Avago Technologies - Avago Technologies - LSI Corporation - LSI Logic - Calimetrics - C-Cube Microsystems 145 1
SK Group - SK Telecom - South Korea Telecom - SK Broadband - Hanaro Telecom 235 1
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 179 1
Microchip Technology - Adaptec 121 1
Broadcom Inc - Avago Technologies - LSI Corporation - Agere Systems 107 1
ST-Ericsson 39 1
Lexar Media - Shenzhen Longsys Electronics 37 1
IOGear 8 1
Alereon 6 1
Bose corp 47 1
Intel Digital Enterprise Group 29 1
Intel Desktop Platforms Group - Intel Desktop Products - Intel Desktop Board 17 1
Appairent Technologies 2 1
Qualcomm Technologies 1974 1
LG Electronics 3735 1
Dell Technologies - Dell Computer 2219 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
AMD - Advanced Micro Devices 4641 1
Autodesk 639 1
Fortinet 452 1
Hitachi - Хитачи 1501 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
USB Promoter Group - Индустриальная группа 9 3
UWB Alliance - WiMedia Alliance - Wireless Multimedia Alliance 8 2
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 18 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
SIIA - Software & Information Industry Association - Ассоциация информационной и софтверной индустрии - Ассоциация индустрии ПО и информатики 20 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 16
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 6
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 5
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 5
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 639 4
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 502 4
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 866 3
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1488 3
USB PD - USB Power Delivery 149 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 3
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 3
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 2
UWB - Ultra-Wide Band - ultra wideband - ultraband - Технология сверхширокополосной связи 110 2
USB Type-A - USB-A 697 2
Пропускная способность - Bandwidth 1907 2
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1237 2
USB micro 974 2
USB 4 21 2
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 2
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1651 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 977 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 1
Наушники - Headphones 4479 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1728 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 1
Google Android 15244 2
Microsoft Windows 16882 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 2
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 479 1
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 433 1
HP Spectre - Серия ноутбуков 64 1
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 1
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 206 1
Microsoft AI for Accessibility 2 1
Apple Lighting 87 1
Wibu-Systems - CodeMeter 10 1
Intel UWB 1 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Apple iPad 4012 1
Microsoft Windows 10 1938 1
Apple macOS 2419 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 1
Fortinet - FortiOS 43 1
Samsung Galaxy Note 702 1
Intel Core - Семейство процессоров 1251 1
Microsoft Windows XP 2431 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 1
Apple iPhone 5 783 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 1
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 188 1
Ravencraft Jeff - Рейвенкрафт Джефф 3 3
Saunders Brad - Сондерс Брэд 3 2
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 1
Момчилович Ирина 28 1
Bubley Dean - Бабли Дин 4 1
Ismail Rahman - Исмаил Рамон 1 1
Burns Louis - Бернс Луис 13 1
Verkama Markku - Веркамы Маркку 1 1
Ziller Jason - Зиллер Джейсон 4 1
Winzenried Oliver - Винзенрид Оливер 7 1
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 50 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Япония 13807 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 2
США - Вашингтон - Сиэтл 407 1
Китай - Тайвань - Тайбэй 362 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Китай - Тайвань 4245 1
Китай - Пекин - Beijing 1096 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 281 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Аренда 2687 1
Шрифт Брайля - Брайлевский шриф - рельефно-точечный тактильный шрифт 85 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 1
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OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 1
Inquirer 463 2
TG Daily 98 1
cw360 84 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Disruptive Analysis 5 1
Intel Developer Forum - IDF 317 7
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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